Quân đội Việt Nam tới Moscow, bắt đầu tập luyện duyệt binh

Hình ảnh trong buổi tập luyện đầu tiên của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân).

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Moscow nhân kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945/9/5/2025).

Tối 24/4 (giờ Moscow), đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 86 quân nhân đã đặt chân tới thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Do điều kiện chuyến bay, đoàn phải chia làm 3 đợt, bay nối chuyến từ Hà Nội tới Thượng Hải và Quảng Châu (Trung Quốc) đến Moscow.

Trải qua hành trình bay kéo dài khoảng 20 giờ, đoàn đã đến nơi an toàn, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ đều bảo đảm. Phía Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cử sĩ quan liên lạc phối hợp cùng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga đón đoàn chu đáo, nhiệt tình và tạo điều kiện sắp xếp nơi ăn, nghỉ ở mức tốt nhất cho toàn đoàn.

Ngay sau khi ổn định chỗ ăn nghỉ, toàn đoàn đã được các nhân viên quân y của Nga thực hiện test Covid-19.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân).

Ngày 25/4, sau khi ổn định chỗ ăn, nghỉ, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đã bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên để làm quen với môi trường và điều kiện khí hậu.

Thời tiết tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga khá lý tưởng cho việc tập luyện, ở mức 10 độ C đến 20 độ C vào ban ngày và có nắng. Tuy nhiên, dự báo trong vài ngày tới, nhiệt độ có thể xuống thấp, ban đêm có lúc dự báo xuống âm 2 độ C.

Chênh lệch nhiệt độ có thể tác động tới sức khỏe bộ đội, do đó, công tác bảo đảm sức khỏe cho toàn đoàn được đặc biệt chú ý. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, Chỉ huy đoàn cho biết đã chỉ đạo lực lượng quân y phục vụ đoàn mang theo đầy đủ cơ số thuốc các loại để sử dụng khi cần thiết.

Việc Liên bang Nga chính thức mời Việt Nam cử lực lượng tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng không chỉ thể hiện sự tôn trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự.

Chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là chiến thắng của tinh thần yêu nước, lòng quả cảm, của lý tưởng nhân đạo và chính nghĩa quốc tế; là cột mốc quyết định trong lịch sử nhân loại, đặt dấu chấm hết cho sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít. Đó là chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của tiến bộ trước phản động, của hòa bình trước chiến tranh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, việc Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo Hà Phương

Báo Quân đội Nhân dân