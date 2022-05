LHP Cannes 2022: Bài phát biểu kêu gọi hòa bình gây chú ý

LHP Cannes 2022 đã trở lại vào tháng 5/2022 sau gần hai năm bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Năm 2020, LHP Cannes bị hoãn và năm ngoái, LHP được tổ chức muộn vào tháng 7/2021 với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Năm nay, LHP trở lại với format quen thuộc và đúng tháng 5.

Ngoài thảm đỏ tràn ngập các ngôi sao, lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra vào ngày 17/5 còn có sự xuất hiện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với bài phát biểu trực tuyến kêu gọi giới điện ảnh phản đối chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim Cannes 2022, ngày 17/5 (Ảnh: AFP).

"Điện ảnh sẽ im lặng hay lên tiếng?", hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky phát biểu trực tuyến tại lễ khai mạc LHP Cannes 2022. Tổng thống Ukraine nhắc lại sức mạnh của phim ảnh trong Chiến tranh thế giới thứ hai cùng với nam diễn viên huyền thoại Charlie Chaplin (hề Sác lô).

"Chúng ta cần một Chaplin mới để chứng minh rằng điện ảnh ngày nay không câm lặng", ông Zelensky nói. Bài phát biểu tại LHP Cannes 2022 là nỗ lực mới nhất của ông Zelensky nhằm kêu gọi sự ủng hộ của thế giới dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Đầu tháng 4/2022, ông Zelensky cũng có bài phát biểu bất ngờ tại lễ trao giải Grammy 2022 để kêu gọi các nghệ sĩ "khỏa lấp sự im lặng" mà ông gọi là "sự im lặng chết chóc" bằng âm nhạc. Ông kêu gọi giới nghệ sĩ "ủng hộ Ukraine bằng mọi cách, ngoại trừ im lặng".

Ông Zelensky từng là diễn viên trước khi trở thành chính trị gia và được bầu làm tổng thống Ukraine vào năm 2019. Ông từng đóng vai tổng thống trong bộ phim Servant of the People được yêu thích tại Ukraine.

Chiến tranh là một chủ đề lớn tại Liên hoan phim Cannes năm nay, trong đó có một ngày đặc biệt dành cho các nhà làm phim của Ukraine.

Ban giám khảo LHP Cannes 2022 gồm 9 thành viên do nam diễn viên người Pháp - Vincent Lindon (giữa) đứng đầu (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với truyền thông, Giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes 2022 - Thierry Fremaux khẳng định không tẩy chay các nhà làm phim và điện ảnh Nga vì LHP Cannes "tách biệt nghệ thuật với các vấn đề chính trị liên quan đến toàn thế giới".

Ông nói thêm rằng: "Rõ ràng, các sự kiện chính trị thường được phản ánh trong các bộ phim chúng tôi chiếu tại Cannes vì các nghệ sĩ đang làm phim với chủ đề xã hội, chính trị và môi trường. Những gì chúng tôi cố gắng làm tại Cannes là duy trì sự hợp pháp của mình.

Năm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu Butterfly Vision, đây là bộ phim đầu tiên của Maksim Nakonechnyi và phim sẽ được chiếu ở hạng mục Phim không tranh giải vì đây là bộ phim rất hay. Chúng tôi không bao giờ lấy một bộ phim để làm hài lòng bất cứ ai. Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn vinh điện ảnh, các nhà làm phim tại Cannes và không ngừng nghĩ về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta".

Ban giám khảo của LHP Cannes 2022 ra mắt trong ngày khai mạc, ngày 17/5 (Ảnh: AP).

Poster cho kỳ LHP Cannes 2022 là tác phẩm do Hartland Villa thiết kế, được lấy cảm hứng hình ảnh từ một cảnh mang tính biểu tượng trong phim Buổi diễn của Truman (The Truman Show). Đây là một tác phẩm khoa học viễn tưởng dự đoán về sự thao túng con người trong thời kỳ truyền thông chiếm lĩnh mọi lĩnh vực.

"Cũng giống như Truman thoát khỏi sự giả dối khi anh ta đi lên bậc thang, liên hoan phim với lối đi lên thảm đỏ nổi tiếng sẽ đưa khán giả nhìn sâu vào bên trong bản chất thực tại của những nghệ sĩ khi họ bước vào rạp hát" - đại diện ban tổ chức LHP Cannes 2022 chia sẻ về thông điệp của poster.

Hình ảnh bàn tay của nhân vật chính Truman (do Jim Carrey đóng) chạm vào đường chân trời nói lên nhiệm vụ và sự đồng hành của LHP Cannes trong việc góp phần tìm hiểu những diễn biến đáng lo ngại của thế giới hiện đại như khủng hoảng khí hậu, thảm họa nhân đạo, các cuộc xung đột…

Poster chính thức của LHP Cannes 2022 (Ảnh: Cannes).

Vấn đề về bình đẳng giới tại Cannes cũng được đề cập trong buổi phỏng vấn trước lễ khai mạc. Trước câu hỏi về việc các kỳ liên hoan của Cannes những năm qua bị chỉ trích vì chỉ có 3 hoặc 4 tác phẩm của các nhà làm phim nữ được đề cử, ông Thierry Fremaux thẳng thắn nói: "Nếu chúng ta đưa phim của năm nay và 40 năm trước ra so sánh thì không phù hợp. Năm ngoái, những đạo diễn nữ đã thắng hàng loạt giải thưởng cao quý nhất tại Cannes. Không có một quy chuẩn nào. Do vậy chúng tôi lựa chọn phim dựa trên giá trị nghệ thuật của chúng".

Đến thời điểm này, LHP Cannes 2022 chỉ có 3 phim của các đạo diễn nữ trong tổng số 21 phim tranh giải. Đó là Kelly Reichardt với bộ phim Showing up, Valeria Bruni Tedeschi với Forever Young và Claire Denis với The Stars at noon. Năm ngoái, giải thưởng Cành cọ vàng tại LHP 2021 đã được trao cho hai nữ đạo diễn là Julia Ducournau với Titane. Cô trở thành một trong hai nhà làm phim nữ giành chiến thắng tại các kỳ LHP Cannes.

"Tội ác của tương lai" quy tụ dàn diễn viên ngôi sao được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: News).

LHP Cannes lần thứ 75 sẽ diễn ra từ ngày 17/5 đến 28/5 tại Cannes (Pháp) với 47 phim chiếu chính thức ở nhiều hạng mục. Danh sách các phim tranh giải Cành cọ Vàng năm nay rất "đáng chờ đợi" bởi có nhiều tác phẩm của các đạo diễn nổi tiếng từng đoạt giải trước đây như Ruben Östlund (Thụy Điển), anh em nhà Dardenne (Pháp), Kore-eda Hirokazu (Nhật Bản), Cristian Mungiu (Rumani).

Đối thủ nặng ký nhất tại LHP Cannes lần này là bộ phim Tội ác của tương lai (Crimes of the Future) của đạo diễn David Cronenberg (Canada) với sự tham gia của dàn sao hùng hậu gồm Léa Seydoux, Kristen Stewart và Viggo Mortensen. Đây là phim kinh dị đề cập đến cấp độ tiến hóa không tưởng của loài người trong tương lai, được nhận xét rất sốc và gây ám ảnh.

LHP Cannes không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là một đại tiệc thời trang của giới nghệ sĩ (Ảnh: Reuters).

Nữ diễn viên Eva Longoria kiêu sa trên thảm đỏ LHP Cannes 2022 (Ảnh: AP).

Cành cọ vàng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Cannes, được thiết kế đặc biệt cho năm nay (Ảnh: Reuters).