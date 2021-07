Góc "trốn dịch" trên sân thượng của gia đình nữ travel blogger Sài Gòn

Dân trí Trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách, gia đình chị Minh Điệp không còn cảm thấy nhàm chán, bức bối nhờ có khoảng sân thượng xanh mát được tận dụng làm chốn pic-nic cuối tuần.

Vài tháng nay, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố liên tục áp dụng các chế độ giãn cách nhưng chị Vũ Minh Điệp (quận 3, TPHCM) cùng gia đình không còn cảm thấy tẻ nhạt, bức bối nhờ góc thư giãn lý tưởng "trên nóc nhà".

Để tự tạo niềm vui cho mình cũng như giúp các thành viên trong nhà lấy lại tinh thần, năng lượng, chị Điệp quyết định tận dụng khoảng sân thượng xanh mát làm thành chốn picnic, cắm trại tại gia dịp cuối tuần.

Sân thượng rộng 20m2 nhưng được bài trí, sắp xếp khéo léo với nhiều cây xanh và một hồ cá nhỏ, giúp không gian thêm thoáng đãng, trong lành, nổi bật giữa những nóc nhà cao tầng ở phố thị.

Những bông hoa có màu sắc rực rỡ giúp sân thượng nổi bật hơn.

Giàn hoa đậu biếc tím ngắt được sử dụng làm nguyên liệu chế biến món ăn.

Trước đó 2 năm, chị Điệp mua lại căn nhà cũ khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Vì công trình đã xuống cấp nên 9X đầu tư cải tạo thành không gian sống mới tiện nghi, đáp ứng đầy đủ các công năng, mục đích sử dụng.

Nhà nằm ngay mặt phố, vừa để cho thuê vừa làm chốn ở cho gia đình nên chị mong muốn có khoảng sân thượng xanh mát, thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, giúp cân bằng với nhịp sống hối hả của Sài Gòn đô hội.

"Ở nhà cũ, để lên được sân thượng thì phải leo thang gỗ kiểu cổ, bị mối mọt làm hư hại mà lại không có lan can hay mái che, vừa nguy hiểm, thiếu an toàn, vừa rất nắng nóng. Gia đình mình gần như phải cải tạo toàn bộ bằng cách đập đi xây lại, thiết kế hệ cầu thang mới, làm lan can và mái che để có không gian xanh mát trên cao", chị Điệp nói.

Vì mái che trong suốt khá nóng nên vợ chồng gia chủ quyết định trồng thêm cây cúc tần Ấn Độ. Đây là loài cây ưa nắng nóng, phát triển rất nhanh, chỉ khoảng nửa năm là tạo thành giàn rủ xuống, vừa có tác dụng giảm nhiệt, che nắng, làm dịu mát nhà, vừa tô điểm cảnh quan.

Ngoài ra, nữ travel blogger còn trồng thêm cây bàng lá nhỏ, tán rộng giúp che nắng, thanh lọc bụi, không khí và một số loài hoa, cây cảnh khác để không gian sân thượng xanh mát, hài hòa với thiên nhiên mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Giàn cúc tần được bố trí trồng trên tầng mái với hệ thống tưới tự động, đảm bảo cung cấp đủ độ ẩm cần thiết cho cây. Gia chủ thường dành thời gian tưới nước và thỉnh thoảng bón phân hữu cơ cho từng loại cây phù hợp.

Trước đây, gia đình chị Điệp thường đi ăn nhà hàng vào dịp sinh nhật hoặc lễ Tết. Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài, khoảng sân thượng nhỏ trở thành "điểm đến" thường xuyên của các thành viên.

Những buổi pic-nic nhỏ, cả gia đình cùng nhau quây quần, ăn uống giữa không gian xanh mát của hồ cá, cây cối khiến ai nấy đều thích thú.

Không chỉ có những bức ảnh check-in đẹp chẳng kém những chuyến du lịch xa nhà mà khoảng sân vườn trên cao còn giúp các thành viên cải thiện tâm trạng rõ rệt.

"Mỗi bữa tiệc nhỏ, ấm cúng trên sân thượng để cả nhà vui vẻ cùng nhau là liều thuốc giải tỏa căng thẳng, xoa dịu tâm hồn rất hiệu quả. Đây cũng là cách để gắn kết tình cảm, sự quan tâm của các thành viên trong gia đình, giúp mình vơi bớt cảm giác cuồng chân mà vẫn đảm bảo an toàn giữa mùa dịch", nữ gia chủ bày tỏ.

Nhờ có khoảng sân vườn "trên cao" thoáng đãng, xanh mát, chị Điệp và cả nhà cảm thấy thoải mái, thư giãn tinh thần hơn trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách. Chị cũng mong muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực tới mọi người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định lại cuộc sống.

Thảo Trinh

Ảnh: NVCC