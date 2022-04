Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì về MV có cảnh nhảy lầu của Sơn Tùng M-TP?

Như Dân trí đã đưa tin, MV There's no one at all (tạm dịch: "Không có ai cả") của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP hiện vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Không ít người đã giật mình khi Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình. Vốn là một thần tượng của giới trẻ nên cách anh xây dựng tình huống bi kịch như thế này đã bị khán giả phản ứng dữ dội.

MV của Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi vì cái kết bi kịch (Ảnh: Ê-kíp Sơn Tùng M-TP).

Trước tranh cãi trái chiều, PV Dân trí vừa liên hệ NSƯT Trần Ly Ly - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Bà Trần Ly Ly cho hay: "Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ngay lập tức vào cuộc và đang trong quá trình xử lý bằng văn bản".

Chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ - nguyên giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng trao đổi quan điểm với PV Dân trí xoay quanh MV của ca sĩ Sơn Tùng M-TP: "Trong sáng tạo nghệ thuật, ca sĩ có thể tự do nhưng việc sáng tạo đó, đưa ra lúc nào, thời điểm có phù hợp không và có ảnh hưởng xã hội tiêu cực đến đâu, người sáng tạo cần phải có trách nhiệm.

Trong tình hình hiện nay, rất nhiều quốc gia đã phản ứng, cảnh báo, không đồng thuận với những trang mạng bạo lực, tuyên truyền việc tự tử. Thậm chí có những clip man rợ như "thắt cổ trẻ em".

Chúng ta chưa có thống kê chính thức nhưng tình hình thực tế hiện nay cho thấy, trong đại dịch Covid-19, có xu hướng gia tăng số trẻ em tự tử. Vậy với nghệ sĩ, việc sáng tạo vào thời điểm này có hợp lý hay không cũng nên xem xét lại".

Trả lời câu hỏi sáng tạo thế nào là vừa đủ để không mang đến tác động xã hội tiêu cực, ông Nguyễn Hùng Vĩ nói: "Trong sáng tạo nghệ thuật, yếu tố vừa đủ là rất khó, không thể đo đếm như một cân táo, một cân cam được. Cái đó phụ thuộc vào trách nhiệm xã hội của người sáng tạo. Làm thế nào hướng đến đức hiếu sinh. Anh là nghệ sĩ sẽ biết rõ điều đó hơn ai hết".

Cách đây gần một năm, bộ phim Hãy nói lời yêu phát sóng khung phim Việt giờ vàng cũng nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa khi xây dựng tình tiết nhân vật Minh tự tử - hệ quả từ mâu thuẫn, bi kịch gia đình. Nhưng cái chết của Minh cũng chính là nút mở, khiến cả gia đình phải thức tỉnh về sau, đặc biệt là nhân vật bà Hoài - người mẹ luôn kì vọng quá cao về thành tích học tập của con.

Ê-kíp làm phim sau đó đã bày tỏ, khi quay tới cảnh này, không chỉ diễn viên, cả đoàn phim ai cũng cảm thấy nặng nề.