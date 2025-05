Vụ gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại: Khởi tố 3 bị can

Chiều 31/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Tạ Văn Hải (SN 1971); Lê Thị Thắm (SN 1973) và Trần Thị Toan (SN 1972, cả 3 cùng ở TP Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các đối tượng sử dụng dung dịch 6-Benzylaminopurine để ngâm ủ giá đỗ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 23/5, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP Lào Cai.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện gia đình ông Lưu Văn V. (SN 1969, ở phường Bắc Cường, TP Lào Cai) và gia đình ông Tạ Văn Hải (SN 1971, ở TP Lào Cai) dùng hóa chất độc hại 6-Benzylaminopurine (6-BAP) để sản xuất hàng trăm tấn giá đỗ bán ra thị trường.

Các đối tượng sử dụng nước vôi trong pha lẫn hóa chất để ngâm ủ giá đỗ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng chất 6-BAP pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích cho cây giá đỗ đẹp, không ra rễ, sản lượng thu hoạch cao.

Theo cảnh sát, những sản phẩm này được phân phối đến nhiều chợ dân sinh, cửa hàng rau, củ trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận. Được biết 2 cơ sở này đã bán ra thị trường gần 350 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại.