Đời trắc trở và ước mơ làm mẹ không thành của "đả nữ" Dương Tử Quỳnh

Sự nghiệp rực rỡ đáng ngưỡng mộ của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh, sinh năm 1962, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Hơn 40 năm trong nghề, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Supercop, Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha hay Crazy Rich Asians.

Dương Tử Quỳnh thời trẻ (Ảnh: HK01).

Cô cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám của Hollywood như Avatar, Marvel, Star Trek, Kung Fu Panda, Minions, Transformers... Hiện tại, ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và là gương mặt gốc Á được các nhà làm phim Hollywood săn đón.

Dương Tử Quỳnh từng được tạp chí People đưa vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới năm 1997 và năm 2009, tạp chí này đưa cô vào danh sách 35 ngôi sao màn ảnh đẹp nhất thế giới.

Năm 2022, cô gây chú ý với vai chính trong phim Everything Everywhere All at Once. Trong phim, cô hóa thân Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, Evelyn Wang có ngoại hình, vai trò khác nhau. Lúc cô là người đàn bà nghèo khó, khi lại làm minh tinh, lúc là cao thủ võ thuật...

Trang IGN khen Dương Tử Quỳnh tỏa sáng với vai diễn độc đáo, giàu năng lượng. Everything everywhere all at once là một trong những dự án độc lập thành công nhất năm 2022. Với kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD, phim đạt tổng doanh thu gấp 4 lần số tiền bỏ ra, lên đến hơn 103 triệu USD.

Ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh vẫn là "đả nữ" hàng đầu của showbiz châu Á (Ảnh: Sina).

Giới phê bình cũng nhận định, Dương Tử Quỳnh có cơ hội giành giải Quả Cầu Vàng hoặc Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 2023. Cuối năm ngoái, nữ diễn viên được tạp chí TIME vinh danh là Biểu tượng của năm 2022 và góp mặt trong Top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm.

Khán giả yêu thích Dương Tử Quỳnh sẽ sớm được gặp lại cô trong năm 2023 với hai dự án là Transformers: Rise of the Beasts qua vai trò lồng tiếng cho nhân vật Maximal Airazor và phần tiếp theo của loạt phim về thám tử nổi tiếng Hercule Poirot có tên A Haunting in Venice. Nữ diễn viên còn tham gia dự án Avatar 3, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Cuộc hôn nhân đầu ngắn ngủi không con cái

Trái với sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống cá nhân của Dương Tử Quỳnh khá trắc trở. Người chồng đầu tiên của cô là doanh nhân Dickson Poon.

Dương Tử Quỳnh và người chồng đầu tiên, doanh nhân Dickson Poon, trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi (Ảnh: Sina).

Năm 23 tuổi, Dương Tử Quỳnh gặp Dickson Poon ở phim trường Yes, Madam (1985) khi đó cô đóng vai chính còn Poon là nhà sản xuất. Cả hai phải lòng nhau và đi đến hôn nhân vào năm 1988.

Sau khi kết hôn, Dương Tử Quỳnh tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để chăm lo gia đình. Tuy nhiên, cả hai tuyên bố ly hôn vào ba năm sau đó vì tính cách không hợp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bustle vào năm 2022, Dương Tử Quỳnh tiết lộ, cô và Dickson không còn mâu thuẫn. Nữ diễn viên cũng giải thích, cô lựa chọn rời bỏ diễn xuất chứ không phải do áp lực từ gia đình chồng cũ. Nguyên nhân hôn nhân tan vỡ là cô không thể sinh con.

Nữ diễn viên từng đính hôn với bác sĩ người Mỹ - Alan Heldman vào năm 1998 nhưng cũng chia tay không lâu sau đó. Một thập kỷ sau cuộc hôn nhân đầu tiên và duy nhất, năm 2004, Dương Tử Quỳnh gặp Jean Todt - cựu chủ tịch của Fédération Internationale de l'Automobile (cơ quan giám sát các cuộc đua Công thức 1), tại một giải đấu ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hai người phải lòng nhau và đính hôn một năm sau đó.

Dương Tử Quỳnh và người bạn đời hiện tại - tỷ phú Jean Todt (Ảnh: News).

Đính hôn gần 2 thập kỷ nhưng chưa làm đám cưới với bạn trai tỷ phú

Nữ diễn viên gốc Malaysia thừa nhận, cô bị ánh mắt dịu dàng của Todt chinh phục ngay từ lần đầu gặp gỡ. Họ ở bên nhau 19 năm nhưng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Trên trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi của mình, Dương Tử Quỳnh không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn đời.

Todt cũng thường thể hiện tình cảm dành cho người phụ nữ của mình. Tháng 8 năm ngoái, ông gửi lời chúc mừng Dương Tử Quỳnh khi cô nhận bằng tiến sĩ danh dự của Viện phim Mỹ trên trang cá nhân.

Trong 19 năm qua, Dương Tử Quỳnh và Todt nỗ lực có con nhưng không thành. Todt đã có một cậu con trai riêng với mối quan hệ trước. Không thể làm mẹ, Dương Tử Quỳnh vui vẻ chấp nhận và rất thân thiết với con riêng của chồng.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt không có con chung (Ảnh: Sina).

Trong một bài đăng trên Instagram năm 2020, cô chia sẻ bức ảnh chụp ba người cùng dùng bữa cuối năm với dòng viết xúc động: "Với các cậu bé Todt của tôi và bữa tối tuyệt vời nhất".

Cô cũng thân thiết với Dee - con gái của chồng cũ và các con của anh trai cô. Nữ diễn viên được cho là mẹ đỡ đầu của cả hai.

Trong nhiều bài phỏng vấn, cô bày tỏ khát khao được làm mẹ và chia sẻ hành trình IVF (thụ tinh nhân tạo). Nữ diễn viên 61 tuổi tâm sự: "Thật không may, tôi không thể có con. Tôi đã thử IVF. Tôi đã tuyệt vọng. Tôi yêu trẻ con và thấy mình được vây quanh bởi chúng. Nhưng có nhiều thứ trong cuộc sống mà bạn phải chấp nhận".

Theo quan niệm của Dương Tử Quỳnh, tình yêu không cần hôn nhân để giữ gìn. Cô và tỷ phú Jean Todt hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên nhau và đó là điều quan trọng nhất. Dương Tử Quỳnh tâm sự, tỷ phú Jean Todt luôn ủng hộ việc cô theo đuổi niềm đam mê điện ảnh. Khi nữ diễn viên bận rộn trên phim trường, Jean Todt sắp xếp thời gian đến thăm hoặc gửi hoa quả, nước uống để cô bồi dưỡng.

Tháng 1/2023, Dương Tử Quỳnh dành những ngày đầu năm tại quê nhà Malaysia. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh cô và người bạn đời Jean Todt về thăm cha mẹ, bạn bè. Ngôi sao Ngọa hổ tàng long mở tiệc, ngắm pháo hoa bên những người thân yêu.