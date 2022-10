Cuộc sống hiện tại ít người biết của nữ vương xinh đẹp trong "Tây Du Ký"

Giữa dàn mỹ nhân của "Tây Du Ký", Chu Lâm được nhiều khán giả bình chọn là người đẹp nhất. Bà sở hữu vẻ đẹp đoan trang, quý phái và gây ấn tượng với vai diễn Nữ vương Tây Lương.

Chu Lâm sinh năm 1952 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Từ nhỏ, nhờ ngoại hình nổi bật cùng năng khiếu nghệ thuật, bà được cha mẹ cho theo học khiêu vũ, thể dục nhịp điệu. Năm 18 tuổi, Chu Lâm được nhận vào khoa múa của Đoàn văn công Bắc Kinh (Trung Quốc) và trở thành một vũ công chuyên nghiệp.

Sau một thời gian theo đuổi công việc của một diễn viên múa, bà bất ngờ chuyển ngành, khiến nhiều người sốc. Chu Lâm theo học Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc và về làm chuyên viên của một viện nghiên cứu sau khi tốt nghiệp, từ bỏ công việc nghệ thuật.

Chu Lâm thời trẻ (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, mối duyên với nghệ thuật của bà vẫn chưa dứt. Năm 1980, bà lọt vào mắt xanh của một đạo diễn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và được mời đảm nhiệm một vai nhỏ trong phim. Dù vai diễn không có quá nhiều đất diễn nhưng cũng đủ đánh thức đam mê nghệ thuật của bà.

Sau dự án phim ảnh này, Chu Lâm quyết tâm đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc), nghiêm túc theo đuổi nghề diễn. Khi tốt nghiệp, bà được phân công làm việc tại một xưởng phim.

Cái duyên đến với "Tây Du Ký" và những chuyện không ai biết về vai diễn nữ vương

Năm 1985, Chu Lâm được cố đạo diễn Dương Khiết của Tây Du Ký (năm 1986) lựa chọn và giao cho vai diễn Nữ vương Nữ Nhi Quốc. Khi đó, nữ diễn viên sở hữu ngoại hình gầy, nhỏ và làn da hơi ngăm. Sau khi hóa trang, Chu Lâm dường như lột xác, hóa thân thành một người khác và khiến đạo diễn Dương Khiết cũng phải bất ngờ.

Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Dương Khiết, Chu Lâm hóa thân trọn vẹn, trở thành nhân vật kinh điển của Tây Du Ký. Bà thể hiện một cách chân thực tâm trạng của một nữ vương xinh đẹp, dịu dàng và si tình. Đây cũng là vai diễn nổi tiếng trong sự nghiệp diễn xuất của Chu lâm dù sau này, bà gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh trong các dự án khác.

Chuyện hậu trường của Tây Du Ký qua lời kể của Chu Lâm cũng rất thú vị. Nữ diễn viên cho biết, theo nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, nhân vật Đường Tăng đứng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nữ vương vẫn giữ ý chí sắt đá, không hề rung động. Sau đó, kịch bản đã được sửa đổi.

Chu Lâm được yêu thích bởi vẻ đẹp thanh tao, sang trọng (Ảnh: Sohu).

Đường Tăng khi thấy vẻ đẹp kiều diễm của nữ vương cũng ít nhiều có sự rung động. Trong khoảnh khắc bị quyến rũ, Đường Tăng sực tỉnh khi nhận ra bản thân đã xuất gia nơi cửa Phật nên kiên quyết cự tuyệt lời cầu hôn của nữ vương, chia lìa sợi dây ân ái, kiên định lên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh.

Sự chỉnh sửa này nhận được sự tán thành của đoàn phim. Phần lớn ý kiến cho rằng, nhân vật dường như trở nên sống động và tươi mới hẳn so với nguyên tác. Những phân cảnh tình cảm của Đường Tăng và nữ vương cũng trở thành những thước phim đẹp và đáng nhớ trong Tây Du Ký.

Chu Lâm cũng chia sẻ một kỷ niệm vui khi bà tham gia đoàn phim Tây Du Ký. Trong một cảnh quay, Chu Lâm dành cho Đường Tăng ánh mắt nhìn đắm đuối không chớp nhưng Từ Thiếu Hoa lại bối rối và bụm miệng cười. Cuối cùng, cả hai đều bật cười, không thể hoàn thành cảnh quay trao mắt đưa tình của nữ vương. Cảnh quay trên đã phải quay đi quay lại nhiều lần.

Sau này, mọi người mới phát hiện ra sự thật về ánh mắt say đắm của "nữ vương" Chu Lâm dành cho "Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa. Nữ diễn viên bị cận 3 đi-ốp và không nhìn rõ khi không có kính. Do vậy, ánh nhìn không rời mắt và cũng rất nhập vai của nữ diễn viên là do cận thị nặng.

Chu Lâm được xem là một trong những người học rộng nhất dàn diễn viên Tây Du Ký. Bà sở hữu hai bằng đại học của hai trường đại học nổi tiếng là Y khoa và Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Đây đều là hai ngôi trường danh tiếng và đầu vào khó nhất tại Trung Quốc.

Ngoài vai Nữ vương Tây Lương, Chu Lâm còn ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn khác và đoạt được nhiều giải thưởng danh giá. Bà được công nhận là diễn viên hạng nhất quốc gia Trung Quốc, thành viên Hiệp hội điện ảnh Trung Quốc và thành viên Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn điện ảnh Trung Quốc.

Chu Lâm là một trong những nghệ sĩ có học vấn cao nhất dàn diễn viên "Tây Du Ký" (Ảnh: Sina).

Tin đồn "phim giả tình thật" với "Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa

Suốt một thời gian dài, truyền thông Trung Quốc nhiều lần đề cập tới mối quan hệ phim giả tình thật giữa Chu Lâm và nam diễn viên Từ Thiếu Hoa, một trong 3 người thể hiện vai Đường Tăng trong phim.

Có một lần Chu Lâm trả lời phỏng vấn và nói: "Từ khi rời xa Nữ Nhi Quốc, 20 năm không gặp, Ngự đệ ca ca, chẳng có gì thay đổi". Chính lời chia sẻ này đã khiến truyền thông tò mò về mối quan hệ giữa Chu Lâm và người bạn diễn Từ Thiếu Hoa.

Chu Lâm tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn sau "Tây Du Ký" và gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh (Ảnh: Sina).

Theo một số nguồn tin, cặp đôi đã phải lòng nhau trong thời gian cộng tác. Tuy nhiên khi đó, Từ Thiếu Hoa đã lập gia đình còn Chu Lâm cũng có chồng nên mối quan hệ của họ không thể tiến xa. Bộ phim Tây Du Ký kết thúc, họ cũng không còn giữ liên lạc.

Nhiều năm sau này, Từ Thiếu Hoa lên tiếng về mối quan hệ bí ẩn giữa ông và người bạn diễn xinh đẹp Chu Lâm. Ngôi sao kỳ cựu thừa nhận rất ngưỡng mộ Chu Lâm nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Ông cho rằng, tin đồn tình cảm nhiều năm qua chỉ là sự tưởng tượng của truyền thông và một phần do hai người quá nhập tâm vào vai diễn.

Từ Thiếu Hoa hiện vẫn hoạt động nghệ thuật, kiếm sống bằng việc tái hiện hình tượng Đường Tăng trong Tây Du Ký. Trong khi đó, người bạn diễn xinh đẹp của ông lại biến mất một cách bí ẩn từ năm 2013 đến nay.

Chu Lâm tái ngộ người đồng nghiệp Từ Thiếu Hoa trong một sự kiện (Ảnh: Sina).

Hai cuộc hôn nhân bí ẩn và cuộc sống bình yên ở tuổi 70

Theo tờ Sohu, Chu Lâm đã lập gia đình trước khi gia nhập đoàn phim Tây Du Ký. Bà lấy chồng từ năm 1980 và ông xã là một người làm việc ngoài làng giải trí, hơn bà 2 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên đã tan vỡ sau đó.

Năm 2005, bà được cho rằng đã tái hôn nhưng không sinh con. Chu Lâm rất trân trọng người bạn đời hiện tại. Bà từng thừa nhận với bạn bè, bà may mắn khi có một người chồng chu đáo, luôn thấu hiểu và nhận phần thiệt về mình. Sự thành công trong nghệ thuật của bà có sự hỗ trợ rất lớn của người bạn đời.

Chu Lâm lựa chọn không sinh con để cống hiến cho nghệ thuật (Ảnh: Sina).

Dù yêu thương nhau và rất hạnh phúc nhưng vợ chồng Chu Lâm không có con chung. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, chính công việc bận rộn, thường xuyên xa nhà khiến bà không thể tập trung chăm sóc gia đình hay sinh nở.

Công việc vất vả cùng với nỗi lo không thể làm tròn trách nhiệm với con cái khiến Chu Lâm quyết định không sinh con. Bà biết ơn chồng khi ông đồng tình với lựa chọn này của bà.

Hiện tại, Chu Lâm đã bước vào tuổi 70 và không còn đóng phim gần 5 năm qua. Những năm gần đây, bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống ở tuổi xế chiều.

Năm 2017, Chu Lâm xuất hiện trong lễ truy điệu của cố đạo diễn phim Tây Du Ký - Dương Khiết, nhiều người phải trầm trồ về nét đẹp của bà. Dù ở tuổi U70, bà vẫn giữ được vẻ đẹp ngoài rạng ngời, trẻ trung, dáng vóc mảnh khảnh cùng phong thái thanh lịch.

Theo QQ, nữ diễn viên hiện tận hưởng cuộc sống thảnh thơi. Bà dành thời gian đọc sách, thăm viện bảo tàng, xem phim và tham gia các chương trình nghệ thuật nhỏ cùng bạn bè. Sau khi giải nghệ, Chu Lâm thoải mái nghiên cứu nhiếp ảnh và đi du lịch.

Nữ diễn viên 70 tuổi cũng chăm chỉ tập luyện để gìn giữ sức khỏe. Hình ảnh mới nhất của nữ vương trong Tây Du Ký được truyền thông ghi lại gần đây khiến nhiều người bất ngờ. Dù vẫn giữ được vẻ ngoài nhỏ nhắn, nét đẹp tao nhã nhưng Chu Lâm đã có những vết dấu thời gian hằn trên gương mặt.

Mi Vân

01/10/2022