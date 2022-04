Mối quan hệ căng thẳng giữa Will Smith và vợ sau cái tát chấn động ở Oscar

Cuối tháng 3/2022, Will Smith đã trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới khi anh tát người đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022. Nguyên nhân của hành động này là do Will Smith bất bình trước câu đùa cợt của Chris Rock về kiểu đầu trọc của vợ anh, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Sau vụ việc, Will Smith đã phải nhận cơn mưa chỉ trích từ truyền thông và các đồng nghiệp tại Hollywood. Tài tử King Richard đã phải đăng đàn xin lỗi đồng nghiệp Chris Rock, Viện Hàn lâm (đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar) và khán giả toàn cầu. Anh cũng chủ động xin rút khỏi Viện Hàn lâm và nhận hình phạt cấm xuất hiện tại các sự kiện của viện, trong đó có lễ trao giải Oscar, trong vòng 10 năm tới.

Will Smith và vợ, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith (Ảnh: AP).

Sự nghiệp của Will Smith bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ việc khi nhiều nhà sản xuất tuyên bố không hợp tác với anh để tẩy chay hành động bạo lực. Hai dự án lớn trước mắt của Will Smith đã thông báo hoãn sản xuất. Kể từ sau khi đăng đàn xin lỗi và chấp nhận hình phạt của Viện Hàn lâm, Will Smith chưa đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào.

Một số nguồn tin cho hay, tài tử đã đi điều trị tâm lý và thực sự mệt mỏi vì áp lực suốt thời gian qua. Trong các bài đăng trên mạng xã hội và trong lời giải thích tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith giải thích rằng, anh hành động vì muốn bảo vệ gia đình, những người thân yêu. Cụ thể, trong vụ việc chính là vợ anh - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Về phần Jada, nữ diễn viên hầu như ít bình luận về vụ việc. Cô từng đăng đàn giải thích nỗi đau khi mắc căn bệnh rụng tóc, khiến cô phải cạo đầu. Khi được hỏi về cái tát gây chấn động của chồng, cô nói rằng, cô ước Will Smith không hành động như vậy.

Will Smith và vợ hạnh phúc tại bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: DM).

Trong talkshow Red Table Talk vào năm 2018, Jada Pinkett lần đầu thừa nhận về nỗi sợ khi rụng tóc: "Tôi hoảng sợ trong giai đoạn đầu bị rụng tóc. Mỗi khi gội đầu, hàng nắm tóc vương vãi trong nhà vệ sinh. Đây thật sự là trải nghiệm khiến tôi không thể nào quên".

Một số nguồn tin thân cận cho hay mối quan hệ của vợ chồng Will Smith trở nên căng thẳng từ sau lễ trao giải Oscar 2022. Trên tạp chí Heat, nguồn tin kể từ sau cú tát của Will Smith đối với Chris Rock, vợ chồng tài tử King Richard không nói chuyện, giao tiếp với nhau.

"Cả hai xảy ra nhiều vấn đề trong những năm qua. Hiện tại, họ không còn nói chuyện với nhau. Nếu ly hôn, Will Smith và Jada Pinkett chia nhau khối tài sản trị giá 350 triệu USD. Đó có thể là một trong những cuộc ly hôn tồi tệ nhất trong lịch sử làng giải trí và kéo dài hơn cả vụ chia tay giữa Angelina và Brad. Dễ nhận thấy, Will Smith sẽ không muốn điều đó xảy ra", nguồn tin nói với từ Heat.

Bê bối của Will Smith cũng liên lụy đến vợ anh. Eric Schiffer - một chuyên gia hàng đầu lĩnh vực quan hệ công chúng cho rằng, trong scandal bạo lực của Will Smith, Jada Pinkett Smith là người tổn thương nhất. Ngoài nỗi buồn vì bị giễu cợt vì căn bệnh rụng tóc, áp lực mà cả gia đình phải chịu đựng từ scandal của Will Smith, sự nghiệp của Jada cũng có nguy cơ bị liên lụy.

Trước khi bê bối bạo lực của Will Smith xảy ra, cuộc hôn nhân của Will và Jada đã trải qua nhiều sóng gió. Jada là người vợ thứ hai của Will Smith. Trước đó anh có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và một cậu con trai riêng.

Will Smith và Jada khi còn trẻ (Ảnh: News).

Will Smith và Jada kết hôn vào năm 1997. Họ có hai người con chung đã trưởng thành là diễn viên Jaden Smith và ca sĩ Willow Smith. Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, tình cảm của cặp sao có những lúc không còn mặn nồng và rơi vào buồn chán, xa cách.

Xuất hiện trên talkshow Red Table Talk, hai vợ chồng Will Smith thừa nhận chuyện hôn nhân của cặp đôi từng đứng trước bờ vực đổ vỡ. Jada đã gây sốc khi thừa nhận mình ngoại tình với nam nghệ sĩ kém 21 tuổi August Alsina - một người bạn của Jaden Smith (con trai của cô và Will).

Nữ diễn viên cho biết, mối tình vụng trộm này bắt đầu khi mối quan hệ giữa cô và Will Smith lục đục. Trong thời gian giúp đỡ August Alsina ổn định sức khỏe và tinh thần, cô đã nảy sinh tình cảm với nam ca sĩ trẻ. Cặp đôi sau đó đã chia tay trong hòa bình. Ở thời điểm hiện tại, cả hai không còn liên lạc với nhau, Jada đã trở về với mái ấm và hàn gắn tình cảm với Will.

Không chỉ Jada, Will Smith cũng thừa nhận đã có mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, tài tử không muốn đào sâu bí mật này. Sau tất cả, cặp đôi quyết định tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ, không oán trách và cùng vun vén hôn nhân. Tuy nhiên, scandal bạo lực mới đây của Will Smith lại một lần nữa đẩy mối quan hệ của anh và vợ vào sóng gió.