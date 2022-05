LHP Cannes 2022: Cơ hội cho phim châu Á tỏa sáng?

LHP Cannes 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17/5 đến 28/5 với tổng cộng 47 phim tranh giải. Từ trước thềm LHP Cannes năm nay, nhiều bộ phim tiềm năng đã lộ diện và là chủ đề bàn tán sôi nổi của giới phê bình.

Hạng mục Cành cọ vàng năm nay chứng kiến cuộc đua khốc liệt của 21 phim gồm những tác phẩm nổi bật như Crimes Of The Future của đạo diễn David Cronenberg, Holy Spidercủa Ali Abbasi, Broker của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda (người từng giành giải Cành cọ vàng).

Theo một số chuyên trang, các bộ phim châu Á hứa hẹn sẽ bùng nổ và có cơ hội giành giải tại kỳ LHP năm nay khi đề cập tới những vấn đề thời cuộc, là tác phẩm của các đạo diễn, diễn viên tài năng.

Decision to Leave (Hàn Quốc)

Đạo diễn người Hàn Quốc - Park Chan Wook từng gây ấn tượng mạnh với dự án Oldboy tại LHP Cannes năm 2003. Bộ phim giành giải Grand Prix (giải thưởng vàng). Năm nay, đạo diễn người Hàn Quốc trở lại với một tác phẩm kinh dị lãng mạn bằng tiếng Trung mang tên Decision to Leave sau gần 5 năm nghỉ ngơi.

"Decision to Leave" là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Thang Duy sau nhiều năm nghỉ ngơi (Ảnh: News).

Decision to Leave do đạo diễn Park Chan Wook đồng biên kịch. Phim kể về một thám tử (Park Hae Il đóng) điều tra cái chết của một người đàn ông bị rơi từ một đỉnh núi xuống. Vợ của người đàn ông bị chết (Thang Duy đóng) là nghi phạm chính. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nam nhân viên điều tra đã phải lòng người vợ.

Tại Cannes năm nay, Decision to Leave được lựa chọn để tranh giải Cành cọ vàng.

Hunt (Hàn Quốc)

Hunt là tác phẩm đầu tay của nam diễn viên Lee Jung Jae trong vai trò đạo diễn. Lee Jung Jae trở thành hiện tượng toàn cầu khi vào vai nam chính trong dự án Trò chơi con mực (năm 2021). Anh là một ngôi sao tài năng và có tiếng của màn ảnh xứ Hàn suốt 20 năm qua.

Hai ngôi sao Hàn Quốc Lee Jung Jae (phải) và Jung Woo Sung song hành trong "Hunt" (Ảnh: Naver).

Đến với Cannes lần này, anh mang đến một tác phẩm do chính mình làm đạo diễn. Trong Hunt, Lee Jung Jae vừa là đồng biên kịch, sản xuất, đạo diễn và đảm nhiệm luôn vai chính.

Phim xoay quanh cuộc đời của một trưởng đơn vị tình báo Hàn Quốc được giao nhiệm vụ truy quét một điệp viên Bắc Triều Tiên có tên gọi là Donglim trong hàng ngũ của họ. Bạn diễn của Lee Jung Jae trong phim chính là bạn thân của anh - nam diễn viên Jung Woo Sung.

Broker (Nhật Bản)

Hirokazu Kore-eda là một đạo diễn nổi tiếng của Nhật Bản. Ông từng giành giải thưởng Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2018 với dự án Shoplifters. Năm nay, ông trở lại cạnh tranh với phim Broker, một bộ phim có dàn diễn viên thực lực người Hàn Quốc gồm Song Kang Ho (ngôi sao của bộ phim Ký sinh trùng), Kang Dong Won (ngôi sao của Peninsula) và nữ diễn viên nổi tiếng Bae Doona.

"Brooker" là một tác phẩm đặc sắc của đạo diễn tài năng người Nhật Bản - Hirokazu Kore-eda (Ảnh: News).

Broker đề cập đến thế giới nơi những đứa trẻ bị cha mẹ chúng bỏ vào trong những chiếc hộp và mang vứt bỏ. Những người cha mẹ này quyết định bỏ rơi những đứa trẻ mà họ không mong muốn hoặc không thể tự chăm sóc.

Next Sohee (Hàn Quốc)

Next Sohee chiếu tại Cannes trong hạng mục Phim không tranh giải. Phim kể về Sohee, một học sinh trung học trẻ phải chịu áp lực rất lớn khi cô làm việc trong một trung tâm điện thoại. Số phận của cô và của một thám tử bất ngờ đan xen vào nhau. Đảm nhiệm vai nữ chính trong phim là ngôi sao Hàn Quốc - Bae Doona.

Nữ diễn viên Bae Doona (Hàn Quốc) có tới hai dự án gây chú ý tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Naver).

Plan 75 (Nhật Bản)

Plan 75 là một tác phẩm do Nhật Bản, Pháp và Philippines phối hợp sản xuất và được chọn chiếu bên lề LHP năm nay. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Hayakawa Chie.

Bộ phim kể về một chương trình hư cấu của chính phủ khuyến khích người cao tuổi tự nguyện cải tạo trong một xã hội có dân số ngày càng già. Chuyện phim xoay quanh ba nhân vật chính gồm một phụ nữ lớn tuổi, một nhân viên bán hàng của Plane 75 và một lao động trẻ người Philippines.

"Plan 75" là một dự án mang đậm tính xã hội và thời cuộc (Ảnh: IDMB).

All the People I'll Never Be (Campuchia)

All the People I'll Never Be (hay còn gọi là Retour à Séoul) là tác phẩm của đạo diễn kiêm nhà sản xuất người Campuchia - Davy Chou và được xếp vào hạng mục Phim không tranh giải tại LHP năm nay. Davy Chou từng gây chú ý khi sản xuất Kavich Neang's White Building, một bộ phim đã được công chiếu tại LHP Venice năm 2021.

"All the People I'll Never Be" nằm trong hạng mục phim không tranh giải tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Sony).

All the People I'll Never Be xoay quanh cuộc đời của một phụ nữ người Pháp, 25 tuổi sinh ra ở Hàn Quốc nhưng được nhận làm con nuôi. Khi trưởng thành, cô trở về nơi mình được sinh ra để tìm cha mẹ ruột. Nữ diễn viên Emeline Briffaud đảm nhận vai nữ chính và phim còn có sự tham gia của Oh Kwang Rok, người từng góp mặt trong tác phẩm Hàn Quốc gây tiếng vang - Sympathy for Mr Vengeance.