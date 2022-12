"Avatar 2" - Canh bạc điện ảnh của đạo diễn James Cameron có đáng chờ đợi?

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) lấy bối cảnh hơn một thập niên sau các sự kiện của phần phim đầu tiên (ra mắt hồi 2009) và tiếp tục câu chuyện của cặp nhân vật chính Jake Sully - Neytiri trên hành tinh Pandora.

Sau khi vượt qua cuộc chiến tàn khốc với người trái đất, cả hai có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Song, mối hiểm họa mới nhanh chóng xuất hiện khiến cuộc sống yên bình của nhà Sully và chủng người Na'Vi bị đe dọa. Họ lại phải đoàn kết đứng lên chiến đấu…

Cảnh phim "Avatar 2" (Ảnh: 20th Century Studios),

Avatar: The Way of Water đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên chính từ phần trước như Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver. Bên cạnh đó, phim còn quy tụ nhiều gương mặt mới gồm Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement…

Avatar: The Way of Water lấy bối cảnh chủ yếu dưới nước nên phần lớn cảnh quay diễn ra trong một bể chứa khổng lồ, dài 36m, rộng 18m và sâu 9m được xây dựng ở bãi biển Manhattan (Mỹ). Trong 5 năm qua, 4 phần tiếp theo của phim đã được thực hiện và dự kiến lần lượt ra mắt khán giả từ nay tới năm 2027.

Trong đó, phần hai của phim Avatar: The Way of Water được đầu tư với kinh phí 350 - 400 triệu USD là một trong những tác phẩm được chờ đợi nhất và cũng là canh bạc nguy hiểm nhất năm 2022 của Hollywood. Bản thân đạo diễn James Cameron từng tiết lộ đây là "dự án rủi ro nhất lịch sử điện ảnh".

13 năm trước, Avatar 1 đã vượt ra ngoài ranh giới của việc làm phim và tạo ra một thứ mang tính cách mạng. Thời điểm ra mắt, Avatar 1 tạo cơn sốt toàn cầu, mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng và đạt doanh thu gần 3 tỷ USD.

Hình ảnh hùng vĩ trong "Avatar 2" (Ảnh: 20th Century Studios).

Tháng 9 vừa rồi, trước khi công chiếu phần hai vào tháng 12, đạo diễn James Cameron đưa Avatar 1 trở lại rạp. Sau 13 năm, bom tấn tiếp tục thu hút đông đảo người hâm mộ trên thế giới đến rạp để trải nghiệm điện ảnh với chất lượng dạng 4K, chuẩn 48 khung hình/giây, cùng nhiều cải tiến âm thanh.

Phần tiếp theo của phim - Avatar: The Way of Water ra mắt trong năm 2022 cũng được kỳ vọng đánh dấu một bước tiến mới trong điện ảnh. Đạo diễn James Cameron hoàn thiện phần hai hồi tháng 9/2020, tiếp tục bắt tay sản xuất phần ba, bốn và năm.

Chi phí 4 phần phim dự kiến khoảng một tỷ USD. Dự án tốn thời gian cho các đúp quay dưới nước cũng như công nghệ motion-capture (diễn viên đóng với các thiết bị ghi nhận chuyển động được gắn trên cơ thể, sau đó cử động, biểu cảm của họ sẽ được kết hợp với kỹ xảo để tạo ra cảnh phim).

Trong 13 năm qua, đạo diễn James Cameron không đạo diễn bất kỳ phim điện ảnh nào mà dành thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần tiếp theo của Avatar.

Với sự tâm huyết mạnh mẽ dành cho Avatar, đạo diễn James Cameron chỉ ra rằng Avatar: The Way of Water cần phải là "bộ phim có doanh thu cao thứ ba hoặc thứ tư trong lịch sử" mới có thể hòa vốn. Phim cũng ra mắt vào thời điểm lịch sử khi các rạp phim cố gắng phục hồi sau đại dịch, thu hút khán giả không xem phim trực tuyến tại nhà.

"Liệu chúng ta có thể sinh lãi trong một thị trường đã thay đổi không? Hay chúng ta chỉ là con khủng long cuối cùng chết sau khi bị sao chổi đâm vào? Tôi không thể nói với bạn điều đó ngay bây giờ", James Cameron chia sẻ với hãng tin Reuters trước khi Avatar: The Way of Water ra mắt toàn cầu vào ngày 16/12.

Cảnh chiến đấu trong phim "Avatar: The Way of Water" (Ảnh: IMDB).

Nhà phân phối Walt Disney cho biết, chỉ riêng khâu sản xuất của Avatar: The Way of Water đã tiêu tốn hơn 350 triệu USD và đưa bộ phim vào nhóm những tác phẩm tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh. Đạo diễn James Cameron cũng nói với tạp chí GQ rằng Avatar: The Way of Water cần phải kiếm được 2 tỷ USD mới hòa vốn.

Các nhà phân tích phòng vé dự đoán, nếu Avatar: The Way of Water thành công lớn, nó có thể vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh. Nếu phim thất bại, tương lai của điện ảnh thế giới sẽ đen tối hơn.

Ngày 14/12, hai ngày trước khi Avatar: The Way of Water công chiếu chính thức toàn cầu, Boxoffice Pro tiết lộ, doanh thu phim tại thị trường Bắc Mỹ là 145 triệu USD đến 179 triệu USD. Theo dự kiến của giới chuyên môn, phim có thể đạt gần 803 triệu USD doanh thu phòng vé riêng doanh thu tại Bắc Mỹ.

Ngày 16/12, Avatar: The Way of Water chính thức ra mắt toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, sau một ngày công chiếu, doanh thu của Avatar: The Way of Water đạt hơn 40 tỷ đồng. Như vậy, có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu của Avatar: The way of water có thể vượt mốc doanh thu của phần phim tiền nhiệm tại thị trường Việt Nam.

Phần lớn khán giả dành lời khen cho phần hình ảnh và sự hoành tráng của Avatar: The Way of Water. Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, phim mang tới cho khán giả một bữa tiệc đồ họa hình ảnh thịnh soạn, đưa người xem khám phá những hình ảnh chi tiết dưới đại dương kỳ vĩ được đan cài trong câu chuyện sâu sắc về tình cảm gia đình.

Chuyên trang Rotten Tomatoes đã chấm điểm 7,1/10 cho Avatar: The Way of Water căn cứ theo ý kiến của 304 nhà phê bình. Tờ này cũng nhận xét: "Về nội dung, phim không phải là bộ phim quá xuất sắc nhưng về hình ảnh, Avatar 2 xứng đáng là một tác phẩm đáng trải nghiệm".

Hình ảnh là điểm mạnh lớn nhất của "Avatar 2" (Ảnh: 20th Century Studios).

Metacritic cũng chấm phim đạt 69/100 điểm và dành nhiều lời khen cho tác phẩm mới của đạo diễn James Cameron. Khán giả của webiste CinemaScore cũng phần lớn chấm điểm A cho tác phẩm, trong khi điểm cao nhất của chuyên trang này là A+.

91% khán giả của chuyên trang PostTrak đánh giá Avatar: The Way of Water tích cực và 82% người khuyên mọi người nên đến rạp xem bộ phim. Nhà phê bình điện ảnh James Berardinelli dùng từ "tuyệt vời" để đánh giá chất lượng bộ phim và ngợi khen tính điện ảnh của tác phẩm.

Nhà phê bình Owen Gleiberman của tờ Variety khen bộ phim là một tác phẩm hoàn hảo với "những cảnh quay khiến tôi không thể chớp mắt và trái tim rộn ràng".

Tuy nhiên, một số nhà bình luận cho rằng, phần nội dung của phim chưa thực sự thuyết phục và tương xứng với một tác phẩm kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Nhà phê bình Robbie Collin của The Telegraph cho rằng, phim thiếu nội dung, không gây bất ngờ và phần hội thoại thiếu "muối", "phim chỉ đẹp mắt và cho thấy công nghệ 3D hoàn hảo".

"Avatar 2" nhận hai đề cử Quả cầu vàng 2023 từ khi phim chưa chính thức công chiếu toàn cầu (Ảnh: 20th Century Studios).

Ngày 12/12, danh sách đề cử giải Quả cầu vàng lần thứ 80 đã được công bố. Trong đó, Avatar: The Way of Water gây chú ý khi có tên ở hai hạng mục đề cử quan trọng ở mảng điện ảnh gồm Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Avatar: The Way of Water xuất hiện trong đề cử Quả cầu vàng 2023 ngay từ lúc phim chưa chính thức ra mắt khán giả toàn cầu. Ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất, phim sẽ cạnh tranh với loạt tác phẩm nổi bật trong năm như Elvis, The Fabelmans, Tár và Top Gun: Maverick.

Ngoài ra, Avatar: The Way of Water còn đưa James Cameron ghi danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc bên cạnh những tên tuổi lớn như Daniel Kwan - Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin và Steven Spielberg (The Fabelmans

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80 dự kiến diễn ra ngày 10/1/2023 tại Los Angeles (Mỹ).