Sau một năm bê bối, giải thưởng Quả Cầu Vàng nín thở chờ "thoát nguy"

Tìm được MC sau một năm không ai dám dẫn

Năm 2022, lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022 đã được tổ chức rất giản dị và lặng lẽ. Thông tin về những cái tên thắng giải được ban tổ chức thông báo qua... các đăng tải trên mạng xã hội. Không có hình ảnh chính thức nào về lễ trao giải được truyền ra ngoài. Đó là một lễ trao giải đầy những khủng hoảng.

Không có ngôi sao nào tới dự, không có nghệ sĩ nào nhận làm MC. Tài tử Tom Cruise khi ấy đã trả lại 3 tượng vàng từng nhận tại giải. Đài NBC (Mỹ) cũng tuyên bố không truyền hình trực tiếp lễ trao giải (tổ chức vào đầu năm 2022) như thông lệ hàng năm.

Sau một năm "lắng sóng" để sửa chữa những vấn đề tồn tại trong nội bộ hiệp hội, giờ đây, giải thưởng Quả Cầu Vàng đã trở lại (Ảnh: New York Post).

Nguyên nhân của những khủng hoảng này là bởi đơn vị đứng sau giải thưởng - Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood - vướng lùm xùm phân biệt chủng tộc trong quá trình xét giải. Hiệp hội này không có thành viên là người da đen. Điều này bị cho là khiến việc đề cử - chấm giải thiếu khách quan, công bằng, bởi thành viên trong ủy ban xét đề cử - chấm giải đều là người da trắng.

Dù vậy, sau một năm "lắng sóng" để sửa chữa những vấn đề tồn tại trong nội bộ hiệp hội, giờ đây, giải thưởng Quả Cầu Vàng đã trở lại, với kỳ vọng rằng sự kiện sẽ được phục hồi uy tín và mức độ hấp dẫn đối với truyền thông - công chúng.

Hiện tại, sự kiện từng bị cả Hollywood quay lưng trong năm 2022 đã quay trở lại và có được những cái tên khá ấn tượng nhận lời làm MC dẫn chương trình lễ trao giải tới đây.

Các nữ diễn viên Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Nicole Byer, các nam diễn viên Billy Porter, Tracy Morgan, đạo diễn Quentin Tarantino là những nghệ sĩ đã nhận lời dẫn các hạng mục trao giải tại sự kiện diễn ra trong tuần tới.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng đã nhận lời đảm nhận việc đưa tượng vàng ra sân khấu để trao cho những người thắng giải. Người dẫn chương trình xuyên suốt tại lễ trao giải năm nay là nam diễn viên hài Jerrod Carmichael. Lễ trao giải năm nay sẽ được đài NBC (Mỹ) truyền hình trực tiếp.

Sự im lặng "đáng sợ" của những cái tên được đề cử

Hàng loạt những bộ phim đình đám của Hollywood trong năm qua đã được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng 2023, có thể kể tới các phim như "Avatar: The Way of Water", "Top Gun: Maverick" hay "Elvis"... Vậy nhưng có rất ít những cái tên được đề cử lên tiếng thể hiện sự hân hoan khi được xướng tên.

Nữ diễn viên Ana de Armas tham gia dẫn lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 (Ảnh: New York Post).

Mức độ uy tín của một giải thưởng trong giới làm phim thường được đong đếm bằng sự hồi đáp của nghệ sĩ khi tên của họ hoặc tác phẩm của họ được đề cử tại giải. Sự im lặng mang rất nhiều thông điệp: Đề cử ấy có ý nghĩa với nghệ sĩ không? Đề cử ấy có khiến họ cảm thấy hân hoan, tự hào vì đã được ghi nhận không?

Sự im lặng của những cái tên được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng 2023 cho thấy giới sao Hollywood vẫn chưa quên bê bối cũ mà giải thưởng này vấp phải. Như vậy, hệ lụy để lại đối với giải Quả Cầu Vàng hiện nay vẫn còn khá rõ nét. Không biết sự thờ ơ, lãnh đạm này rồi sẽ kéo dài đến bao giờ.

Trước đây, Quả Cầu Vàng vốn được biết tới là một giải thưởng quy tụ đông đảo các ngôi sao Hollywood với không khí có nhiều nét vui vẻ, phóng khoáng hơn giải Oscar. Quả Cầu Vàng diễn ra sớm nên thường được xem là sự kiện mở màn cho mùa trao giải ở Hollywood. Quả Cầu Vàng còn từng được xem là giải thưởng giúp dự báo cho những cái tên thắng giải Oscar diễn ra sau đó.

Hiện tại, người ta cũng không dám chắc liệu các ngôi sao Hollywood có còn hào hứng lên đồ, tạo dáng, xuất hiện hân hoan trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng nữa hay không.

Nam diễn viên Brendan Fraser được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "The Whale". Dù vậy, Fraser tuyên bố rằng anh sẽ không tham dự lễ trao giải, vì anh từng bị cựu chủ tịch của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood quấy rối hồi năm 2003.

Chủ tịch đương nhiệm của hiệp hội - bà Helen Hoehne đã chia sẻ với truyền thông rằng bà tôn trọng quyết định của nam diễn viên Fraser. Dù vậy, bà cũng hy vọng rằng Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood sẽ có thể lấy lại niềm tin của diễn viên Fraser cũng như của toàn bộ nền công nghiệp giải trí kể từ nay.

Đạo diễn Quentin Tarantino đã nhận lời tham gia dẫn lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, có một số ngôi sao Hollywood đã lên tiếng bày tỏ sự cảm ơn về đề cử mà họ nhận được tại giải Quả Cầu Vàng 2023. Có thể kể tới các nam diễn viên như Hugh Jackman, Taron Egerton, các nữ diễn viên như Jamie Lee Curtis, Ana de Armas.

Nhà sản xuất phim Jerry Bruckheimer của phim "Top Gun: Maverick" cũng bày tỏ niềm vui khi phim nhận được đề cử ở hạng mục quan trọng Phim chính kịch xuất sắc nhất.