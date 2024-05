Một động tác thừa trên thảm đỏ ở Cannes đã đủ khiến vị khách bị nhắc nhở

Thảm đỏ hoành tráng và khắt khe nhất trong nền công nghiệp làm phim

Tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter khẳng định sự kiện thảm đỏ LHP Cannes là một trong những sự kiện có các quy định ngầm nghiêm ngặt nhất trong nền công nghiệp làm phim. Thực tế, chính các ngôi sao nổi tiếng cũng phải tìm hiểu rất kỹ các quy định này, để có thể xuất hiện một cách tự tin nhất trên thảm đỏ ở Cannes.

Năm 2009, khi đạo diễn Quentin Tarantino xuất hiện trên thảm đỏ lễ công chiếu phim Inglourious Basterds (Định mệnh) do ông dàn dựng, ca khúc nhạc phim Pulp Fiction (Chuyện tào lao - 1994) vang lên trên loa để thể hiện tấm thịnh tình của Ban Tổ chức dành cho vị đạo diễn quái kiệt. Ngay lập tức, Quentin nhảy múa trên thảm đỏ rất tự nhiên.

Sự tự nhiên, phóng túng của đạo diễn Quentin khác biệt hoàn toàn với phong thái lịch duyệt của các ngôi sao khác xuất hiện trên thảm đỏ, nhưng phải hiểu Quentin có cái thế phù hợp để có thể trở nên phá cách trên thảm đỏ ở Cannes. Việc Ban Tổ chức chuyển nhạc, để thể hiện sự chào đón nồng nhiệt đối với sự xuất hiện của ông cũng như phim của ông tại liên hoan, là một tín hiệu đặc cách.

Nhưng ngay sau khi Quentin rời khỏi thảm đỏ, trật tự liền được xác lập lại, nhạc phát trên loa trở về với lựa chọn trước đó, tổ khúc The Carnival of the Animals lại vang lên. Sự chuyên nghiệp, trang nhã, lịch duyệt lại được yêu cầu ở các ngôi sao xuất hiện sau Quentin.

Thực tế, không phải ai cũng có thể ứng xử ngẫu hứng trên thảm đỏ ở Cannes giống như Quentin. Sự kiện thảm đỏ ở Cannes từ hàng thập kỷ nay đã luôn đề cao phong cách phục trang và cách hành xử chuẩn mực.

Về việc các ngôi sao có sự phá cách gây sốt ở LHP Cannes, cần phải hiểu rằng những nhân vật này được châm chước, họ là người nổi tiếng ở đẳng cấp quốc tế và sẽ nhận được sự đối xử biệt đãi (Ảnh: Page Six).

Mỗi sự kiện thảm đỏ ở Cannes đón tiếp hơn 2.000 vị khách. Điều này khiến thảm đỏ dẫn vào nơi tổ chức sự kiện cần phải được thay mới trước mỗi buổi công chiếu phim. Sự kiện thảm đỏ ở Cannes còn chào đón hàng trăm phóng viên ảnh đến từ nhiều quốc gia.

Thực tế, thảm đỏ ở LHP Cannes còn được đánh giá là hấp dẫn nhất trong nền công nghiệp làm phim. Trung tâm tổ chức sự kiện Palais des Festivals et des Congrès là nơi diễn ra các buổi công chiếu phim lớn ở Cannes. Khi đến đây, các khách mời sẽ dạo bước trên thảm đỏ trải dài rồi bước lên những bậc thang trứ danh dẫn lên "kim tự tháp của giới làm phim".

Không gian thảm đỏ ở Cannes luôn được đánh giá là thượng hạng, vừa đẹp đẽ vừa giàu cảm xúc. Vì sức hấp dẫn lớn của thảm đỏ ở Cannes, nên Ban Tổ chức cũng đặt ra nhiều tiêu chí, quy định để duy trì được sức hấp dẫn của sự kiện này qua năm tháng.

Bị mời rời khỏi thảm đỏ LHP Cannes vì đôi giày thể thao và chiếc túi xách cỡ to

Phục trang là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu vị khách dự sự kiện thảm đỏ ở Cannes không phải ngôi sao hay nhân vật được biết tới, vị khách lại càng cần chú ý về phục trang. Thực tế, chỉ những nhân vật nổi tiếng mới có đặc quyền phá cách, còn với những vị khách bình thường, việc không tuân thủ quy định trang phục rất có thể khiến họ gặp rắc rối.

Ví dụ, một quý ông đi giày thể thao đen kết hợp với bộ suit đen hoàn toàn có thể bị yêu cầu về... thay giày. Chuẩn mực trong trường hợp này phải là một đôi giày da màu đen.

Bà Sonia Mehandjiyska, người phụ trách hoạt động phân phối phim của công ty điện ảnh Electric Entertainment (Mỹ), cho biết trong lần đầu tiên đến dự LHP Cannes, bà đã phải nhanh chóng di chuyển về khách sạn để thay túi. Ban đầu, bà dùng một chiếc túi xách to.

Bà Sonia đã được yêu cầu rời khỏi sự kiện thảm đỏ vì tổng thể trang phục không đáp ứng tiêu chí phục trang dạ hội lịch duyệt. Khi về khách sạn, bà phải nhanh chóng tìm một chiếc ví cầm tay cỡ nhỏ rồi quay trở lại sự kiện cho kịp giờ công chiếu phim.

Từ đó, bà Sonia hiểu rằng quy định phục trang dạ hội tại LHP Cannes đòi hỏi bà phải chú ý tới cả phụ kiện, chẳng hạn chỉ dùng ví nhỏ cầm tay, không đeo túi xách lớn, dù cho đó là túi xách đắt tiền.

Không gian thảm đỏ ở Cannes luôn được đánh giá là thượng hạng, vừa đẹp đẽ vừa giàu cảm xúc (Ảnh: Page Six).

Việc có những ngôi sao phá vỡ quy tắc thảm đỏ, nhưng không bị yêu cầu rời khỏi thảm đỏ, đó là bởi họ được châm chước. Danh tiếng của họ đã cứu thua cho họ. Nhưng với những khách mời không phải ngôi sao, mỗi người đều phải tự chuẩn bị cho mình thật kỹ lưỡng để không gặp rắc rối "mất vui".

Chuẩn mực trang phục ở Cannes đối với nam giới là suit đen và đeo nơ cổ, không phải thắt cà vạt dài. Việc một sao nam mặc suit sáng màu và thắt cà vạt bước lên thảm đỏ, về cơ bản, là không tuân thủ chuẩn mực trang phục dành cho nam giới.

Ông Mark Pogachefsky đến từ công ty truyền thông MPRM Communications (Mỹ) đã có kinh nghiệm nhiều năm đến dự LHP Cannes vì yêu cầu công việc. Ông cho biết bản thân luôn mang dự phòng một chiếc nơ đeo cổ cất trong túi quần để đảm bảo trong mọi trường hợp, ông đều có thể nhanh chóng xử lý vấn đề trang phục, sao cho tuân thủ theo đúng chuẩn mực ở LHP Cannes.

Việc thắt chặt chuẩn mực trang phục cũng là một cách để Ban Tổ chức đảm bảo vị thế của sự kiện. Quả thực, trong giới làm phim suốt hàng thập kỷ qua, sự kiện thảm đỏ ở LHP Cannes vẫn luôn được đánh giá cao, bởi các ngôi sao xuất hiện tại đây luôn có những màn trưng trổ phong cách thời trang rất ấn tượng.

Phong cách của siêu mẫu Bella Hadid khi xuất hiện ở Cannes rất đa dạng, có những khi cô theo đuổi sự lịch duyệt, có những khi cô phá cách táo bạo ở mức gây sửng sốt (Ảnh: Page Six).

Chỉ một động tác thừa cũng có thể khiến vị khách bị nhắc nhở

Vì có tới hơn 2.000 lượt khách dạo bước trên thảm đỏ dẫn vào nơi tổ chức lễ công chiếu phim, nên mỗi vị khách cần xem trên tấm vé của mình khung thời gian mà họ được yêu cầu xuất hiện tại sự kiện thảm đỏ. Việc bố trí khung thời gian xuất hiện khác nhau cho các nhóm khách mời là để đảm bảo thảm đỏ được vận hành thông suốt, không rơi vào cảnh đông đúc, ùn ứ, hỗn loạn.

Vị khách có thể được yêu cầu xuất hiện trước thời điểm công chiếu phim tới hơn một tiếng. Thực tế, không phải vị khách nào cũng có cơ hội được dạo bước trên thảm đỏ chính thức. Vì thời gian có hạn, nên những vị khách có mức độ ưu tiên không cao có thể sẽ được mời bước đi theo một lối khác giản dị hơn.

Dù vậy, lối đi nào cũng sẽ dẫn tới những bậc thang nổi tiếng dẫn vào Grand Théâtre Lumière, nơi diễn ra các sự kiện công chiếu phim lớn ở LHP Cannes. Để đảm bảo không có sự ùn ứ ở bất cứ chỗ nào trên thảm đỏ cũng như trên các bậc thang dẫn vào rạp chiếu, các nhân sự được Ban Tổ chức bố trí dọc theo thảm đỏ và các bậc thang để hướng dẫn hoặc nhắc nhở các vị khách.

Phóng viên của tờ tin tức Metro (Anh) hài hước ví đôi mắt của các nhân sự này giống như "đôi mắt diều hâu", họ quan sát rất nhanh các vị khách. Chỉ cần vị khách hơi có dấu hiệu chậm chạp, lơ đễnh, các nhân sự túc trực trên thảm đỏ sẽ tiến lại nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ hướng để vị khách tiếp tục di chuyển nhanh nhẹn.

Thảm đỏ ở LHP Cannes còn được đánh giá là hấp dẫn nhất trong nền công nghiệp làm phim (Ảnh: Page Six).

Vị khách chỉ cần để lộ một chút ngập ngừng, hoặc thực hiện một động tác thừa, chẳng hạn như đưa tay mở ví, nhân sự sẽ nhanh chóng nhắc nhở ngay. Thảm đỏ ở Cannes đòi hỏi rất cao về sự ứng xử chuyên nghiệp, lịch duyệt, từ phong cách phục trang cho tới cách thức di chuyển, đi lại.

Việc nhân sự thảm đỏ nhắc các khách mời về cách di chuyển, hay thậm chí là về vấn đề phục trang, không phải điều gì gây sửng sốt ở LHP Cannes. Chuyện này thường xuyên diễn ra, đặc biệt là với những vị khách mới lần đầu tới dự liên hoan này.

Những nhân sự đến dự LHP Cannes vì đòi hỏi công việc như bà Sonia hay ông Mark đều từng gặp phải những sự cố về phục trang, phụ kiện, khiến họ nhớ mãi. Họ đều nhìn nhận đây là trải nghiệm thú vị, để từ đó, họ có thêm kinh nghiệm xuất hiện chuyên nghiệp và tự tin trên thảm đỏ ở Cannes.

Theo Hollywood Reporter/Metro