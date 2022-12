Em họ Hoài Lâm nói gì khi bị tố "đạo" phong cách của Sơn Tùng M-TP?

Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1997, quê ở Vĩnh Long, được biết đến là em họ của ca sĩ Hoài Lâm và gây chú ý khi tham gia chương trình Vote for five (do Trúc Nhân, Đông Nhi và Isaac làm huấn luyện viên) khi có thể hát được nhiều thể loại từ nhạc trẻ, trữ tình đến vọng cổ, cải lương... Ngoài ra, anh còn biết sáng tác và diễn xuất.

Nguyễn Thanh Tú (bìa phải) - em họ của Hoài Lâm - "nối gót" anh trai vào nghệ thuật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam ca sĩ vướng tranh cãi khi ra mắt MV mang tên "Tri kỷ bất đắc dĩ" trong đó tạo hình và phong cách ngổ ngáo của anh khiến nhiều người liên tưởng đến Sơn Tùng MTP.

Không những vậy, bối cảnh và phân đoạn trong MV cũng có sự tương đồng lớn với các sản phẩm âm nhạc của giọng ca gốc Thái Bình. Điều này làm dấy lên những ý kiến chỉ trích, cho rằng em họ của Hoài Lâm đang muốn "sao chép" giọng ca Em của ngày hôm qua.

Trước những ý kiến trái chiều, hôm 22/12, Thanh Tú lên tiếng cho biết "tất cả chỉ là sự trùng hợp", anh và ê kíp không hề có ý định đạo nhái Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng vẫn cho rằng sự "trùng hợp" này rất khó chấp nhận.

Thanh Tú bị cho "đạo" phong cách của Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Chụp màn hình).

Thanh Tú từng tiết lộ cha của anh là anh ruột của cha Hoài Lâm. Nam ca sĩ được chính anh họ dìu dắt vào nghề dù bản thân Hoài Lâm đã dần hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Nói về việc được "hậu thuẫn" bởi anh họ nổi tiếng, Thanh Tú khẳng định dù nhận được sự ủng hộ từ anh trai nhưng nam ca sĩ luôn muốn đi lên bằng chính năng lực của mình.