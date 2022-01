Chuyện ít biết và kết cục bi thảm của Bạch Long Mã trong "Tây Du Ký"

Bạch Long Mã là đồ đệ thứ tư của Đường Tăng trong "Tây Du Ký" bản năm 1986. Ít ai biết rằng, chú ngựa trắng này đã phải chịu nhiều biến cố trong suốt 5 năm phục vụ bộ phim và sau khi bộ phim kết thúc, cuộc đời chú cũng khiến nhiều người xót xa.

Tây Du Ký bản năm 1986 trở thành một bộ phim truyền hình kinh điển của Trung Quốc và gắn liền với tuổi thơ của trẻ em Trung Quốc, Việt Nam. Bộ phim kể lại hành trình thỉnh kinh gian nan của thầy trò Đường Tăng cùng với nhiều triết lý sâu sắc.

Ngoài Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng thì Bạch Long Mã cũng là nhân vật đáng chú ý trong tác phẩm này. Chú ngựa gắn bó với bốn thầy trò Đường Tăng trong suốt chặng đường thỉnh kinh đầy gian nan và nhiều bất ngờ.

Trong Tây Du Ký, Bạch Long Mã (hay còn gọi là Tiểu Bạch Long) là con của Tây Hải Long Vương và là đồ đệ thứ tư của Đường Tăng. Trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Bạch Long Mã mang hình hài của một con ngựa trắng và chở Tam Tạng đi lấy kinh.

Tuy nhiên, ít khán giả biết rằng, chú ngựa xuất hiện trong phim không phải là nhân vật duy nhất. Khi bộ phim khởi quay, đoàn phim không có một chú ngựa trắng cố định để quay mọi cảnh. Đến từng khu vực ghi hình, họ sẽ tìm một chú ngựa trắng để phục vụ công việc. Tuy nhiên, khi lên hình, hầu như khán giả không nhận ra sự khác biệt giữa các chú ngựa trong phim.

Việc ghi hình với ngựa trắng không dễ dàng, bởi các chú ngựa có thể mang dáng vóc, kích thước khác nhau. Thỉnh thoảng, nhân vật đặc biệt này còn sợ máy quay, không hợp tác. Thậm chí, trong giai đoạn đầu, ở một cảnh quay, đoàn phim không thể tìm được ngựa trắng nên phải tìm một chú ngựa nâu và sau đó nhuộm trắng nhân vật đặc biệt này để lên hình.

CÁI DUYÊN CỦA BẠCH LONG VỚI ĐOÀN PHIM "TÂY DU KÝ"

Khi đoàn phim Tây Du Ký tới Nội Mông thực hiện một cảnh quay, họ đã may mắn gặp một chú ngựa trắng cao lớn, lông mượt, rất phù hợp với vai Bạch Long Mã trong phim. Đạo diễn Dương Khiết của phim đã quyết định hỏi mua chú ngựa này để làm nhân vật trong phim.

Tuy nhiên, phía trại ngựa đã từ chối và giải thích, chú ngựa là ngựa phục vụ quân đội nên không thể mang ra bán. Sau khi đạo diễn Dương Khiết ra sức thuyết phục, phía trại ngựa cuối cùng đã đồng ý bán ngựa với giá 800 nhân dân tệ (hơn 2,6 triệu đồng). Từ đó, chú ngựa trắng đã trở thành Bạch Long Mã, gắn liền với thầy trò Đường Tăng suốt hành trình quay phim.

Chú ngựa trắng trở thành nhân vật gắn liền với đoàn phim "Tây Du Ký" gần 5 năm (Ảnh: Sina).

Lúc gia nhập đoàn phim Tây Du Ký, chú ngựa mới 4 tuổi và được chuyên gia chăm sóc để phục vụ công việc quay phim. Bạch Long Mã rất thông minh, hợp tác, giúp quá trình ghi hình dễ dàng, thuận lợi. Cùng với bốn diễn viên chính của phim, chú ngựa trắng trở thành linh hồn của bộ phim, góp phần làm nên thành công cho Tây Du Ký với những thước phim sinh động, chân thật.

Trong phim, nhân vật Bạch Long Mã có ít cảnh quay. Thậm chí, sau mỗi buổi quay, chú ngựa trắng còn được người chăn ngựa đưa về tổ đạo cụ. Song, không vì thế mà công việc của chú ngựa trắng đơn giản và nhẹ nhàng.

Trong quá trình ghi hình, chú ngựa trắng không ít lần gặp nạn. Trong một lần đoàn phim dùng xe tải vận chuyển ngựa đến địa điểm quay phim, chú không may bước hụt và sa chân xuống cống. Yên cương vướng vào nắp cống nên chú không thể đứng lên. Khi mọi người đến giải cứu, đạo diễn Dương Khiết đã ra sức chấn an chú bằng cách trò chuyện.

"Con có đau không? Sao lại đi đứng không cẩn thận vậy? Đừng vội nhé, chúng ta sẽ vực con dậy", cố đạo diễn Dương Khiết an ủi ngựa bạch và lúc đó, chú ngựa đã ứa nước mắt. Câu chuyện này từng được diễn viên của đoàn phim Tây Du Ký kể lại trong một số bài phỏng vấn sau này.

Chú ngựa trắng không có lời thoại nhưng cũng có vai trò quan trọng trong "Tây Du Ký" (Ảnh: Sohu).

Trong một lần khác, chú ngựa trắng không may va phải một cây cổ thụ, bị trượt ngã xuống rãnh nước. Vì rãnh nước gần vách núi nguy hiểm nên cả đoàn phim hợp sức giữ chú ngựa lại nhưng cuối cùng, tất cả đều bị tuột xuống dưới. May mắn, nhờ đoạn cuối của rãnh nước bớt dốc nên người và ngựa đều thoát thân an toàn.

SỐ PHẬN HẨM HIU CỦA BẠCH LONG MÃ KHI PHIM KẾT THÚC

Bộ phim Tây Du Ký bản năm 1986 được quay gần 5 năm và sau khi phim kết thúc, chú ngựa bạch cùng đạo cụ của đoàn phim đều được chuyển tới phim trường của đài truyền hình CCTV (Trung Quốc) tại Vô Tích, Trung Quốc. Sau đó, chú ngựa được đưa ra làm cảnh để kiếm tiền với tấm biển treo "Bạch Long Mã trong Tây Du Ký" để "câu khách". Theo đó, khách du lịch muốn chụp ảnh với chú phải bỏ ra một khoản tiền.

Nhiều năm sau khi bộ phim Tây Du Ký lên sóng và trở nên nổi tiếng, cố đạo diễn Dương Khiết từng đến Vô Tích để thăm chú ngựa trắng. Khi đến nơi, bà đau lòng khi chứng kiến cảnh chú ngựa được nhốt trong chiếc chuồng chật hẹp, trông gầy gò và bẩn thỉu. Bà từng nói: "Chú ngựa nhìn tôi, sau khi thở dài một cái, nó quay đi và không nhìn tôi nữa".

Sau cuộc gặp gỡ đó, cố đạo diễn Dương Khiết đã đến gặp người phụ trách, bày tỏ mong muốn ngựa trắng được chăm sóc tốt hơn. Năm 1996, đạo diễn Dương Khiết lại tới ghé thăm Bạch Long Mã và rơi nước mắt khi chứng kiến chú ngựa trắng giờ đã già, gầy gò, ốm yếu. Vì đã già yếu, chú không thể tranh giành thức ăn với những chú ngựa khác trong chuồng.

Cũng như các diễn viên trong "Tây Du Ký", Bạch Long Mã cũng không còn được nhớ đến sau khi bộ phim không còn được yêu thích (Ảnh: Sina).

Đạo diễn Dương Khiết một lần nữa nói chuyện với người quản lý chuồng chăm sóc ngựa trắng: "Các anh có biết nó là ngựa Bạch Long của đoàn Tây Du Ký năm xưa hay không? Các anh có thể cho nó một chỗ ăn riêng có được không?". Nhờ sự tác động của đạo diễn họ Dương, chú ngựa trắng được chuyển sang một chiếc chuồng riêng nhưng vô cùng nhỏ hẹp.

Cuộc đời của chú ngựa trắng trong Tây Du Ký cũng giống số phận nhiều nghệ sĩ tham gia bộ phim đình đám này. Khi tác phẩm thành công và được yêu thích, họ có thể tận dụng ánh hào quang của Tây Du Ký để kiếm tiền, được khán giả ủng hộ, tung hô.

Tuy nhiên, khi có tuổi và sức hút của bộ phim đã dần giảm sút, các nghệ sĩ gắn liền với phim có thể bị bỏ rơi, chịu cảnh sống khó khăn hoặc bị mỉa mai khi nỗ lực tận dụng ánh hào quang cũ để theo đuổi đam mê nghệ thuật…

Mi Vân

Theo Sina/Sohu