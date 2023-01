"Im đi, tôi đánh đấy": Với một câu nói, Dương Tử Quỳnh cứu Quả Cầu Vàng

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa diễn ra trong tuần này. Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, rất nhiều tờ tin tức đã có những bài phân tích, chủ yếu để đưa ra các dự đoán xung quanh câu hỏi: Liệu Quả Cầu Vàng có "sống sót" nổi không, sau những lùm xùm bê bối đã gặp phải?

Cho tới giờ phút này, sau khi lễ trao giải đã diễn ra tốt đẹp, người ta có thể khẳng định rằng sự kiện này sẽ còn tiếp tục tồn tại. Lễ trao giải vừa qua đánh dấu sự trở lại của Quả Cầu Vàng sau một năm lắng sóng vì bê bối phân biệt chủng tộc. Nhìn vào danh sách những cái tên thắng giải năm nay, người ta có thể thấy sự thay đổi tại giải.

Dương Tử Quỳnh đã giành giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất (Ảnh: Variety).

Với vai diễn trong phim "Everything Everywhere All at Once" (Cuộc chiến đa vũ trụ), nữ diễn viên người Malaysia - Dương Tử Quỳnh đã giành giải Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất, nam diễn viên Quan Kế Huy giành giải ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

The Atlantic đánh giá sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra thành công chính là nhờ bài phát biểu nhận giải của những ngôi sao như Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy. Họ đã chia sẻ rất chân thành về sự nghiệp của mình bằng những ngôn từ chạm tới trái tim người nghe. Bài phát biểu nhận giải của họ đã tạo nên những khoảnh khắc rất đặc biệt, có tính điểm nhấn tại Quả Cầu Vàng.

Quan Kế Huy phát biểu nhận giải Quả Cầu Vàng (Video: News).

Trong bài phát biểu nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, nam diễn viên Quan Kế Huy (51 tuổi) đã nói: "Tôi được dạy rằng không bao giờ quên mình đến từ đâu và mình có được ngày hôm nay là nhờ ai, vì vậy, tôi luôn nhớ đến người đã trao cho tôi cơ hội đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Tôi rất vui được gặp lại đạo diễn Steven Spielberg và được nói lời cảm ơn ông. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp từ lúc còn là một diễn viên nhí xuất hiện trong phim "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc", tôi đã cảm thấy mình thật may mắn khi được lựa chọn. Khi tôi dần lớn lên, tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu có phải tất cả những gì mình đã đạt được chỉ đơn giản là may mắn một lần tìm đến mình hay không.

Trong nhiều năm, tôi đã luôn lo sợ rằng mình thực sự không có giá trị gì để trao đi nữa. Không cần biết tôi đã làm gì, đã nỗ lực như thế nào, tôi vẫn không vượt qua được những gì mà tôi từng đạt tới khi còn là một đứa trẻ".

Nam diễn viên Quan Kế Huy giành giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ảnh: Variety).

Sau những nhắc nhớ về quá khứ, Quan Kế Huy cảm ơn đạo diễn của phim "Cuộc chiến đa vũ trụ" - Daniel Kwan và Daniel Scheiner - vì đã trao cho ông câu trả lời mà ông hằng chờ đợi: "Hơn 30 năm sau vai diễn đầu đời của tôi, có hai vị đạo diễn vẫn còn nhớ về tôi.

Họ vẫn nhớ về diễn viên nhí năm xưa và muốn trao cho tôi cơ hội để thử sức lần nữa trong hiện tại. Những gì diễn ra sau đó quả thực là những điều không thể tin nổi đối với tôi". Quan Kế Huy chia sẻ những điều này trong sự xúc động mạnh mẽ trên sân khấu lễ trao giải.

Sau đó, nam diễn viên dành lời cảm ơn cho Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, cho đoàn phim, các cộng sự, các bạn diễn. Lời cảm ơn cuối cùng được Quan Kế Huy dành cho "người quan trọng nhất trong cuộc đời", đó là vợ của anh.

Về phần Dương Tử Quỳnh (60 tuổi), nữ diễn viên lựa chọn nói về nỗi ám ảnh của bà đối với vấn đề tuổi tác trong nền công nghiệp giải trí. Bà từng sợ rằng sự nghiệp của mình đã chấm dứt khi mình bước sang tuổi 60: "Tôi đã đóng phim được tròn 40 năm, thời gian trôi thật nhanh, cảm ơn Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood vì đã trao cho tôi giải thưởng này.

Tôi đã có một chặng hành trình tuyệt vời, một cuộc chiến ngoạn mục để hôm nay, tôi có thể được đứng ở đây, nhưng tôi nghĩ tất cả những điều đó đều là xứng đáng. Thời gian trôi qua và tôi đã bước sang tuổi 60 hồi năm ngoái, tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều hiểu rằng khi ngày tháng trôi qua và tuổi tác ngày càng nhiều thêm, cơ hội đến với chúng ta sẽ dần ít đi và nhỏ hơn.

Nhưng rồi món quà tuyệt vời nhất đã tìm đến với tôi, đó chính là lời mời tham gia bộ phim "Cuộc chiến đa vũ trụ"...".

Dương Tử Quỳnh phát biểu nhận giải (Video: Access).

Giữa lúc Dương Tử Quỳnh đang chia sẻ đầy cảm xúc, tiếng nhạc vang lên với hàm ý rằng bà cần rút ngắn bài phát biểu nhận giải của mình lại. Lúc ấy, nữ diễn viên vốn được biết đến với các vai diễn trong phim hành động đã nói: "Im ngay, tôi đánh đấy!".

Đương nhiên đây chỉ là một câu nói đùa hài hước của nữ diễn viên, cả khán phòng cười rộ lên thích thú. Sau đó, Dương Tử Quỳnh hoàn tất bài phát biểu của mình. Đó là một trong những bài phát biểu nhận giải đáng nhớ nhất tại Quả Cầu Vàng 2023.

Đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg (76 tuổi) khi lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc với phim "The Fabelmans" cũng đã có những chia sẻ sâu lắng: "Tôi đã luôn trốn tránh câu chuyện này từ năm tôi 17 tuổi. Tôi đã đưa rất nhiều chuyện cá nhân vào trong bộ phim này. Tôi kể câu chuyện này bằng tất cả những gì mà tôi đã trải nghiệm trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Vợ tôi đã luôn nói rằng: "Anh phải kể câu chuyện này ra". Khi xảy ra đại dịch Covid-19, tôi bỗng sống trong nỗi lo sợ rằng liệu rồi tôi có còn cơ hội kể câu chuyện của mình ra nữa hay không. Và rồi tôi đã kể rất thành thực trong bộ phim này. Có một thực tế là làm trẻ con cũng không dễ dàng gì đâu các bạn ạ.

Mọi người nhìn tôi như một nhân vật thành đạt, có một sự nghiệp thành công. Nhưng không ai biết thực sự tôi là ai, cho tới khi tôi có đủ dũng cảm để kể cho mọi người biết tôi là ai, tôi là người như thế nào.

Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xác định được khi nào là thời điểm phù hợp để mình có thể kể ra câu chuyện này, tôi xác định được thời điểm ấy khi bước sang tuổi 74. Tôi biết mình cần phải bắt tay vào làm thôi. Hiện tại, ở tuổi 76, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã làm được điều mình muốn".

Đạo diễn Steven Spielberg nhận giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất (Ảnh: Variety).

Chứng kiến nam diễn viên Quan Kế Huy xúc động chia sẻ những lời gan ruột, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh phản ứng rất "ngầu" trước tiếng nhạc nhắc "nói ít đi", hay những chia sẻ riêng tư hiếm thấy của đạo diễn Steven Spielberg, đó là những chi tiết được nhắc đến khá nhiều sau lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Bởi đó cũng là những điều người ta hiếm khi thấy trong những lễ trao giải ở Hollywood. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa qua bỗng trở thành một dịp để nghệ sĩ đứng lên kể câu chuyện chân thật nhất về bản thân mình. Từ đó, truyền thông - công chúng hiểu rằng đằng sau mỗi người nghệ sĩ là những bất an về bản thân, về sự nghiệp, những tâm sự khắc khoải.

Chính nhờ những chia sẻ ấy mà nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn đối với công chúng, cũng chính nhờ những chia sẻ ấy mà lễ trao giải Quả Cầu Vàng có điểm nhấn ấn tượng, có xúc cảm chân thực.

Để nói một cách vắn tắt thì những phản ứng bột phát thú vị như câu nói "im đi, tôi đánh đấy" của Dương Tử Quỳnh đã cứu Quả Cầu Vàng, để sự trở lại của giải thưởng có những khoảnh khắc thật thú vị.