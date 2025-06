Công trình phục vụ APEC 2027 biến Phú Quốc thành điểm đến lý tưởng

Ngày 28/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và kiểm tra thực tế tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ sự kiện APEC 2027 tại TP Phú Quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra thực địa các công trình phục vụ APEC 2027 (Ảnh: Chí Bảo).

Phú Quốc thực hiện các công trình phục vụ APEC 2027 với tốc độ nhanh "chưa từng có"

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chủ động của tỉnh Kiên Giang trong việc triển khai 21 dự án, trong đó có 10 cơ chế đặc thù được Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng nhận định, tốc độ và chất lượng thực hiện các công trình tại Phú Quốc hiện nay là "chưa từng có". Đặc biệt, công tác quản lý đất đai và môi trường đã đi vào nề nếp, với sự đóng góp tích cực của các nhà thầu và nhà đầu tư.

Ông khẳng định, Chính phủ sẽ dành mọi điều kiện tốt nhất cho tỉnh triển khai hiệu quả nhất các công trình phục vụ sự kiện.

Và để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện APEC 2027, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang phải báo cáo tiến độ và vướng mắc mỗi tháng. Ông nhấn mạnh sẽ tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra 2-3 tháng/lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các công việc cần được cụ thể hóa "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền" nhằm đẩy nhanh tiến độ và có thời gian vận hành thử.

Công nhân đang thi công nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc (Ảnh: Chí Bảo).

Về giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải quyết liệt vào cuộc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, tránh gây bức xúc. Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ khối lượng khai thác khoáng sản, đảm bảo nghĩa vụ tài chính và rà soát thủ tục đấu thầu để tuân thủ quy định.

Việc tổ chức thi công, lựa chọn nhà thầu, khảo sát, thiết kế cần được kiểm soát chặt chẽ, hướng đến mục tiêu khởi công toàn bộ các dự án trước ngày 19/8.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết trước ngày 10/7, xác định rõ người, việc, thời gian, sản phẩm, trách nhiệm và thẩm quyền, phấn đấu về đích các công trình trước APEC ít nhất từ 3 đến 6 tháng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, khai thác khoáng sản và đánh giá tác động môi trường.

Bộ Xây dựng được chỉ đạo đảm bảo hoạt động hàng không thông suốt, an toàn và hoàn tất thủ tục chuyển giao tài sản sân bay cho Kiên Giang trước ngày 5/7.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ phối hợp cùng Kiên Giang vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đảm bảo an ninh, an toàn bay.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm bảo trì, vận hành và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc.

Cuối cùng, các nhà đầu tư phải cam kết đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an ninh và an toàn trong suốt quá trình thi công.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đồng thời khẳng định, những công trình nói trên không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn là nền tảng vững chắc, biến Phú Quốc thành điểm đến quốc tế lý tưởng và tự hào của đất nước.

Kiên Giang đề xuất xây thêm 2 tuyến đường trị giá 16.700 tỷ đồng ở Phú Quốc

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, tỉnh đã thành lập 15 tổ công tác đo đạc, hoàn tất thủ tục pháp lý cho 8/9 dự án cấp bách, bàn giao hạ tầng cảng hàng không quốc tế về địa phương quản lý.

Đồng thời kêu gọi đầu tư với danh mục 40 dự án, tổng vốn ngân sách Trung ương đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường và du lịch sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn báo cáo tiến độ các công trình tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Chí Bảo).

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị cũng đã hoàn thành lựa chọn, trao quyết định chấp thuận cho 3 trong tổng số 11 dự án gồm: Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Khu đô thị Bãi Đất Đỏ và Khu du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

Đối với 8 dự án còn lại, UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc triển khai lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt 7 dự án và Sở tài chính 1 dự án.

Kiên Giang cũng đề xuất bổ sung hai tuyến đường ven biển có vai trò chiến lược vào danh mục đầu tư phục vụ APEC là tuyến đường bộ ven biển phía Đông Phú Quốc và tuyến đường nối Cảng An Thới với tổng mức đầu tư hơn 16.700 tỷ đồng.

Lý giải về đề xuất này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết 2 tuyến đường này vừa phục vụ vận chuyển đại biểu và khách du lịch trong dịp APEC vừa đóng vai trò kết nối sân bay, cảng biển, trung tâm hội nghị với các khu khách sạn lớn.

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang cũng đề xuất chuyển Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 từ hình thức đầu tư công khẩn cấp sang hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt.