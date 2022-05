Mỹ nhân bị cấm vận vì cảnh "nóng" tái xuất tại LHP Cannes 2022

Decision to Leave (tạm dịch là Quyết tâm chia tay) là phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook kể từ bộ phim rất thành công về mặt nghệ thuật và doanh thu phòng vé - The Handmaiden (năm 2016).

Kịch bản phim xoay quanh cuộc đời chàng sĩ quan cảnh sát tên là Hye Jun (Park Hae Il đóng). Khi điều tra một cái chết bí ẩn trên vùng núi, anh nghi ngờ góa phụ bí ẩn Seo Rae (Thang Duy đóng) là thủ phạm và bắt đầu lần theo các manh mối. Tuy nhiên, càng điều tra, thám tử càng phải lòng nữ góa phụ. Mối quan hệ tình cảm này đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai.

Thang Duy góp mặt trong bộ phim "Decision to Leave", một trong những tác phẩm tranh giải tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Sina).

Tác phẩm nằm trong số 21 phim tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay. Decision to Leave cũng là một trong những tác phẩm đến từ châu Á gây chú ý và nhận được nhiều kỳ vọng tại LHP Cannes 2022.

Decision to Leave do đạo diễn Park Chan Wook - người nổi danh với lối kể chuyện giàu tính triết lý cùng biên kịch Jeong Seo Kyeong viết. Hai người từng hợp tác qua các bộ phim rất thành công của điện ảnh Hàn Quốc như I'm a Cyborg, but That's OK (2006), Thirst (2009) và The Handmaiden (2016).

Sau khi trailer phim Decision to Leave được công bố, Thang Duy đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông Hàn Quốc vì khả năng đọc thoại bằng tiếng Hàn trôi chảy và giàu cảm xúc.

Hiện, Thang Duy đang có mặt tại Cannes, Pháp, để tham gia các hoạt động cũng như quảng cáo cho dự án Decision to Leave. Đồng hành cùng cô tại Pháp lúc này là bạn diễn Park Hae Il và đạo diễn Park Chan Wook.

Thang Duy cùng đạo diễn Park Chan Wook (giữa) và bạn diễn Park Hae Il đang có mặt tại LHP Cannes 2022 để quảng bá cho bộ phim (Ảnh: AP).

Thang Duy kết đôi với bạn diễn Park Hae Il trong "Decision to Leave" (Ảnh: AP).

Thang Duy chia sẻ hình ảnh của cô tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: News).

Ngày 23/5, Thang Duy cùng đạo diễn Park Chan Wook, nam diễn viên Park Hae Il đã tham gia sự kiện quảng bá và chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ phim Decision to Leave. Sự xuất hiện của nữ diễn viên người Trung Quốc tại LHP Cannes 2022 nhận được sự quan tâm của truyền thông Hoa ngữ. Đây là lần hiện diện hiếm hoi của cô tại một sự kiện điện ảnh danh giá sau nhiều năm bị hạn chế đóng phim và dành thời gian tập trung chăm sóc gia đình.

Xuất hiện tại một trong những sự kiện quốc tế nổi tiếng và thu hút truyền thông, mỹ nhân Sắc, Giới ăn mặc khá giản dị và thanh lịch với tông màu trắng. Nữ diễn viên Trung Quốc được dư luận thế giới khen ngợi trẻ trung, năng động dù đã bước vào tuổi 43.

Decision to Leave là dự án phim Hàn Quốc thứ hai mà Thang Duy góp mặt sau Thu Muộn, đóng cặp với nam diễn viên Hyun Bin vào năm 2010. Thang Duy từng là ngôi sao Trung Quốc được truyền thông quốc tế chăm sóc khi dự án Sắc, Giới của đạo diễn Lý An ra mắt, trình chiếu tại các LHP quốc tế và giành nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín.

Thang Duy từng nổi tiếng khắp thế giới nhờ bộ phim "Sắc, Giới" (Ảnh: Sohu).

Đặc biệt, sự hi sinh cho nghệ thuật với những cảnh phim bạo liệt, nóng bỏng của Thang Duy trong Sắc, Giới đã giúp cô trở thành ngôi sao châu Á nổi danh trên thế giới. Tuy nhiên, với khán giả Trung Quốc, những cảnh phim táo bạo này bị nhận định là vượt quá giới hạn, đi trái thuần phong mỹ tục.

Khi bộ phim ra mắt, Thang Duy vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội ở khắp mọi nơi. Trước áp lực dư luận, Cơ quan Quản lý điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc đã ra lệnh cấm vận hình ảnh Thang Duy trên mọi phương tiện truyền thông trong 2 năm. Họ giải thích không muốn tạo tiền lệ xấu cho giới trẻ khi nghĩ rằng chỉ cần "cởi đồ" là sẽ nổi tiếng.

Sau vụ việc, cô phải tìm kiếm cơ hội đóng phim tại nước ngoài nhưng các vai diễn sau này của Thang Duy không quá đặc sắc. Sau khi lập gia đình vào năm 2014, cô dừng hẳn hoạt động nghệ thuật để chăm sóc tổ ấm, dành thời gian chăm sóc, dạy bảo cô con gái bé bỏng. Nữ diễn viên trở lại đóng phim từ năm ngoái.

Thang Duy trẻ đẹp và quyến rũ ở tuổi 43 (Ảnh: Sina).

Thang Duy, sinh năm 1979, gia nhập ngành giải trí từ năm 2004. Dù được ca ngợi là mỹ nhân sinh ra để dành cho màn ảnh rộng, nhưng khi còn nhỏ, Thang Duy chưa bao giờ mơ ước trở thành người nổi tiếng. Ban đầu, cô dự định theo đuổi ngành khảo cổ học hoặc làm luật sư.

Năm 1995, Thang Duy gặp gỡ và phải lòng nam diễn viên Chu Vũ Thần. Chính tình yêu đầu đã đưa cô đến với môn nghệ thuật thứ bảy. Cùng bạn trai, nữ diễn viên đã thi vào chuyên ngành truyền hình và diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh (Trung Quốc).

Mối tình này đã kết thúc chỉ vài tuần trước khi nữ diễn viên tốt nghiệp. Năm 1998, cô chính thức bước chân vào con đường diễn xuất sau một thời gian dài làm người mẫu. Những tháng ngày gây dựng sự nghiệp diễn xuất của Thang Duy không thuận lợi bởi suốt nhiều năm, dù đóng phim không ít nhưng nữ diễn viên chỉ là cái bóng mờ nhạt trong làng giải trí.

Thang Duy không hoạt động nghệ thuật thường xuyên nhưng vẫn được công nhận là ngôi sao hạng A tài năng của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Phải tới vai Vương Giai Chi trong phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An, mỹ nhân 7X mới được nhiều người biết tới.

Vai diễn táo bạo trong Sắc, Giới mang về cho cô giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại giải Kim Mã năm 2007 nhưng cũng tước đi cô nhiều thứ.

Không chỉ chịu làn sóng tẩy chay, bị cấm sóng gần hai năm, Thang Duy còn bị bạn trai khi đó - nam diễn viên Điền Vũ bỏ rơi vì không thể đối diện với những cảnh quay bạo liệt của bạn gái.

Dù Thang Duy chịu lệnh cấm sóng vì vai diễn táo bạo trong Sắc, Giới nhưng truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc nhận định, cô là một trong những nữ nghệ sĩ tài năng nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay cùng Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ. Cô được đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất đa dạng, giàu cảm xúc.

Ngoài giải thưởng tại lễ trao giải điện ảnh Kim Mã năm 2007, Thang Duy còn đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards (giải thưởng điện ảnh uy tín của Hàn Quốc) vào năm 2011 với tác phẩm Thu Muộn.

Về đời tư, Thang Duy kết hôn với đạo diễn người Hàn Quốc - Kim Tae Young vào năm 2014. Họ quen biết và phát triển tình cảm sau bộ phim Thu Muộn. Nữ diễn viên ít xuất hiện công khai, cũng hiếm đăng ảnh gia đình trên trang cá nhân. Thi thoảng, người đẹp chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu mà cô làm đại diện.

Thang Duy và chồng - đạo diễn người Hàn Quốc - Kim Tae Young kết hôn từ năm 2014 (Ảnh: Naver).

Sau khi lập gia đình, cô sinh sống chủ yếu tại Hàn Quốc nhưng gần đây, nữ diễn viên đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt khi cô và con gái về Trung Quốc sống gần nửa năm, không tương tác với chồng trên mạng xã hội. Trước nghi vấn rạn nứt tình cảm, Thang Duy đã lên tiếng phủ nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021, khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Thang Duy cho biết, dù là người nổi tiếng nhưng cô lại thích cuộc sống giản dị, không ồn ào. Từ năm 2020, nữ diễn viên quyết định rời thủ đô phồn hoa, chuyển về một làng quê hẻo lánh tại Hàn Quốc sống, hàng ngày quây quần bên gia đình, cùng trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, chăm sóc tổ ấm.

Thỉnh thoảng, cô tạm xa chồng con để tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng những hoạt động này thường không kéo dài quá lâu. Thang Duy tâm sự, sống ở môi trường gần gũi với thiên nhiên và được ở bên gia đình giúp cô luôn thấy vui tươi, thư thái, không phải chịu áp lực của showbiz.