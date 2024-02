Không sinh ra con ở vạch đích, cha mẹ Taylor Swift vẫn giúp con thành công

Cha mẹ Taylor Swift - ông Scott Swift (71 tuổi) và bà Andrea Swift (66 tuổi) - đã luôn đồng hành bên con gái trong từng bước đường sự nghiệp. Khi Taylor thực hiện tour lưu diễn quốc tế Eras, cha mẹ cô cũng luôn đi theo hỗ trợ. Chính cha mẹ là nền tảng hỗ trợ đắc lực nhất để Taylor Swift vươn tới thành công ấn tượng trong sự nghiệp ca hát.

Dù cha mẹ của Swift đã lớn tuổi, nhưng họ vẫn luôn nỗ lực đồng hành bên con trong từng hoạt động. Khi Swift có loạt đêm nhạc quy mô lớn tại Australia với lượng khán giả đông đảo có tính chất kỷ lục trong sự nghiệp, cha mẹ của cô đã có mặt để chứng kiến những đêm diễn quan trọng trong sự nghiệp của con. Họ có cách riêng để hỗ trợ con.

Cha của Taylor - ông Scott Swift - đã tự mình đi phát những món quà lưu niệm dành tặng một số fan may mắn có mặt trong đêm nhạc của Swift. Trong một đêm nhạc khác, ông lại tự mình mang bánh đi mời một số fan của con gái dùng như một bữa ăn nhẹ.

Khi bắt gặp một người mẹ đưa con gái nhỏ tới xem show của thần tượng, nhưng hai mẹ con chỉ mua được vé ở vị trí có tầm nhìn giới hạn, ông Scott đã đích thân tiến lại và dành tặng một cặp vé VIP cho hai mẹ con.

Cha mẹ Taylor Swift - ông Scott Swift (71 tuổi) và bà Andrea Swift (66 tuổi) - đã luôn đồng hành bên con gái trong từng bước đường sự nghiệp (Ảnh: Daily Mail).

Những động thái ấy rất thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng quốc tế. Những hành động nhỏ như vậy khiến cộng đồng fan của Swift rất cảm động. Chính cha mẹ đã giúp Swift ghi thêm điểm với các fan qua loạt hành động nhỏ nhưng ấm áp được thực hiện xuyên suốt tour lưu diễn Eras.

Phân tích hành trình sự nghiệp và mức độ thành công của Swift trong thị trường âm nhạc quốc tế, người ta nhận thấy rằng chính cha mẹ của cô là động lực đầu tiên và xuyên suốt giúp nữ ca sĩ thành công rực rỡ.

Chuyên gia marketing Andrea Finlay và chuyên gia tài chính Scott Swift kết hôn năm 1988. Họ chào đón con gái đầu lòng Taylor Swift ra đời trong năm 1989. Cậu con trai Austin Swift ra đời trong năm 1992. Gia đình nhà Swift ban đầu sống trên một trang trại trồng thông tại thị trấn Wyomissing, bang Pennsylvania, Mỹ.

Cha mẹ Taylor Swift đã nhận ra tài năng âm nhạc của con gái từ nhỏ. Họ quyết định chuyển tới thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ, khi Taylor 14 tuổi, để giúp cô có điều kiện tốt hơn theo đuổi giấc mơ trở thành một ca sĩ.

Taylor Swift trong tour lưu diễn "Eras" (Ảnh: Daily Mail).

Nói về động thái thay đổi môi trường sống của cả gia đình khi ấy, mẹ của Swift từng chia sẻ: "Tôi không bao giờ đề cập với con về việc chuyển nhà như thể đó là một động thái để giúp con đạt được ước mơ. Bởi sẽ thật kinh khủng nếu thành công không đến với con.

Con sẽ mang theo cảm giác mắc nợ gia đình và nhiều thứ áp lực khác trên bước đường sự nghiệp. Vợ chồng tôi đã luôn khẳng định với con rằng gia đình chuyển nhà không phải để con phải đạt được điều gì cả".

Dù vậy, thành công đã nhanh chóng tìm đến Taylor Swift. Cô nhanh chóng có hợp đồng thu âm đầu tiên với Sony trong năm 2004 khi mới ở tuổi 14. Cô trở thành nữ ca sĩ trẻ tuổi nhất từng ký hợp đồng thu âm với Sony. Sau đó, Taylor ký hợp đồng với Big Machine Records trong năm 2005.

Taylor Swift đã nhiều lần đề cập tới mẹ như một chuyên gia hoạch định giúp cô đạt được thành công trong sự nghiệp. Taylor miêu tả mẹ - một chuyên gia marketing - là một phụ nữ có tư duy logic và năng lực hoạch định chiến lược.

Taylor Swift từng nói về mẹ: "Mẹ con tôi rất thân thiết. Mẹ đã luôn là người bạn thân thiết ở bên tôi. Khi tôi còn học trung học, có những thời điểm tôi không có bạn bè, chính mẹ đã luôn là người bạn chân thành nhất của tôi".

Tour lưu diễn "Eras" là một dấu mốc vàng son trong sự nghiệp ca hát của Taylor Swift (Ảnh: Daily Mail).

Cha của Swift - ông Scott - với kiến thức tài chính cũng là một nhân vật quan trọng đứng sau thành công của con gái. Ông vận hành một ê-kíp thân cận hoạt động rất hiệu quả để hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát của Taylor Swift qua năm tháng.

Hiện tại, ông Scott Swift đứng đầu một công ty đầu tư có mối liên hệ với khoảng 10 công ty con. Các công ty con này chuyên đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau liên quan tới sự nghiệp ca hát của Taylor Swift.

Các công ty con phụ trách hoạt động kinh doanh, vấn đề bản quyền, vận hành các xe buýt phục vụ hoạt động lưu diễn, quản lý bất động sản và phi cơ riêng của Taylor Swift...

Năm 2010, khi Taylor lần đầu giành giải Grammy cho Album của năm với album Fearless, cô đã dành chiến thắng quan trọng này cho cha mẹ của mình: "Giải thưởng này là để dành cho cha tôi và những lần cha khẳng định với tôi, rằng tôi có thể làm được bất cứ điều gì tôi muốn trong cuộc sống. Giải thưởng này là để dành cho mẹ tôi, người đã luôn là người bạn tốt nhất của tôi".

Bên cạnh việc giúp con có điều kiện tốt nhất để theo đuổi sự nghiệp ca hát khi còn nhỏ, cha mẹ Taylor Swift còn trở thành một phần quan trọng trong hoạt động hoạch định chiến lược marketing và hoạt động quản lý tài chính, hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của cô.

Cha mẹ Taylor luôn tìm cách hỗ trợ cho con gái ngay cả khi họ không còn gắn bó trong hôn nhân. Ông Scott và bà Andrea được cho là đã ly hôn một cách kín tiếng trong năm 2011. Dù vậy, họ vẫn đồng hành với con trong các tour lưu diễn. Cả hai vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho con gái.

Hồi tháng 7/2023, khi có mặt tại một buổi biểu diễn của con gái ở Mỹ, bà Andrea đã nhận ra một fan trung thành của con và tiến lại chào hỏi. Bà nhận lá thư từ fan và hứa sẽ đưa lá thư cho con gái.

Chính cha mẹ đã giúp Swift ghi thêm điểm với các fan qua loạt hành động nhỏ nhưng ấm áp (Ảnh: Daily Mail).

Dù là một hành động nhỏ, nhưng những chi tiết như vậy luôn gây bão với cộng đồng fan của Swift. Đoạn clip ghi lại quá trình bà Andrea tương tác với fan của con gái đã thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Chính cha mẹ cũng là một phần lý do giúp Taylor Swift có được lượng fan trung thành rất đông đảo.

Taylor Swift từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng sự nghiệp ca hát của cô là công việc chung của cả gia đình. Cha mẹ cô đã luôn tham gia vào các hạng mục công việc để giúp con gái vận hành mọi việc một cách suôn sẻ. Vì vậy, nữ ca sĩ tỷ phú luôn nhấn mạnh rằng thành công mà cô đạt được là thành công chung của cả gia đình.

Taylor Alison Swift (SN 1989) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Sự nghiệp sáng tác, ca hát, cũng như cách xây dựng hình ảnh của Swift có ảnh hưởng tới nền công nghiệp âm nhạc quốc tế, cũng như đời sống văn hóa đại chúng toàn cầu. Swift là nhân vật nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng quốc tế.

Swift bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Cô có hợp đồng thu âm đầu tiên năm 2005 với Big Machine Records. Cô nhanh chóng đạt được thành công trong vai trò một nữ ca sĩ nhạc pop đồng quê với các album như Taylor Swift (2006), Fearless (2008) và Speak Now (2010).

Những đĩa đơn như Love Story and You Belong with Me chứng kiến sự giao thoa thành công rực rỡ của nhạc đồng quê và nhạc pop, giúp Swift thăng hạng, trở thành ngôi sao ca nhạc quốc tế. Album thứ 4 trong sự nghiệp của cô - Red (2012) - là sự thử nghiệm với âm nhạc điện tử. Từ album này cô có bản hit We Are Never Ever Getting Back Together.

Swift có bước chuyển về hình ảnh, từ một ngôi sao nhạc đồng quê chuyển sang một ngôi sao nhạc pop với album 1989 (2014). Đây là album nhạc pop tổng hợp tạo nên những bản hit như Shake It Off, Blank Space, Bad Blood. Album Reputation (2017) tạo nên bản hit Look What You Made Me Do.

Sau khi ký hợp đồng thu âm với Republic Records trong năm 2018, Swift tung ra album Lover (2019) và phim tài liệu tiểu sử Miss Americana (2020). Swift khai thác phong cách indie dân ca trong album Folklore và Evermore cùng ra mắt trong năm 2020. Cô đưa chất pop điện tử vào album Midnights (2022).

Sau khi có những bất đồng với công ty thu âm cũ, Swift bắt tay vào thu âm lại các album cũ, làm mới các ca khúc cũ và tạo nên những bản hit đứng đầu trên các bảng xếp hạng như Cruel Summer, Cardigan, Willow, Anti-Hero, All Too Well, Is It Over Now?.

Tour lưu diễn quốc tế Eras (2023-2024) và bộ phim xoay quanh tour lưu diễn này đã trở thành tour lưu diễn và phim về tour lưu diễn đạt doanh thu lớn nhất mọi thời đại.

Swift là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới với hơn 200 triệu đĩa hát bán ra trên toàn cầu tính đến năm 2019. Cô còn là nữ nghệ sĩ đi tour thu về doanh số lớn nhất trong lịch sử âm nhạc, là nữ ca sĩ hấp dẫn lượng người nghe nhạc lớn nhất trên một số nền tảng nhạc số. Swift là nữ tỷ phú USD đầu tiên gây dựng được khối tài sản "tỷ đô" chủ yếu từ sự nghiệp ca hát.

Năm 2023, tạp chí Time tôn vinh Swift là Nhân vật của năm. Swift đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách bình chọn của các tờ tạp chí uy tín xung quanh những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Cô giành được vô số giải thưởng âm nhạc, trong đó, ấn tượng nhất là 14 giải Grammy. Swift đang nắm giữ kỷ lục với 4 giải Grammy dành cho Album của năm.