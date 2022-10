Khám phá "thành phố lăng mộ" nổi tiếng bậc nhất xứ Huế

(Dân trí) - "Thành phố ma", "thiên đường lăng mộ" hay "thành phố lăng mộ" là những cái tên được người đời đặt cho một khu nghĩa trang độc đáo bậc nhất ở xứ Huế.

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 35km về phía đông, nghĩa trang An Bằng thuộc làng An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) là khu nghĩa trang nổi tiếng với hàng nghìn lăng mộ được xây dựng xa hoa, tráng lệ bậc nhất Việt Nam.

Khu nghĩa trang An Bằng có diện tích khoảng 40ha, nằm dọc bờ biển. Những phần lăng mộ ở đây có chi phí xây dựng mỗi ngôi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Trước kia, An Bằng là một làng chài ven biển nghèo khó, cuộc sống người dân phụ thuộc vào những chiếc thuyền đánh cá trên biển. Về sau, bà con trong làng đi làm ăn xa, khấm khá, có điều kiện chăm lo cho lăng mộ của dòng tộc nơi quê nhà.

Ngày càng nhiều phần lăng mộ khang trang được người dân trong làng xây dựng để bày tỏ lòng hiếu trọng với ông bà, tổ tiên.

Nhiều lăng được xây dựng khang trang cả khi chưa có mộ phần. Bởi theo quan niệm của người dân địa phương, lo trước hậu sự thể hiện sự chu đáo.

Nhu cầu dịch vụ dọn dẹp, chăm sóc và thắp nhang cho các phần lăng mộ tạo thêm việc làm cho lao động phổ thông ở làng An Bằng.

Giá trị của những khu lăng mộ ở đây chủ yếu nằm ở phần trang trí. Các linh vật như rồng, phượng hay những hoa văn đều được khảm sành, sứ rất công phu và tỉ mỉ.

Nghĩa trang An Bằng nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả thế giới, không ít tờ báo hay tạp chí ở nước ngoài đưa tin về khu lăng mộ này, với nhiều tên gọi "thành phố ma", "thiên đường lăng mộ", "thành phố lăng mộ".

Hầu hết lăng mộ tại nghĩa trang An Bằng đều xây dựng phỏng theo kiến trúc của lăng vua Khải Định. Với thiết kế các cột thẳng hàng và nghệ thuật khảm sành sứ công phu.

Mỗi khu lăng mộ ở đây được xây dựng như một cung điện thu nhỏ.

Nhiều du khách nước ngoài tìm đến làng An Bằng để khám phá và tìm hiểu về nét độc đáo của ngôi làng này.

Hầu hết người dân sinh sống tại làng An Bằng đều tự hào với khu "biệt thự" đặc biệt này, nhiều người còn tin rằng nơi đây sẽ trở thành một địa điểm du lịch thu hút du khách trong vài năm tới.