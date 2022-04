Phụ huynh bức xúc, đòi gỡ MV có cảnh nhảy lầu của Sơn Tùng khỏi YouTube

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV "There's no one at all" (tạm dịch: "Không có ai cả") trong đó, anh vào vai một chàng trai không gia đình, bị bạn bè bắt nạt, về sau trở thành một kẻ lang thang, chuyên gây hấn với mọi người và cuối cùng chọn cái kết tiêu cực.

Ngay khi ra mắt, sản phẩm này nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Không ít khán giả chỉ trích việc Sơn Tùng đưa những hình ảnh tiêu cực vào MV trong khi anh sở hữu lượng fan đông đảo mà đa phần là những người trẻ.

Nhiều người yêu cầu gỡ bỏ MV "There's no one at all" đồng thời kêu gọi "báo cáo vi phạm" trên YouTube. Một khán giả viết: "Một MV thật thiếu trách nhiệm, Tùng ơi! Chị đã report (báo cáo - PV) nội dung độc hại và gây nguy hiểm".

Một dân mạng khác bức xúc: "Tâm lý con người vốn yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng, dễ bắt chước nên những thứ có thể xúi giục người ta làm điều dại dột... cần bị cấm và nghệ sĩ làm điều đó cần bị phạt".

Nhiều ý kiến trái chiều về MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Mỹ Tú (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết: "Là mẹ của 2 con đang học lớp 6 và lớp 9, tôi thật sự lo ngại khi con mình xem MV "There's no one at all". Với cái kết tiêu cực như vậy, liệu các con tôi khi xem có đủ chín chắn để không làm theo thần tượng? Tôi rất mong cơ quan chức năng và cả Sơn Tùng cần xem xét, gỡ bỏ MV khi mà nhiều bạn trẻ có thể bị ảnh hưởng xấu bởi những nội dung như thế".

Một số phụ huynh khác cũng bức xúc vì cho rằng MV có cảnh bạo lực và tử tự nhưng lại không gắn nhãn cảnh báo theo độ tuổi. Năm 2019, MV "Nếu ngày ấy" của Soobin Hoàng Sơn từng bị YouTube "tuýt còi" vì chứa nhiều cảnh bạo lực, trong đó có cảnh nam chính dùng súng tự sát.

Sản phẩm này sau khi ra mắt đã bị YouTube đưa vào danh sách hạn chế với khuyến cáo "Nội dung không phù hợp hoặc có tính xúc phạm" và để xem được, khán giả phải chứng minh đủ 16 tuổi.

Trong khi đó, MV "There's no one at all" hiện vẫn đang giữ vị trí top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam. Phía Sơn Tùng M-TP vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào về những tranh cãi trên mạng xã hội.

Phía Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng cho biết đã nắm thông tin và đang vào cuộc xử lý.