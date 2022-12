"Nàng Rose" Kate Winslet sung sướng khi phá kỷ lục của Tom Cruise

Bộ phim Avatar: The Way of Water, phần hai của Avatar, chính thức ra mắt khán giả toàn cầu từ ngày 16/12 và nhanh chóng trở thành một trong những dự án điện ảnh có thành tích phòng vé tốt nhất trong năm 2022. Phim được thực hiện từ năm 2017 và chính thức ra mắt trong năm nay.

Bộ phim được quay từ năm 2017 và được đầu tư với phần kỹ xảo ấn tượng đẹp mắt cùng khoản kinh phí sản xuất từ 350-400 triệu USD. Sau một tuần ra mắt, phim đã cán mức doanh thu phòng vé nửa tỷ USD và hiện đạt doanh thu 680 triệu USD toàn cầu.

Kate Winslet quảng bá cho dự án "Avatar 2" (Ảnh: Getty Images).

Avatar: The Way of Water đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên chính từ phần trước gồm Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver. Bên cạnh đó, phim còn quy tụ nhiều gương mặt mới đình đám gồm Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement… Họ nhận được mức thù lao xứng đáng, lên đến hàng chục triệu USD.

Trong số những diễn viên của phần hai, Kate Winslet là một cái tên gây chú ý. Cô từng có sự hợp tác ăn ý với đạo diễn James Cameron trong Titanic, một trong những dự án có doanh thu thương mại cao nhất lịch sử điện ảnh.

Avatar: The Way of Water tiếp tục hứa hẹn là một dự án thành công về mặt thương mại và ghi dấu sự hợp tác ngọt ngào của Kate Winslet và đạo diễn James Cameron. Được biết, nữ diễn viên sinh năm 1975 nhận khoảng 6 triệu USD khi tham gia Avatar phần hai.

Trong phim, cô hóa thân Ronal, người vợ của thủ lĩnh thủy tộc Metkayina. Phim lấy bối cảnh chủ yếu dưới nước nên phần lớn cảnh quay diễn ra trong một bể chứa khổng lồ, dài 36m, rộng 18m và sâu 9m được xây dựng ở bãi biển Manhattan (Mỹ).

Với phần quay phim chủ yếu dưới nước, Kate và các diễn viên đều phải nâng cao khả năng bơi lội và nhịn thở. Nữ diễn viên xinh đẹp thú nhận, kỹ năng bơi lội và nhịn thở của cô sau Avatar 2 được cải thiện đáng kể.

"Tội nghiệp Tom", Kate Winslet hài hước nói khi nhắc tới kỷ lục cô mới tạo ra khi trò chuyện với tờ USA Today.

Tạo hình nhân vật của Kate Winslet trong "Avatar 2" (Ảnh: IMDb).

Ngôi sao sinh năm 1975 cho biết, cô được đào tạo lặn và nhịn thở trong quá trình quay Avatar 2 và đã đạt được thành tích 7 phút 47 giây, tạo nên kỷ lục mới trong lịch sử điện ảnh. Trước đó, ngôi vương thuộc về Tom Cruise khi anh lập kỷ lục nhịn thở dưới nước 6 phút khi quay Mission: Impossible - Rogue Nation vào năm 2015.

"Tôi không biết Tom. Tôi chưa từng gặp anh ấy nhưng tôi chắc là anh ấy chán ngấy khi nghe tin tôi phá kỷ lục của mình", Kate cười nói. Bản thân nữ diễn viên sinh năm 1975 từng kể với tờ Total Film rằng, lúc quay Avatar 2, cô nghĩ mình đã chết và thường xuyên hỏi: "Tôi đã chết chưa?" vì quá sợ hãi.

Nữ diễn viên tiết lộ, chính chồng là người đã giúp cô thực hành để có thể làm được điều phi thường. Anh là người giám sát Kate, đảm bảo sự an toàn của vợ trong quá trình tập nhịn thở ngay cả khi có chuyên gia giám sát. Nhờ sự động viên, đồng hành của chồng, Kate hạnh phúc vì hoàn thành công việc và phá kỷ lục trong điện ảnh.

Nữ diễn viên gạo cội Sigourney Weaver, bạn diễn của Kate trong Avatar 2, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết tâm và tính chuyên nghiệp của Kate. Bà kể rằng, bản thân chỉ nhịn thở được 6 phút rưỡi trong quá trình đóng Avatar 2.

Trước "Avatar 2", Kate Winslet từng hợp tác với đạo diễn James Cameron trong "Titanic" (Ảnh: IMDb).

Kate Winslet được đánh giá là diễn viên có kỹ năng diễn xuất đa dạng của Hollywood. Truyền thông quốc tế gọi Kate Winslet là "bông hồng Anh quốc" bởi tài năng, vẻ đẹp căng tràn, quyến rũ của cô.

Bước chân vào giới điện ảnh năm 17 tuổi, chỉ sau hai năm lao động nghệ thuật nghiêm túc, Kate Winslet đã thăng hoa với nhiều vai diễn. Ở tuổi 22, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất được 2 lần đề cử giải Oscar.

Thành công của Titanic cũng giúp Kate Winslet thành "nàng thơ" được săn đón bậc nhất kinh đô điện ảnh. Cô không ngừng thử thách bản thân với các thể loại vai khác nhau, trau dồi diễn xuất qua những vai diễn mang sức nặng trong Iris (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Little Children (2006).

Kate Winslet hiện là một báu vật của làng điện ảnh thế giới và sở hữu khối tài sản lên tới 65 triệu USD (Ảnh: Vogue).

Thành tích trong sự nghiệp điện ảnh của cô rất đáng nể với 3 giải BAFTA, 5 giải Quả cầu vàng. Tạp chí Time từng chọn cô vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất năm 2009 và 2021.

Avatar: The Way of Water là dự án thứ hai mà Winslet hợp tác với đạo diễn tài năng James Cameron. Ngôi sao 47 tuổi chia sẻ cảm xúc về lần tái hợp sau thành công của Titanic: "Tôi háo hức làm việc với James thêm lần nữa, ông ấy là thiên tài".

Nhờ bộ sưu tập thành tích nổi bật trong sự nghiệp, Kate Winslet sở hữu khối tài sản lên tới 65 triệu USD. "Bông hồng nước Anh" còn nắm trong tay nhiều siêu xe, đồng hồ xa xỉ. Cô hiện sống trong biệt thự trị giá 4,8 triệu USD ở Surrey, Anh.