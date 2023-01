Cuộc đời diễn viên gốc Việt giành Quả Cầu Vàng sau 20 năm "ở ẩn"

Quan Kế Huy giành giải với vai diễn trong phim "Everything Everywhere All At Once" (Ảnh: Daily Mail).

Hạng mục Nam diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất được trao đầu tiên tại sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Quan Kế Huy giành giải với vai diễn trong phim "Everything Everywhere All At Once" (Cuộc chiến đa vũ trụ) diễn xuất bên nữ chính Dương Tử Quỳnh.

Khi xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải, Quan Kế Huy đã không quên dành lời cảm ơn đạo diễn Steven Spielberg vì đã giao cho mình vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là vai diễn trong phim "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc" (1984), kể từ đó, cậu bé Quan Kế Huy biết tới tình yêu dành cho nghệ thuật diễn xuất.

Trên sân khấu lễ trao giải, Quan Kế Huy nói: "Tôi được dạy rằng không bao giờ quên mình đến từ đâu và mình có được ngày hôm nay là nhờ ai, vì vậy, tôi luôn nhớ đến người đã trao cho tôi cơ hội đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Tôi rất vui được gặp lại đạo diễn Steven Spielberg và được nói lời cảm ơn ông. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp từ lúc còn là một diễn viên nhí xuất hiện trong phim "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc", tôi đã cảm thấy mình thật may mắn khi được lựa chọn. Khi tôi dần lớn lên, tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu có phải tất cả những gì mình đã đạt được chỉ đơn giản là may mắn một lần tìm đến mình hay không.

Trong nhiều năm, tôi đã luôn lo sợ rằng mình thực sự không có giá trị gì để trao đi nữa. Không cần biết tôi đã làm gì, đã nỗ lực như thế nào, tôi vẫn không vượt qua được những gì mà tôi từng đạt tới khi còn là một đứa trẻ".

Quan Kế Huy đã vượt qua những nam diễn viên cùng nhận được đề cử ở chung hạng mục với mình (Ảnh: Daily Mail).

Sau những nhắc nhớ về quá khứ, Quan Kế Huy cảm ơn đạo diễn của phim "Cuộc chiến đa vũ trụ" - Daniel Kwan và Daniel Scheiner - vì đã trao cho ông câu trả lời mà ông hằng chờ đợi: "Hơn 30 năm sau vai diễn đầu đời của tôi, có hai vị đạo diễn vẫn còn nhớ về tôi.

Họ vẫn nhớ về diễn viên nhí năm xưa và muốn trao cho tôi cơ hội để thử sức lần nữa trong hiện tại. Những gì diễn ra sau đó quả thực là những điều không thể tin nổi đối với tôi". Quan Kế Huy chia sẻ những điều này trong sự xúc động mạnh mẽ trên sân khấu lễ trao giải.

Sau đó, nam diễn viên dành lời cảm ơn cho Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, cho đoàn phim, các cộng sự, các bạn diễn. Lời cảm ơn cuối cùng được Quan Kế Huy dành cho "người quan trọng nhất trong cuộc đời", đó là vợ của anh.

Quan Kế Huy đã vượt qua những nam diễn viên cùng nhận được đề cử ở chung hạng mục với mình, như Brendan Gleeson và Barry Keoghan trong phim "The Banshees of Inisherin", tài tử Brad Pitt trong phim "Babylon", và Eddie Redmayne trong phim "The Good Nurse".

Ngay trước lễ trao giải, vai diễn của Quan Kế Huy trong "Cuộc chiến đa vũ trụ" cũng đã được nhiều tờ tin tức điện ảnh đánh giá cao và dự đoán là ứng viên nặng ký nhất giành được giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất.

Là một diễn viên nhí từng được biết tới hồi thập niên 1980, Quan Kế Huy đã có hai thập kỷ trầm lắng trước khi quay trở lại với vai diễn gây chú ý (Ảnh: Daily Mail).

Nhìn chung, Hollywood yêu thích những câu chuyện cuộc đời cảm động, những sự trở lại ấn tượng. Sự tái xuất của Quan Kế Huy khiến truyền thông - công chúng cảm thấy ấm áp. Là một diễn viên nhí từng được biết tới hồi thập niên 1980, Quan Kế Huy đã có hai thập kỷ trầm lắng trước khi quay trở lại với vai diễn gây chú ý.

Trong "Cuộc chiến đa vũ trụ", Quan Kế Huy vào vai người chồng của nữ nhân vật chính (vai diễn do diễn viên Dương Tử Quỳnh đảm nhận). Nhân vật của Quan Kế Huy có các bản thể khác nhau trong những vũ trụ khác nhau. Vai diễn đòi hỏi sự biến hóa đa dạng của nam diễn viên.

Trailer phim "Everything Everywhere All At Once" (Video: A24).

Sự nghiệp "sớm nở, chóng tàn" trước khi tái xuất ngoạn mục

Quan Kế Huy bên tài tử Harrison Ford (Ảnh: People).

Thuở nhỏ, Quan Kế Huy được biết đến với các phim điện ảnh Hollywood như "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc" (1984) hay "Bản đồ kho báu" (1985). Những tưởng sự nghiệp diễn xuất thênh thang sẽ mở ra cho Quan Kế Huy nhưng nam diễn viên đã phải chấp nhận chôn vùi giấc mơ trở thành tài tử Hollywood ngay từ thập niên 1990, bởi những lời mời diễn xuất không tìm tới anh nữa.

Sau này, để tiếp tục được sống với niềm đam mê, Quan Kế Huy làm công việc của diễn viên đóng thế kiêm trợ lý đạo diễn. Việc tiếp tục cộng tác với các đoàn phim khiến Quan Kế Huy được sống với không khí trên phim trường, giúp anh phần nào cảm thấy được an ủi khi niềm đam mê diễn xuất phải gác lại quá sớm.

Mãi cho tới năm 2022, Quan Kế Huy mới có dịp quay trở lại với diễn xuất, anh nhận được vai diễn phụ trong phim "Cuộc chiến đa vũ trụ".

Vậy là sau hơn 20 năm, Quan Kế Huy mới có dịp quay trở lại màn ảnh, trước màn tái xuất này, anh đã có những chia sẻ rất thành thực: "Tôi đã từng rất chờ đợi những cuộc điện thoại mời mình tham gia diễn xuất, vậy nhưng rất hiếm khi tôi nhận được những cuộc gọi như vậy".

Quan Kế Huy nhớ lại rằng sự nghiệp diễn xuất của anh đã bắt đầu từ một lần anh đi cùng người anh trai tới thử vai cho bộ phim "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc".

Kể từ sau vai diễn trong bộ phim này, Quan Kế Huy bắt đầu có được niềm đam mê dành cho diễn xuất, cậu bé khi ấy yêu thích không khí làm việc trên các phim trường và đã ước mơ trở thành một diễn viên Hollywood.

Quan Kế Huy nhớ lại: "Trong những giấc mơ bay bổng nhất của tuổi thơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại có thể trở thành một diễn viên, thế rồi tôi có được vai diễn đầu tiên và nhanh chóng dành tình yêu cho diễn xuất. Phim ảnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi và cuộc sống của cả gia đình tôi".

Một quãng thời gian của tuổi ấu thơ được lớn lên trên phim trường và được làm việc bên những "người khổng lồ" ở Hollywood, như đạo diễn Steven Spielberg hay nam tài tử Harrison Ford, đã để lại trong Quan Kế Huy rất nhiều ký ức đẹp đẽ.

"Mọi người trên phim trường đều đối xử với tôi rất tốt, tất cả họ đều là những con người lịch thiệp, nhẹ nhàng và khiêm tốn, họ sống rất chân thực và không hề tỏ ra mình là những ngôi sao lớn. Tôi đã có được những ký ức tuyệt vời về nền công nghiệp làm phim ở Hollywood.

Trong quá trình đóng phim khi ấy, tôi còn được đi ra nước ngoài, được vui chơi thỏa thích, tài tử Harrison Ford chính là người đã dạy tôi bơi", Quan Kế Huy chia sẻ lại một vài ký ức.

Điều mà Quan Kế Huy không hình dung ra nổi, đó là cơ hội đến với mình trong lĩnh vực diễn xuất hóa ra lại rất ít ỏi và ngắn ngủi. Bởi sau những cơ hội đầy hứa hẹn đầu tiên là những tháng ngày chờ đợi trong thất vọng: "Mọi việc sau đó diễn ra rất khó khăn, tôi cứ ngồi chờ điện thoại reo và những lời mời diễn xuất sẽ lại đến với mình, nhưng rồi những cuộc gọi như vậy hiếm khi xuất hiện".

Quan Kế Huy trong phim "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc" (1984) (Ảnh: People).

Sau cùng, Quan Kế Huy đã phải đưa ra một quyết định rất khó khăn, đó là để sự nghiệp diễn xuất ở lại phía sau, chấp nhận rằng mình cần quên ước mơ trở thành diễn viên Hollywood đi. Điều này đã từng khiến Quan Kế Huy buồn bã, thất vọng rất nhiều trong một quãng thời gian dài.

Dù biết rằng cơ hội dành cho mình đã trở nên rất ít ỏi, nhưng niềm đam mê diễn xuất đã khiến chàng thanh niên vẫn quyết định theo học chuyên ngành điện ảnh ở bậc Đại học.

Về sau này, Quan Kế Huy tìm thấy niềm vui trong công việc ở vai trò một trợ lý đạo diễn kiêm người chỉ đạo các pha hành động nguy hiểm trên phim trường. Dù vậy, Quan Kế Huy chưa bao giờ quên niềm đam mê diễn xuất, anh vẫn mơ ước được quay trở lại màn ảnh và được tham gia diễn xuất trong các bộ phim.

Quan Kế Huy chia sẻ mong muốn hiện tại của mình: "Tôi rất vui khi được làm các công tác hậu trường phía sau máy quay, nhưng tôi cũng rất háo hức trước những vai diễn. Tôi rất mong rằng rồi mình lại có thể hòa nhập vào làn sóng thăng hoa của các diễn viên Châu Á ở Hollywood hiện nay".

Liệu thành công với vai diễn trong "Cuộc chiến đa vũ trụ" có mở ra những cơ hội tiếp theo cho anh hay không, câu trả lời vẫn còn phải chờ đợi thêm.