Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy: Quả Cầu Vàng đứng dậy thành công

Steven Spielberg chiến thắng bằng lòng quả cảm: Dám lộn trái mình ra để kể

Mùa trao giải điện ảnh ở Hollywood mở màn bằng sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng theo thông lệ. Sau bê bối lùm xùm, giải thưởng đã trở lại thành công, dù không tạo nên những bất ngờ khó đoán.

Thành công nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay là phim bi hài "The Banshees of Inisherin" của đạo diễn Martin McDonagh. Phim nhận được 8 đề cử, giành về 3 giải, gồm Phim ca nhạc hoặc hài xuất sắc nhất, Nam diễn viên điện ảnh trong phim ca nhạc hoặc hài xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất.

"The Banshees of Inisherin" thắng giải Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất (Video: Searchlight Pictures).

Phim chính kịch "The Fabelmans" của đạo diễn Steven Spielberg cũng gặt hái được nhiều thành công. Phim nhận được 5 đề cử và giành về 2 giải gồm Phim chính kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Bộ phim "The Fabelmans" do chính Spielberg đạo diễn và tham gia viết kịch bản. Phim mang chất bán tiểu sử xoay quanh những năm tháng tuổi trẻ của đạo diễn Spielberg. Khi ấy, ông vừa bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp làm phim.

Phim pha trộn giữa những câu chuyện thực tế và những tình tiết phóng tác. Nhân vật trong phim là một nhân vật giả tưởng có tên Sammy Fabelman, một thanh niên trẻ yêu điện ảnh và đang khám phá sức mạnh của nghệ thuật điện ảnh. Thông qua nghệ thuật, Fabelman muốn lý giải được những vấn đề tồn tại quanh mình, trong chính gia đình mình.

Trước nay, Spielberg luôn cảm thấy ngần ngại trong việc kể câu chuyện về gia đình mình, bởi ông lo sợ rằng cha mẹ ông sẽ đau lòng khi thấy ông công khai kể ra những chuyện riêng tư của gia đình. Đó chính là lý do khiến vị đạo diễn nổi tiếng không ngừng trì hoãn việc thực hiện bộ phim này.

Spielberg chỉ quay lại với ý tưởng thực hiện bộ phim này sau khi cha mẹ ông đã lần lượt qua đời vào năm 2017 và 2020.

Ngay khi ra mắt, "The Fabelmans" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình về diễn xuất của dàn diễn viên, cách dàn dựng của đạo diễn Spielberg, kịch bản, quay phim, nhạc phim... "The Fabelmans" còn xuất hiện trong danh sách bình chọn những phim hay nhất năm 2022 do nhiều chuyên trang điện ảnh uy tín đưa ra.

Điều duy nhất có thể khiến đạo diễn Spielberg thất vọng đó là doanh thu của phim khá tệ. Đây là phim lỗ nặng nhất mà ông từng thực hiện. Kinh phí đầu tư là 40 triệu USD, nhưng phim chỉ thu về 16,4 triệu USD.

Khi bước lên nhận giải Quả Cầu Vàng dành cho Đạo diễn xuất sắc, Spielberg đã chia sẻ những lời tâm huyết: "Tôi đã luôn trốn tránh câu chuyện này kể từ năm tôi 17 tuổi. Tôi đã đưa rất nhiều câu chuyện cá nhân vào trong bộ phim này. Tôi kể câu chuyện này bằng tất cả những gì mà tôi đã trải nghiệm trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Vợ tôi đã luôn nói với tôi rằng: "Anh phải kể câu chuyện này ra". Khi xảy ra đại dịch Covid-19, tôi bỗng sống trong nỗi lo sợ rằng liệu rồi tôi có còn cơ hội kể câu chuyện của mình ra nữa hay không. Và rồi tôi đã kể rất thành thực trong bộ phim này. Có một thực tế là làm trẻ con cũng không dễ dàng gì đâu các bạn ạ.

Mọi người nhìn tôi như một nhân vật thành đạt, có một sự nghiệp thành công. Nhưng không ai biết thực sự tôi là ai, cho tới khi tôi có đủ dũng cảm để kể cho mọi người biết tôi là ai, tôi là người như thế nào.

Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xác định được khi nào là thời điểm phù hợp để mình có thể kể ra câu chuyện này, tôi xác định được thời điểm ấy khi bước sang tuổi 74. Tôi biết mình cần phải bắt tay vào làm thôi, hiện tại, ở tuổi 76, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã làm được điều mình muốn rồi".

Danh sách thắng giải Quả Cầu Vàng 2023 ở hạng mục điện ảnh

Phim chính kịch xuất sắc nhất: "The Fabelmans"

Phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: "The Banshees of Inisherin"

Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Austin Butler trong phim "Elvis"

Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Cate Blanchett trong phim "Tár"

Nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: Colin Farrell trong phim "The Banshees of Inisherin"

Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: Dương Tử Quỳnh trong phim "Everything Everywhere All at Once"

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Quan Kế Huy trong phim "Everything Everywhere All at Once"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Angela Bassett trong phim "Black Panther: Wakanda Forever"

Đạo diễn xuất sắc nhất: Steven Spielberg với phim "The Fabelmans"

Kịch bản xuất sắc nhất: Martin McDonagh với phim "The Banshees of Inisherin"

Nhạc phim hay nhất: Justin Hurwitz với phim "Babylon"

Ca khúc trong phim hay nhất: "Naatu Naatu" (sáng tác: M. M. Keeravani và Chandrabose) trong phim "RRR"

Phim hoạt hình hay nhất: "Guillermo del Toro's Pinocchio"

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: "Argentina, 1985" (phim Argentina)