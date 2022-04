Tranh cãi về cái kết tiêu cực trong MV của Sơn Tùng M-TP

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV "There's no one at all". Trong đó, nam ca sĩ quê Thái Bình vào vai một chàng trai không gia đình, bị bạn bè xa lánh, bắt nạt, về sau trở thành một kẻ lang thang, thích gây hấn với mọi người.

MV gây ấn tượng với những cảnh như Sơn Tùng M-TP quậy phá, bị rượt đuổi, đánh đập, nội tâm giằng xé... Tuy nhiên, phân cảnh cuối MV lại gây tranh cãi dữ dội khi nam chính chọn cách gieo mình từ trên cao để kết thúc mọi thứ sau những áp lực dồn nén ngày qua ngày.

Cái kết gây tranh cãi của MV (Ảnh: Chụp màn hình).

Chi tiết này đã gây nhiều gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc chọn cái kết tiêu cực như vậy có thể cổ súy cho việc tự kết liễu mạng sống, nhất là trong thời điểm các vụ tự tử ở lứa tuổi học sinh, sinh viên gây nhức nhối trong xã hội.

Một tài khoản Facebook bình luận: "MV tuyên truyền hình ảnh tiêu cực, đúng giai đoạn nhạy cảm... Nước đi này sai quá sai". Một khán giả khác bức xúc chia sẻ: "Mình vẫn không hiểu tại sao lại đưa hình ảnh này vào MV vì nó quá thô bạo trong khi phần lớn người hâm mộ của M-TP là trẻ vị thành niên".

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng xét về tổng thể, nội dung của MV khá ý nghĩa khi đề cập đến vấn đề bạo lực học đường. Bên cạnh đó là một số lời khen dành cho hình tượng mới của Sơn Tùng M-TP trong MV lần này.

Hình tượng mới của Sơn Tùng M-TP trong MV (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Về phía Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ cho biết mỗi lần thu âm, anh đều nhìn thấy hình ảnh một đứa bé bất hạnh, không gia đình, không bạn bè nhưng luôn tin một ngày nào đó mẹ sẽ trở lại đón mình, yêu thương và bù đắp cho mình. Cậu bé ấy từng rất cố gắng để được sống như người bình thường nhưng số phận lại không mỉm cười mà còn vùi dập bằng những lời nói ác ý thậm chí là hành vi bạo lực từ các bạn đồng trang lứa. Chính điều đó đã tạo cảm hứng cho Sơn Tùng thực hiện MV này.

Anh mong muốn ca khúc có thể lan tỏa tinh thần "chiến đấu không ngừng" đến những người trẻ: "Tùng làm bài hát này với một mục đích là chứng minh cho những người yêu thương Tùng thấy rằng Tùng không bao giờ ngừng thay đổi bản thân, không bao giờ bị che mờ mắt bởi những thành tích mà Tùng đã và đang gặt hái được trong 10 năm qua. Tùng muốn từ câu chuyện của Tùng có thể lan tỏa tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ không lùi bước đến với tất cả các bạn trẻ. Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần, thay vì do dự, hãy quyết đoán".

"There's no one at all" là sản phẩm được Sơn Tùng dành nhiều tâm huyết khi thử sức với dòng nhạc hip hop pha rock và bắt tay với ê kíp từng hợp tác với các sao quốc tế. Tuy nhiên, sản phẩm lại không đạt thành tích ấn tượng so với một số MV trước của anh khi chỉ có 378.000 lượt xem công chiếu và đạt 1 triệu lượt xem sau 22 phút phát hành trên YouTube.