Chris Rock lần đầu nhắc đến Will Smith sau cú tát định mệnh tại Oscar

Theo E! News, khi hội ngộ người đồng nghiệp Dave Chappelle trên sân khấu biểu diễn ngày 4/5, Chris Rock hỏi đùa rằng người đã tấn công anh bạn mình có phải là nam chính xuất sắc của Oscar lần thứ 94 hay không.

Trước đó, có thông tin cho rằng, danh hài Dave Chappelle bị một người đàn ông xông lên sân khấu hành hung trong lúc đang biểu diễn ở Hollywood Bowl. Cảnh sát Los Angeles đã cáo buộc Isaiah Lee, 23 tuổi, với tội danh tấn công bằng vũ khí giết người. Động cơ tấn công của kẻ này vẫn chưa rõ ràng.

Chris Rock (phải) nhắc đến Will Smith khi tham gia chương trình cùng Dave Chappelle (Ảnh: NYP).

"Đó có phải Will Smith không?", Chris Rock nói. Đây là lần đầu tiên Chris Rock nhắc đến tên người đồng nghiệp đã tát anh tại lễ trao giải Oscar 2022 hồi cuối tháng 3/2022. Trước đó, anh chỉ chủ yếu bóng gió về lùm xùm này. Trước câu nói của Chris Rock, khán giả bày tỏ sự thích thú còn đồng nghiệp Chappelle nở nụ cười.

Trong những lần trước khi được hỏi về vụ việc, Chris Rock thẳng thắn bày tỏ: "Tôi sẽ không nói về cái tát cho đến khi mình được trả tiền". Đến ngày 25/4, Rock mới cởi mở chia sẻ tình trạng của bản thân. Anh cho biết: "Tôi vẫn ổn, tôi vẫn khỏe. Xây xước đã lành, vết bầm cũng tan… hầu như là vậy".

Sau khi ăn tát tại lễ trao giải Oscar 2022, Chris Rock nhận được sự ủng hộ, cảm thông và thậm chí là khen ngợi của đồng nghiệp tại Hollywood. Nhiều người đánh giá cao việc anh giữ bình tĩnh sau khi bị ăn tát, tiếp tục công bố giải thưởng mà không biến sân khấu Oscar 2022 thành một màn ẩu đả.

Theo nguồn tin từ ban tổ chức lễ trao giải Oscar 2022, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi Will Smith lao lên sân khấu cảnh cáo Chris Rock vì câu đùa kém duyên dành cho vợ anh, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith. Tuy nhiên, Chris Rock đã ngăn cảnh sát bắt Will Smith và khẳng định anh không sao.

Chris Rock thuận lợi hơn trong sự nghiệp và được khán giả yêu mến, ủng hộ sau cái tát tại Oscar 2022 (Ảnh: News).

Ngoài ra, Chris Rock cũng không đâm đơn kiện người đồng nghiệp của mình. Trong khi đó, người thân của Chris Rock đồng loạt lên tiếng chỉ trích hành động đánh người của Will Smith và tuyên bố, lời xin lỗi của tài tử King Richard không chân thành.

Sự nghiệp của Chris Rock cũng thuận lợi hơn sau vụ việc hi hữu khi anh đắt sô và được khán giả tại Mỹ tán thưởng, ủng hộ. Trái ngược hoàn toàn với Chris Rock, sự nghiệp của Will Smith gần như đóng băng sau vụ việc dù anh vừa giành tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Nam diễn viên đã liên tiếp đăng bài xin lỗi Chris Rock, Viện Hàn lâm, khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 và vui vẻ nhận hình phạt 10 năm cấm tham gia Oscar cùng các sự kiện của viện. Will Smith cũng chủ động làm đơn rút khỏi Viện Hàn lâm. Các dự án trước mắt của anh chưa kịp bấm máy đều hoãn hoặc bị hủy vì bê bối bạo lực.

Theo Hollywood Reporter, Netflix đã quyết định hủy kế hoạch thực hiện dự án Fast and Loose, mà trong đó Will Smith được chọn vào vai nam chính, một trùm xã hội đen bị mất trí nhớ. Hãng Sony cũng dừng việc thực hiện dự án Bad Boys 4 và kênh Apple TV+ không bình luận về kế hoạch phát hành dự án Emancipation (dự kiến phát hành trong năm 2022). Cả hai dự án này đều có sự tham gia của Will Smith.

Will Smith đang ở Ấn Độ để tham gia khóa thiền, trị liệu tinh thần (Ảnh: News).

Từ tháng 4/2022, Will Smith đã sang Mumbai, Ấn Độ để tham gia khóa học yoga, thiền định với mục đích phục hồi sức khỏe tinh thần. Một số nguồn tin thân cận cho hay, tinh thần của Will Smith không tốt sau vụ việc và anh luôn thấy hối hận vì hành động của mình.

Scandal bạo lực khiến cả thế giới lên tiếng chỉ trích của Will Smith cũng ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình anh. Chia sẻ với tờ Us Weekly, một người bạn của gia đình Smith cho biết: "Lúc này, họ (gia đình Smith) đang cùng nhau giải quyết khó khăn, cùng nhau tiến hành trị liệu và nỗ lực cứu vớt gia đình khỏi tình cảnh khủng khiếp".

Sau khi truyền thông đưa tin Will Smith tới Ấn Độ để trị liệu tinh thần, vợ anh - nữ diễn viên Jada Pinkett đã đăng tải hình ảnh cá nhân đi kèm chia sẻ trên trang cá nhân: "Hãy mỉm cười từ trong trái tim bạn. Luôn nhớ rằng cuộc sống là một món quà và bạn cũng vậy". Đây được xem là một lời động viên mà cô muốn dành cho ông xã và chính gia đình mình lúc này.