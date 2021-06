Những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của lá ổi

Dân trí Ổi rất giàu vitamin C, lycopene và các chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Không chỉ vậy, lá ổi cũng được xem là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả ổi rất giàu vitamin C, cao gấp 4 lần hàm lượng vitamin C có trong quả cam. Vitamin C giúp cải thiện khả năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể, giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh thông thường. Đồng thời tăng cường sức khỏe cho đôi mắt.

Ngừa ung thư

Lycopene, quercetin, vitamin C và các polyphenol khác có trong quả ổi hoạt động như các chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do được tạo ra trong cơ thể, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Lá ổi cũng được chứng minh là có khả năng giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú vì nó rất giàu lycopene.

Ổi là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Healthline).

Hạn chế mắc bệnh tiểu đường

Do hàm lượng chất xơ phong phú và chỉ số đường huyết thấp nên ổi có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường. Lá của loại quả này cũng giúp cải thiện sự cân bằng natri và kali trong cơ thể, từ đó điều hòa huyết áp ở bệnh nhân cao huyết áp. Nó cũng làm giảm mức độ chất béo trung tính và cholesterol xấu (LDL), tăng mức độ cholesterol tốt (HDL).

Tại Nhật Bản, trà lá ổi thường được sử dụng cho mục đích y tế giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Các hợp chất trong trà lá ổi giúp làm chậm sự hấp thụ đường vào trong máu, nhờ đó điều chỉnh lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Trị táo bón

Ổi là một trong những nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chỉ cần ăn 1 quả ổi cũng đã đáp ứng được khoảng 12% lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày và giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Hạt ổi hay lá ổi cũng đều được coi như phương thuốc nhuận tràng tuyệt vời, giúp hình thành nhu động ruột khỏe mạnh.

Cả quả và lá ổi đều có tác dụng trị táo bón, giảm cân, chữa ho và cảm lạnh,... (Ảnh: Food.NDTV).

Cải thiện thị lực

Ổi chứa nguồn vitamin A dồi dào giúp tăng cường thị lực. Nó không chỉ ngăn ngừa sự suy giảm thị lực, cải thiện sức khỏe đôi mắt mà còn giúp làm chậm sự xuất hiện của bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Mặc dù ổi không giàu vitamin A như cà rốt nhưng chúng vẫn là một nguồn dinh dưỡng rất tốt.

Chữa đau răng

Lá ổi chứa chất chống viêm nên có thể chữa đau răng, sưng nướu răng và loét miệng. Bạn có thể xay lá ổi thành hỗn hợp sệt và ngậm trong miệng khi bị đau răng.

Giảm cân

Lá ổi giúp bạn giảm cân bằng cách điều chỉnh sự trao đổi chất. Ăn ổi làm tăng cảm giác no, hạn chế sự thèm ăn. làm no và thỏa mãn cảm giác thèm ăn. Đồng thời, lá ổi giúp ngăn chặn carb chuyển hóa thành đường và thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả.

Chữa ho và cảm lạnh

Ổi có hàm lượng vitamin C và sắt cao nhất trong số các loại trái cây, được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa nhiễm trùng do cảm lạnh và virus. Nước ép của ổi tươi hoặc nước sắc từ lá ổi giúp loại bỏ các chất nhầy, rất hữu ích trong việc giảm ho và cảm lạnh.

Uống nước ép ổi cũng là cách hấp thu các chất dinh dưỡng tuyệt vời từ loại quả này (Ảnh: Vietnamonline).

Giảm mụn

Do chứa nhiều vitamin C, lá ổi có thể giúp loại bỏ mụn trứng cá. Bạn chỉ cần nghiền nát lá ổi và đắp lên các nốt mụn là sẽ thấy tình trạng mụn được cải thiện.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Uống trà lá ổi thường xuyên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lá của loại quả này có khả năng làm dịu thần kinh và xoa dịu tâm trí, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

