Nhóm thiện nguyện "Hạt giống tâm hồn" hỗ trợ Bắc Giang và Bắc Ninh

Dân trí Ngày 5/6, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV đã thay mặt nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn trao một tỉ đồng tới UBMT Tổ quốc của hai tỉnh.

Tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp nhận 500 triệu đồng.

Sáng ngày 5/6, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV đã thay mặt Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn - công ty xuất bản First News - Trí Việt trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng một tỉ đồng tiền mặt tới UBMT Tổ quốc hai tỉnh đang bị dịch bệnh tàn phá lây nhiễm nặng nhất là Bắc Giang và Bắc Ninh.

Tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy sau khi tiếp nhận 500 triệu đồng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ tập thể lãnh đạo và nhân viên của VOV, nhóm Thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn - First News - Trí Việt đã dành sự quan tâm kịp thời đến đồng bào và đội ngũ nhân viên y tế, bác sĩ đang phải gồng mình ngày đêm chống dịch.

"Với sự động viên của các tổ chức doanh nghiệp, trong đó, hôm nay rất cảm động được đón nhận tình cảm của anh em câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh, trực tiếp là nhà báo Phạm Mạnh Hùng, và được đón nhận tình cảm của nhóm Thiện Nguyện Hạt Giống Tâm Hồn - First News từ Sài Gòn - TP.HCM - những người bạn từ phương Nam.", bà Lê Thị Thu Hồng xúc động chia sẻ.

Tại Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã có lời tri ân sâu sắc đến đoàn thiện nguyện.

Tại Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã có lời tri ân sâu sắc đến đoàn thiện nguyện vì đã chung tay hỗ trợ cho chính quyền, nhân dân, và đội ngũ y tế trong giai đoạn hết sức khó khăn này.

Ông Nguyễn Văn Phước - sáng lập nhóm Thiện Nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và First News - Trí Việt cho biết: "Giữa lúc biến động của đại dịch Covid-19 đang lan rộng, đẩy cuộc sống của đồng bào ở những vùng tâm dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh thành khác vào tình thế nguy cấp, tôi tin rằng đây là lúc toàn dân rất cần sự đồng lòng, chung tay góp sức. Tôi hi vọng sự chia sẻ yêu thương đến từ Nhóm Thiện Nguyện Hạt Giống Tâm Hồn, First News - Trí Việt, tập thể VOV, và nhiều cá nhân, đơn vị khác sẽ kịp thời làm ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh động viên tinh thần để người dân ở Bắc Giang và Bắc Ninh vững lòng vượt qua đại dịch chưa từng có này".

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua đại dịch, Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn - công ty First News - Trí Việt đã từng trực tiếp đến tận vùng tâm lũ tham gia nhiều hoạt động cứu trợ đồng bào bão lũ miền Trung ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi trong đợt bão lũ 2016, 2020, trao tặng hàng trăm nghìn khẩu trang kháng khuẩn, hàng nghìn đầu sách Hạt Giống Tâm Hồn cho Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các trại cách ly và các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 ngay từ đầu mùa dịch 2020 đến nay.

Đặc biệt, First News - Trí Việt dự định sắp tới sẽ tổ chức bán đấu giá tranh và ấn phẩm đặc biệt bìa da "Muôn kiếp nhân sinh" của tác giả Nguyên Phong, nhằm đóng góp trực tiếp cho quỹ vắc xin Covid cho người dân Việt Nam.

PV