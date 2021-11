Ngộ độc nicotine, tâm thần bất ổn, ăn gián, bán nhà... để đóng phim

Diễn nhập tâm là phương pháp mà nhiều ngôi sao điện ảnh theo đuổi. Có nhiều ngôi sao đã phá vỡ mọi giới hạn giữa phim và đời, giữa bản thân và nhân vật để nhập vai.

"Method acting" là một kỹ thuật diễn xuất được nhiều diễn viên sử dụng để nhập vai, mục đích là để có được sự nhập vai chân thực nhất. Điều này đòi hỏi diễn viên phải thực sự thấu hiểu thậm chí có những trải nghiệm giống như nhân vật.

Phương pháp này bắt đầu được nhắc đến bởi diễn viên - đạo diễn người Nga Konstantin Stanislavski (1863 - 1938), ông đã từng khuyến khích các diễn viên hoàn toàn nhập vai nhân vật mà mình đang đảm nhận trong toàn bộ quãng thời gian thực hiện một bộ phim, ngay cả khi cảnh quay đã kết thúc.

Thực tế, phương pháp diễn nhập tâm này vẫn khá gây tranh cãi, ngay trong giới diễn viên, cũng có những người không lựa chọn phương pháp này.

Nam diễn viên người Anh Martin Freeman (49 tuổi) từng lên tiếng thẳng thắn: "Chúng ta luôn cần sống tỉnh táo dù có là nghệ sĩ. Khi đạo diễn hô cắt cảnh, sẽ thật ngớ ngẩn khi diễn viên cố tình không hiểu và vẫn tiếp tục tin rằng mình là nhân vật. Không ai yêu cầu diễn viên phải làm thế, có những diễn viên đã trở nên quá đà khi lựa chọn đi quá xa với vai diễn của mình".

Nam diễn viên Charles Laughton (1899 - 1962) từng so sánh: "Diễn viên chọn "method acting" chỉ đưa lại được một bức ảnh. Diễn viên đích thực mới đưa lại một bức tranh".

Trong khi đó, nam diễn viên Anthony Hopkins (83 tuổi) từng thẳng thắn nói rằng phương pháp diễn xuất này "chẳng có gì nhiều để phải nói đến nhiều như vậy".

Điều khiến "method acting" vẫn tiếp tục được nói đến là bởi công chúng hiếu kỳ trước những diễn viên sống hết mình với vai diễn, bởi sẽ luôn có những tình tiết lý thú được chia sẻ. Những diễn viên lựa chọn "method acting" là những người đang khao khát tạo nên vai diễn "để đời".

Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng phương pháp diễn xuất này vẫn đang được nhiều diễn viên theo đuổi, trong đó, có không ít diễn viên là những tài năng diễn xuất đã tạo nên được những vai diễn đáng nhớ. Hãy cùng điểm qua một số cái tên...

Lady Gaga rối loạn tâm thần vì sống trong nhân vật 18 tháng

Lady Gaga thừa nhận rằng cô bị rối loạn tâm lý vì vai diễn trong "House of Gucci" (Gia tộc Gucci - 2021) bởi đã sống suốt 18 tháng trong suy nghĩ rằng mình chính là nhân vật và không hề thoát vai.

Cô luôn hình dung rằng mình chính là quý bà Patrizia Reggiani - nhân vật chính của phim, cả khi ở trên phim trường và khi chỉ còn lại một mình. Cả khi đứng trước máy quay hay khi ngày quay đã kết thúc, Lady Gaga vẫn hành xử và ăn nói như thể mình là quý bà người Ý Patrizia Reggiani.

Đến khi cô cảm thấy mình đã có thể thoát vai vì dự án đã dần đi đến kết thúc, lúc đó, Lady Gaga mới cảm thấy sợ bởi cô vẫn hành xử như thể mình là bà Patrizia Reggiani. Cô không hề cố gắng gì nhưng cách đi lại và ứng xử vẫn không thể thoát ra khỏi nhân vật ngay cả khi cô đã muốn thoát vai.

Benedict Cumberbatch 3 lần ngộ độc nicotine vì vai diễn

Benedict Cumberbatch 3 lần ngộ độc nicotine vì vai diễn (Ảnh: The Guardian).

Tài tử người Anh Benedict Cumberbatch đã bị ngộ độc nicotine trên phim trường tới 3 lần trong quá trình đóng phim mới "The Power of the Dog" (2021).

Khi hóa thân vào nhân vật - một cao bồi miền Tây, vai diễn đòi hỏi Benedict Cumberbatch phải biết cách cuốn thuốc lá thật điệu nghệ, các cảnh phim cũng đòi hỏi anh phải thực sự hút các điếu thuốc ấy. Chính điều này đã khiến nam tài tử bị ngộ độc nicotine tới 3 lần trên phim trường vì phải hút thuốc nhiều.

Để nhập vai một chủ trang trại sống ở bang Montana, Mỹ, hồi thập niên 1920, Cumberbatch đã cầu kỳ chuẩn bị những kỹ năng mà nhân vật của mình sở hữu. Trước hết, đó là khả năng cuốn thuốc lá chỉ bằng một bàn tay, sau đó, Cumberbatch còn đi học nghề rèn sắt, cách đóng móng ngựa, học nghề mộc...

Ngoài ra, Cumberbatch còn... không tắm để giống với phong cách sống của nhân vật như đã được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết nguyên gốc: "Tôi cần có vẻ bụi bặm, phong trần trong diện mạo. Tôi muốn những người cùng tham gia đóng phim với tôi có thể... ngửi thấy chất nhân vật ở tôi theo đúng nghĩa đen.

Dù vậy, để sống được như thế cũng rất khó, bởi tôi không chỉ đóng phim, mà tôi còn sống với gia đình, gặp gỡ bạn bè và làm nhiều công việc khác. Thời điểm quay phim này tôi cảm thấy hơi xấu hổ với mọi người vì... ở bẩn".

Trên phim trường, mọi người phải gọi Cumberbatch bằng tên nhân vật, nếu gọi tên thật của anh, Cumberbatch sẽ không đáp lại cho tới khi nào đối phương hiểu ra và gọi anh bằng tên của nhân vật, cho dù đó là những giao tiếp thông thường giữa các thành viên trong đoàn phim với nhau.

Marlon Brando dội nước đá mỗi tối

Marlon Brando dội nước đá mỗi tối (Ảnh: The Guardian).

Tài tử Marlon Brando (1924 - 2004) từng vào vai một kẻ sát nhân tâm thần trong một vở kịch Broadway có tên "Truckline Cafe" hồi năm 1946, có một phân cảnh ông cần xuất hiện run bần bật.

Mỗi tối tham gia vở diễn, Marlon Brando đều chạy lên chạy xuống cầu thang cho hụt hơi, vã mồ hôi rồi nhờ nhân viên hậu trường dội cho một xô nước đá lạnh toát để ông có thể run bần bật thật sự khi bước lên sân khấu.

Khi vào vai một cựu binh tàn tật trong bộ phim "The Men" (1950), Brando đã dành ra một tháng nằm trong bệnh viện quân y để hiểu về cách những cựu quân nhân đương đầu với những khuyết tật cơ thể của họ.

Robert De Niro trở thành tài xế taxi thực thụ

Robert De Niro trở thành tài xế taxi thực thụ (Ảnh: The Guardian).

Robert De Niro đã chuẩn bị cho vai diễn trong "Taxi Driver" (Tài xế taxi - 1976) bằng cách hành nghề lái xe taxi ở New York trước khi phim bấm máy. Nam diễn viên đã thực sự chạy xe trong suốt 12 tiếng đồng hồ trên đường phố như một tài xế taxi thực sự, De Niro thậm chí còn tranh thủ chạy xe trong lúc nghỉ giải lao trên phim trường.

Với phim "Raging Bull" (Bò đực nổi điên - 1980), De Niro vào vai võ sĩ hạng trung Jake LaMotta (1922 - 2017), nam diễn viên đã học boxing quá cừ khôi đến mức giành chiến thắng trong một số cuộc thi đấu ngoài thực tế ở tại thời điểm ấy. Cũng trong quá trình thực hiện bộ phim này, De Niro đã tăng hơn 30kg để vào vai võ sĩ LaMotta trong những năm tháng tuổi già.

Leonardo DiCaprio chấp nhận ăn gan sống dù vốn là người ăn chay

Leonardo DiCaprio chấp nhận ăn gan sống dù vốn là người ăn chay (Ảnh: The Guardian).

Leonardo DiCaprio đã nhiều năm lỡ duyên với giải Oscar dù anh vốn được xem là tài tử hàng đầu ở Hollywood. Khi đóng "The Revenant" (Bóng ma hiện về - 2015), Leo đã sử dụng phương pháp diễn xuất "method acting" để nhập vai người đàn ông vật lộn để sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã khắc nghiệt sau khi bị gấu tấn công.

Dù vốn là người ăn chay, nhưng để nhập vai, Leo đã chấp nhận ăn gan sống, ngủ trong xác động vật... Trong phim có cảnh nhân vật của Leo mổ xác một con ngựa, lấy ra nội tạng, rồi chui vào trong bụng ngựa nằm để giữ ấm. Tất cả những cảnh rùng rợn đó đều được thực hiện chân thực hết sức và vai diễn ấy đã đưa về cho Leo giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Heath Ledger tự nhốt mình một tháng

Heath Ledger tự nhốt mình một tháng (Ảnh: The Guardian).

Để nhập vai Joker trong bộ phim cuối cùng của cuộc đời mình - "The Dark Knight" (Kỵ sĩ bóng đêm - 2008), nam diễn viên quá cố Heath Ledger (1979 - 2008) đã tự khóa mình trong phòng khách sạn suốt một tháng, không làm gì hơn là đọc truyện tranh để có thể đắm chìm trong thế giới của Joker.

Trong quá trình ấy, Heath Ledger thử các chất giọng mà anh muốn thể hiện khi nhập vai Joker rồi viết nhật ký về nhân vật Joker mà anh muốn khắc họa trên màn ảnh, bao gồm những suy nghĩ và cách hành xử mà anh xây dựng và định hình cho nhân vật.

Adrien Brody bán nhà, bán xe, mất bạn gái...

Adrien Brody bán nhà, bán xe, mất bạn gái... (Ảnh: The Guardian).

Adrien Brody vẫn luôn được nhớ tới nhiều nhất với vai diễn trong "The Pianist" (Nghệ sĩ dương cầm - 2002). Vai diễn này đã đem về cho anh tượng vàng Oscar dành cho Nam chính xuất sắc.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Brody đã giảm 15kg và học chơi piano. Để có trải nghiệm của một người tha hương, anh đã bán nhà, bán xe hơi, từ Mỹ chuyển tới sống ở Châu Âu với chỉ hai túi hành lý giản dị. Người bạn gái của anh khi đó quá sốc nên đã nói lời chia tay.

Nicolas Cage ăn gián

Nicolas Cage ăn gián (Ảnh: The Guardian).

Khi vào vai ma cà rồng trong bộ phim kinh dị "Vampire's Kiss" (1988), Nicolas Cage đã ăn gián. Cảnh quay này phải thực hiện 3 lần nên Cage đã 3 lần ăn... gián.

Trong bộ phim "Leaving Las Vegas" (1995), Cage vào vai một người nghiện rượu, để đóng cảnh say xỉn chân thực nhất, Cage đã uống thật say rồi nhờ người khác ghi hình lại, để khi tỉnh táo, anh có thể nghiên cứu kỹ hình ảnh của chính bản thân mình khi say và tái hiện chân thực trong phim.

Shia LaBeouf không tắm trong vài tháng

Shia LaBeouf không tắm trong vài tháng (Ảnh: The Guardian).

Nam diễn viên Shia LaBeouf luôn ngà ngà say khi tới phim trường "Lawless" (Luật rừng - 2012), khi ấy, anh cần nhập vai một kẻ buôn rượu lậu.

Khi đóng "Fury" (Cuồng nộ - 2014), Shia LaBeouf đã liên hệ để được tham gia một khóa tập huấn dành cho quân nhân mới kéo dài một tháng. Trước khi phim bấm máy, anh đi nhổ một chiếc răng cho ngoại hình bớt... bảnh bao.

Sau đó, trong quá trình đóng phim kéo dài 4 tháng, Shia không tắm, anh chia sẻ: "Tôi đã gặp một số cựu quân nhân để hỏi họ về những chi tiết chân thực nhất. Trong các chi tiết có việc không tắm, không thay đồ. Khi đi ra chiến trường, đó là chuyện quen thuộc đối với họ".

Nữ diễn viên Halle Berry cũng từng không tắm trong 8 tuần quay phim "Jungle Fever" (1991), trong phim, cô vào vai một người nghiện.

Dustin Hoffman thức 3 ngày liên tiếp

Dustin Hoffman thức 3 ngày liên tiếp (Ảnh: The Guardian).

Dustin Hoffman đã gây nhiều khốn khổ cho bạn diễn Meryl Streep khi họ diễn xuất cùng nhau trong bộ phim xoay quanh đề tài ly hôn - "Kramer vs Kramer" (1979). Trước khi quay một cảnh thể hiện sự mâu thuẫn cực độ giữa hai nhân vật, Hoffman đã bất ngờ tát bạn diễn trước khi cảnh quay bấm máy.

Không những thế, nam diễn viên còn thì thầm tên người bạn trai vừa mới mất của nữ diễn viên để kích động Meryl Streep, khơi dậy những xúc cảm đau khổ nhất. Streep đã nhiều lần cãi vã với Hoffman trên phim trường xung quanh cách hành xử quá đà này. Sau cùng, bộ phim được đánh giá cao, giành về nhiều tượng vàng Oscar, trong đó có tượng vàng cho cả Hoffman và Streep.

Khi thực hiện bộ phim "Marathon Man" (1976), Hoffman đã giảm 7kg bằng cách chạy bền mỗi ngày. Trong quá trình quay phim, Hoffman cũng luôn chạy thật trước những cảnh cần đặc tả việc nhân vật thở hổn hển.

Có lần, Hoffman không ngủ trong 3 ngày đêm liên tiếp để chuẩn bị cho một cảnh quay mà trong đó nhân vật của ông được đặc tả là không ngủ. Khi xuất hiện trên phim trường, bạn diễn của Hoffman trong "Marathon Man" - Laurence Olivier đã phải thốt lên: "Tại sao không đơn thuần là diễn xuất thôi? Như thế có phải dễ dàng hơn không?".

Jamie Foxx không nhìn thấy gì 14 tiếng/ngày

Jamie Foxx không nhìn thấy gì 14 tiếng/ngày (Ảnh: The Guardian).

Nam diễn viên Jamie Foxx đã sử dụng mí mắt giả dán lên mắt, để anh thực sự không thể nhìn thấy gì trong quá trình vào vai nhạc sĩ - ca sĩ khiếm thị Ray Charles trong phim tiểu sử "Ray" (2004). Jamie Foxx đã giảm gần 15kg để nhập vai và chấp nhận không nhìn thấy gì trong suốt 14 tiếng đồng hồ quay phim mỗi ngày.

Jamie Foxx gặp rất nhiều khó khăn, bất tiện trong quá trình đóng phim. Trải nghiệm quá dữ dội đối với anh tới mức anh bắt đầu bị rối loạn tâm lý với những cơn hoảng sợ cực độ gây ảnh hưởng tới diễn xuất, điều này đã khiến phim bị tạm dừng quay một thời gian.

Gary Oldman và "túi ký ức đau khổ"

Gary Oldman và "túi ký ức đau khổ" (Ảnh: The Guardian).

Để chuẩn bị cho những cảnh khó, phải thể hiện những xúc cảm u tối cao độ, nam diễn viên Gary Oldman có "túi ký ức đau khổ".

Đó là một chiếc túi nhỏ đựng những bức ảnh xưa cũ. Đôi khi nam diễn viên cần sử dụng tới chiếc túi này trên phim trường, trong túi có ảnh của cha ông - người đã rời bỏ gia đình năm ông lên 7 tuổi; hay ảnh của người con trai mà ông đã có từ cuộc hôn nhân đầu.

Hilary Swank sống như một nam giới đến mức hàng xóm không nhận ra

Hilary Swank sống như một nam giới đến mức hàng xóm không nhận ra (Ảnh: The Guardian).

Đa phần nam diễn viên mới hay theo đuổi phương pháp "method acting", nhưng với vai diễn giành giải Oscar trong "Boys Don't Cry" (1999), Hilary Swank đã sử dụng phương pháp này để vào vai một người đàn ông chuyển giới (trước đó vốn là nữ).

Khi nhập vai, Swank cắt tóc, nịt chặt ngực, giảm cân. Trong vòng 5 tuần đóng phim, cô sống như một người đàn ông đến mức hàng xóm tưởng đợt đó hay có một người đàn ông ghé qua nhà Swank.

Với vai diễn giành giải Oscar trong "Million Dollar Baby" (2004) - một bộ phim thể thao làm về đề tài quyền anh, Swank luyện tập 6 ngày/tuần trong 3 tháng để tăng thêm gần 10kg cơ bắp.

Trong quá trình quay phim, cô cũng gặp phải một số vấn đề sức khỏe nhưng không nói với đạo diễn và vẫn làm việc như bình thường bởi theo Swank, nếu cô nói ra để nhận được sự cảm thông, chia sẻ, điều đó sẽ khiến cô không còn giống như nhân vật gan góc, mạnh mẽ mà mình đang nhập vai.

Daniel Day-Lewis ngồi xe lăn từ đầu tới cuối ngày quay

Daniel Day-Lewis ngồi xe lăn từ đầu tới cuối ngày quay (Ảnh: The Guardian).

Daniel Day-Lewis chính là một diễn viên theo đuổi "method acting" cuồng nhiệt. Trong phim "My Left Foot" (1989), Day-Lewis vào vai một người đàn ông bị bại não, ngay cả khi cảnh quay đã kết thúc, nam diễn viên vẫn nói theo cùng một cách thức khó khăn giống như nhân vật, ông cũng luôn di chuyển trên phim trường bằng xe lăn.

Khoảnh khắc ông đặt chân xuống khỏi xe hơi để bắt đầu một ngày quay, Day-Lewis ngồi ngay lên xe lăn từ cửa xe hơi, hay khoảnh khắc bước lên xe hơi khi kết thúc ngày làm việc, Day-Lewis vẫn ngồi xe lăn cho tới tận cửa xe hơi. Khi đi ăn với đoàn trong nhà hàng sang trọng, thay vì dùng dao dĩa, ông yêu cầu mang thìa ra để mình ăn, bởi đó chính là cách nhân vật của ông dùng bữa.

Day-Lewis còn từng sống trong thiên nhiên hoang dã 6 tháng và chỉ ăn những gì mình có thể tự săn bắt, hái lượm được để chuẩn bị cho vai diễn trong "Last Of The Mohicans" (1992). Ông từng bị viêm phổi khi quay "Gangs Of New York" (2002) bởi bộ phim lấy bối cảnh thế kỷ 19, nên Day-Lewis không chịu mặc đồ giữ nhiệt bên trong mà chỉ mặc đúng quần áo của nhân vật nên đã bị nhiễm lạnh.

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter/Daily Mail