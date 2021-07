Những công dụng sức khỏe đáng kinh ngạc của quả me

Dân trí Không chỉ là nguyên liệu để chế biến nên nhiều món ăn quen thuộc của người Việt, quả me còn chứa nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp đẩy lùi bệnh tật, tăng cường sức khỏe mô, ngừa ung thư,...

Cải thiện hệ tiêu hóa

Quả me được xem như một phương thuốc nhuận tràng tự nhiên do chứa hàm lượng axit tartaric và chất xơ cao. Loại quả này cũng kích thích hoạt động của túi mật, có tác dụng thúc đẩy quá trình hòa tan và tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể.

Quả me chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe (Ảnh: Hanoi Tourism).

Hỗ trợ giảm cân

Quả me phù hợp với chế độ ăn kiêng của những người muốn giảm cân vì rất giàu chất xơ, vitamin và hoàn toàn không chứa chất béo. Loại quả này cũng có khả năng ngăn chặn cảm giác thèm ăn vì làm tăng lượng serotonin trong cơ thể.

Tăng cường sức khỏe mô

Axit amin, thành phần cấu tạo của protein rất cần thiết cho cơ thể để phát triển và sửa chữa các mô. Tuy nhiên, có một số axit amin mà cơ thể không thể tổng hợp, chỉ có thể dung nạp từ thức ăn.

Me chứa một lượng đáng kể tất cả các axit amin thiết yếu, ngoại trừ tryptophan, đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới về một loại protein lý tưởng cho các axit amin khác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không chắc chắn về việc cơ thể có thể hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng trong quả me.

Ngừa ung thư

Các nhà khoa học khuyến nghị một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa vì nhiều lý do, một trong số đó là giảm nguy cơ ung thư. Chất chống oxy hóa có thể ngăn chặn các gốc tự do làm hỏng DNA của tế bào, từ đó giảm nguy cơ mắc ung thư.

Các chất phytochemical được tìm thấy trong thực vật đóng vai trò như một chất chống oxy hóa hiệu quả. Trong khi đó, quả me rất giàu chất phytochemical, bao gồm cả beta-carotene nên được xem là rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư.

Tăng cường lưu thông máu

Nhờ chứa hàm lượng chất sắt lớn nên me có tác dụng hỗ trợ máu được lưu thông tốt hơn, giúp cho cơ bắp và các cơ quan của cơ thể hoạt động ổn định. Bổ sung loại quả này vào thực đơn mỗi ngày cũng giúp bạn tránh được các triệu chứng thiếu máu như mệt mỏi, đau đầu, các vấn đề về dạ dày và suy nhược.

Chống viêm

Quả me được xem là một phương thuốc giúp làm dịu cơn đau khớp do viêm khớp, thấp khớp và bệnh gút nhờ đặc tính chống viêm. Bên cạnh đó, người ta cũng thường sử dụng me để giảm kích ứng ở mắt như viêm kết mạc hoặc đau mắt đỏ.

Bạn có thể uống nước me hoặc chế biến me thành các món ăn để hấp thu nguồn dinh dưỡng từ loại quả này (Ảnh: Travelffeine).

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Chiết xuất alpha-amylase từ quả me có tác dụng ngăn hấp thụ carbohydrate, từ đó ổn định lượng đường và chất béo dự trữ trong cơ thể. Ngoài ra, me còn giúp chữa lành những tổn thương ở mô tuyến tụy, tình trạng thường gặp ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ cung cấp hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào nên me có thể cải thiện và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Theo kết quả của một số nghiên cứu, me có tác dụng khử trùng và kháng khuẩn, giúp cơ thể ngăn chặn ký sinh trùng và loại bỏ các sinh vật có hại.

Giúp não bộ khỏe mạnh

Một công dụng tuyệt vời khác của me là tăng cường sức khỏe não và hệ thần kinh nhờ chứa hàm lượng vitamin B, đặc biệt là thiamine và folate dồi dào.

Thảo Trinh

Theo WebMD, Healthline