Golden Disc Awards lần thứ 36 gây sốt vì sự có mặt của BTS trên FPT Play

Dân trí BTC Golden Disc Awards lần thứ 36 công bố 16 nghệ sĩ - trong đó có BTS - sẽ góp mặt trong dàn line-up tại sự kiện diễn sẽ được truyền hình trực tiếp trên FPT Play vào ngày 8/1 sắp tới đây.

Golden Disc Awards (GDA) là lễ trao giải thưởng âm nhạc được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những sản phẩm nhạc số và album K-pop nổi bật trong năm trước đó. Với tiêu chí thẩm định được xem là minh bạch và khắt khe, GDA được mệnh danh là Grammy của Hàn Quốc. Không chỉ được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, danh tiếng của giải thưởng này trở thành niềm ao ước của tất cả các nhóm nhạc và nghệ sĩ K-pop suốt từ 1986 đến nay.

Tiếp nối thành công trước đó, Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 36 sẽ tiếp tục được tổ chức ngay trong tuần đầu tiên của năm 2022 tại sân vận động mái vòm Gocheok Sky Dome (Seoul). Tại Việt Nam, khán giả có thể dễ dàng theo dõi chương trình này được truyền hình trực tiếp và độc quyền trên FPT Play từ 13 giờ thứ 7 ngày 8/1 (giờ Việt Nam).

Sự kiện lần thứ 36 của giải thưởng uy tín này đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong khâu tổ chức. Mọi năm, lễ trao giải này diễn ra trong hai ngày (một cho nhạc số, một cho album). Năm nay do sự tác động tiêu cực của dịch bệnh, GDA chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất. Điều đó đồng nghĩa rằng tất cả khán giả có thể theo dõi toàn bộ phần trao các giải thưởng cùng những tiết mục trình diễn đặc sắc chỉ trong 270 phút.

Các giải thưởng năm nay nằm trong 5 hạng mục chính: Ca khúc nhạc số của năm, Album nhạc số của năm, Nghệ sĩ tân binh của năm, Nghệ sĩ được yêu thích và Các giải đặc biệt. Trong đó, chỉ có duy nhất hạng mục Nghệ sĩ được yêu thích (Popular Vote Awards) hoàn toàn thuộc về sự quyết định của khán giả, theo hình thức fan vote (bình chọn từ người hâm mộ).

Ba hạng mục trao cho ca khúc số, album và nghệ sĩ tân binh sẽ được quyết định dựa trên tiêu chí 60% doanh số bán đĩa và 40% điểm của hội đồng giám khảo. Tất cả bài hát và album ứng cử cần được phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến giữa tháng 11/2021 đầy đủ điều kiện để được đề cử trong năm nay. Riêng Các giải đặc biệt sẽ bao gồm nhiều giải thưởng nhỏ sẽ được trao cho các nghệ sĩ có thành tựu đặc biệt trong năm.

Theo công bố mới nhất từ BTC GDA 2022, kết quả Nghệ sĩ được yêu thích đã được xác nhận sớm sau thời gian bình chọn kéo dài từ 20/12 đến 31/12/2021 vừa rồi. Giữ vị trí đầu bảng, không phải cái tên xa lạ, chính là nhóm BTS với hơn một triệu vote, quy đổi điểm phần trăm là 27,68%. Bám sát BTS là quán quân cuộc thi nhạc trot "Mister Trot" limyoungwoong, chỉ cách biệt nhau chưa quá 31 ngàn vote.

Trong khi đó, em út nhà HYBE là TOMORROW X TOGETHER chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Stray Kids và ENHYPEN chia nhau vị trí thứ 5 và 6. Kết quả này thật sự gây bất ngờ với nhiều fan, nếu so sánh với độ khốc liệt của vòng fan vote của MAMA 2021 cách đây không lâu.

Cùng với kết quả toàn thắng trong hạng mục Nghệ sĩ được yêu thích, BTS cũng góp mặt trong Ca khúc nhạc số của năm với ca khúc Butter cùng album Be trong hạng mục Album nhạc số của năm. Có nhiều ý kiến cho rằng album "BE" của BTS sẽ nhận được Daesang Album của năm với doanh số áp đảo. Tuy nhiên với việc ngoài doanh số thì lựa chọn của chuyên gia cũng chiếm đến 40% (BGK có thể xét album của IU và NCT 127), vì vậy khả năng chiến thắng hạng mục của BTS không thể khẳng định 100%. Dù vậy họ vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất.

Sau chuyến lưu diễn PTD ON STAGE LA và KIIS-FM Jingle Ball ở Mỹ, cùng thông tin ba thành viên Suga, Jin và RM của BTS vừa nhiễm Covid-19, các chàng trai Bangtan Boys quyết định sẽ không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện âm nhạc nào từ suốt tháng 12 năm rồi.

Tuy nhiên, sự kiện GDA 2022 sẽ là một ngoại lệ đặc biệt. BTS xác nhận sẽ xuất hiện tại sự kiện một cách gián tiếp. Theo đó, sân vận động mái vòm Gocheok Sky Dome (Seoul) sẽ là nơi lần đầu tiên công bố màn trình diễn được ghi hình từ concert BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA của BTS trên màn ảnh sân khấu GDA 2022. Đây được xem là món quà đặc biệt mà Bangtan Boys muốn dành tặng thay cho lời cảm ơn gửi đến khán giả và giải thưởng âm nhạc uy tín nhất Hàn Quốc.

BTC Golden Disc Awards 2022 cũng đã công bố dàn line up chính thức với hàng loạt nghệ sĩ đã có hoạt động nổi bật trong năm qua, gồm có: BTS, aespa, ENHYPEN, THE BOYZ, Brave Girls, Lee Mujin, Lim Young Woong, Jeon Somi, IU, Seventeen, Oh My Girl, TOMORROW X TOGETHER, Stray Kids, STAYC, Heize và Big Mama. Song song đó, Lee Seung Gi, Lee Da Hee và Sung Si Kyung cũng xác nhận sẽ là người dẫn dắt chương trình năm nay.

Trường Thịnh