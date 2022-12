Mỹ nhân trong phim giành giải Cành cọ vàng qua đời ở tuổi 32

Tháng 8 vừa rồi, nữ diễn viên gốc Nam Phi - Charlbi Dean bất ngờ qua đời tại New York (Mỹ). Theo tờ Variety, nữ diễn viên có thể tử vong vì bệnh tật. Cơ quan đã điều tra tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên 32 tuổi.

Mới đây, Văn phòng Giám định Y khoa New York (Mỹ) công bố nguyên nhân tử vong của nữ diễn viên Charlbi Dean sau 4 tháng điều tra. Kết luận cuối cùng cho biết ngôi sao của bộ phim Triangle of sadness qua đời do nhiễm trùng máu và biến chứng từ cuộc phẫu thuật 10 năm trước.

Nữ diễn viên Charlbi Dean qua đời ở tuổi 32 vì bệnh tật (Ảnh: Getty Images).

Sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2009, Charlbi Dean phải cắt bỏ hoàn toàn lá lách. Ngoài ra, cô còn bị gãy xương cổ tay, gãy 4 xương sườn, vỡ xương khủyu tay, bị xẹp phổi và dẫn đến sức khỏe kém hơn người bình thường. Chẩn đoán ban đầu cho thấy nữ diễn viên bị nhiễm khuẩn Capnocytophaga, dẫn đến nhiễm trùng máu và tử vong.

Alex Jacobs (anh trai của Charlbi Dean) tiết lộ, ngay sau khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nữ diễn viên đã nhanh chóng nhờ hôn phu đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, việc cấp cứu chậm trễ khiến ngôi sao 32 tuổi qua đời chỉ vài giờ sau đó. "Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng một ngày", anh trai nữ diễn viên đau lòng chia sẻ.

Charlbi Dean, sinh năm 1990, là diễn viên người Nam Phi. Sở hữu vóc dáng đẹp và gương mặt ấn tượng, Charlbi Dean khởi nghiệp với vai trò người mẫu rồi chuyển hướng làm diễn viên. Cô từng được biết đến qua một số vai diễn trong các bộ phim như Black Lightning, Blood in the Water, Don't Sleep…

Charlbi Dean bắt đầu làm người mẫu từ năm 6 tuổi và ký hợp đồng với Alfa Model Management vào năm 12 tuổi. Trong những năm tháng làm người mẫu, cô xuất hiện trên bìa các tạp chí và quảng cáo.

Charlbi Dean (trái) trong bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2022 - "Triangle of sadness" (Ảnh: USA Today).

Sự nghiệp diễn xuất của Charlbi Dean vụt sáng trong năm 2022 khi bộ phim mà cô góp mặt Triangle of Sadness giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2022.

Trong phim, Charlbi Dean cùng tài tử Harris Dickinson vào vai một cặp tình nhân nổi tiếng được mời lên du thuyền sang trọng nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, chuyến du lịch đã trở thành cơn ác mộng khi mọi thứ đều lệch khỏi kế hoạch của họ.

Lần cuối cùng Charlbi Dean xuất hiện trước công chúng là trong đợt quảng bá cho dự án Triangle of sadness tại LHP Cannes hồi tháng 5/2022. Phát biểu trước truyền thông, cô nói: "Với tôi, được dự sự kiện này đã là một chiến thắng. Mọi chuyện thật không thể tin nổi. Tôi đã có một năm tuyệt vời trong sự nghiệp phim ảnh dù gặp nhiều khó khăn ngoài đời".

Bộ phim Triangle of sadness chính thức ra mắt công chúng vào tháng 10/2022, gần 2 tháng sau khi nữ diễn viên Charlbi Dean qua đời. Điều này khiến các đồng nghiệp và người thân của cô vô cùng xót xa.