Cảnh nhảy lầu của Sơn Tùng M-TP trong MV gây sốc, chuyên gia nói gì?

Tối qua 28/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's no one at all (tạm dịch: "Không có ai cả"). Theo Sơn Tùng, đây là cách anh mạo hiểm rời khỏi vùng an toàn trước đây.

Trong quá trình hoàn thành bài hát này, cứ mỗi lần thu âm, nam ca sĩ đều nhìn thấy hình ảnh của một đứa bé bất hạnh không gia đình, không bạn bè nhưng luôn tin vào một ngày nào đó mẹ sẽ quay trở lại đón mình, yêu thương và bù đắp cho mình.

Cậu bé ấy đã từng rất cố gắng để được sống như một con người bình thường nhưng số phận lại không mỉm cười với cậu mà còn vùi dập và hất đổ đi tất cả bằng những cử chỉ, lời nói ác ý, thậm chí là những lần bị đánh đập từ các bạn đồng trang lứa. Chính điều đó đã tạo cảm hứng khiến anh thôi thúc thực hiện MV lần này.

MV mới của Sơn Tùng nhuốm màu bi kịch (Ảnh: Ê-kíp Sơn Tùng M-TP).

Sơn Tùng hóa thân thành một chàng trai với tuổi thơ khốn khó, là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Chính sự thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ đã khiến tâm hồn cậu có những tranh đấu không ngừng. Cậu lớn lên trở thành một kẻ hay gây rối, lêu lổng. Xuất hiện cả những phân cảnh bị đuổi bắt, đánh đập...

Không ít người đã giật mình khi Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình. Vốn là một thần tượng của giới trẻ nên cách anh xây dựng tình huống bi kịch như thế này đã ngay lập tức gây ra tranh cãi trái chiều.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến khán giả đã phản ứng dữ dội trước phân cảnh này:

"Không hiểu tại sao một ca sĩ có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ như Sơn Tùng lại chọn một cái kết quá kinh khủng như vậy. Anh không sợ các bạn thanh, thiếu niên còn đang chưa đủ chín chắn trong nhận thức và hành vi sẽ học và làm theo à".

"Xây dựng tình huống nhuốm màu bi kịch, tiêu cực. Cách giải quyết vấn đề như thế này nguy hiểm quá Sơn Tùng ơi".

"Chỉ nên để cảnh tự tử là giấc mơ thôi, đừng dồn nhân vật vào tình huống bi kịch không lối thoát như vậy. MV không mang tính giáo dục gì cả".

Trao đổi với PV Dân trí, chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ - nguyên giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay: "Trong sáng tạo nghệ thuật, ca sĩ có thể tự do nhưng việc sáng tạo đó, đưa ra lúc nào, thời điểm có phù hợp không và có ảnh hưởng xã hội tiêu cực đến đâu, người sáng tạo cần phải có trách nhiệm.

Trong tình hình hiện nay, rất nhiều quốc gia đã phản ứng, cảnh báo, không đồng thuận với những trang mạng bạo lực, tuyên truyền việc tự tử. Thậm chí có những clip man rợ như "thắt cổ trẻ em".

Chúng ta chưa có thống kê chính thức nhưng tình hình thực tế hiện nay cho thấy, trong đại dịch Covid-19, có xu hướng gia tăng số trẻ em tự tử. Vậy với nghệ sĩ, việc sáng tạo vào thời điểm này có hợp lý hay không cũng nên xem xét lại".

Trước câu hỏi, sáng tạo thế nào là vừa đủ để không mang đến tác động xã hội tiêu cực, ông Nguyễn Hùng Vĩ nói: "Trong sáng tạo nghệ thuật, yếu tố vừa đủ là rất khó, không thể đo đếm như một cân táo, một cân cam được. Cái đó phụ thuộc vào trách nhiệm xã hội của người sáng tạo. Làm thế nào hướng đến đức hiếu sinh. Anh là nghệ sĩ sẽ biết rõ điều đó hơn ai hết".

Trước MV của Sơn Tùng, cách đây gần một năm, bộ phim Hãy nói lời yêu cũng nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa khi xây dựng tình tiết nhân vật Minh tự tử - hệ quả từ mâu thuẫn, bi kịch gia đình. Nhưng cái chết của Minh cũng chính là nút mở, khiến cả gia đình phải thức tỉnh về sau, đặc biệt là nhân vật bà Hoài - người mẹ luôn kì vọng quá cao về thành tích học tập của con.

Ê-kíp làm phim sau đó đã bày tỏ, khi quay tới cảnh này, không chỉ diễn viên, cả đoàn phim ai cũng cảm thấy nặng nề.

Quay trở lại với There's no one at all, về phía Sơn Tùng M-TP, anh cho hay, bên cạnh việc muốn vượt qua giới hạn của bản thân, nam nghệ sĩ cũng mong muốn có thể lan tỏa được tinh thần dám nghĩ, dám làm đến với tất cả các bạn trẻ nên đã làm MV này.

"Tùng muốn chinh phục một ngọn núi mới, muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn, muốn vượt qua được giới hạn của chính mình. Thật buồn chán nếu như cứ làm một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần…

Đằng sau lớp sương mù kia là gì không ai biết cả. Nếu như không bước, thì mãi mãi cả đời chẳng thể biết sau đó có gì. Thế nên, thà bước một lần để biết sau đó là gì còn hơn cứ chần chừ do dự và đến một lúc nào đó lại phải hối hận tự trách bản thân mình rằng tại sao mình đã không dám trong khoảnh khắc đó", Sơn Tùng M-TP cho biết.