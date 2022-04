Will Smith bị cười nhạo khi tới Ấn Độ thiền định sau bê bối tát đồng nghiệp

Tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith đã có hành động bạo lực với người đồng nghiệp Chris Rock khi danh hài da màu cười đùa về mái đầu trọc của Jada Pinkett Smith (vợ Will Smith). Vì hành xử bạo lực, Will Smith bị đồng nghiệp tại Hollywood lên án và phải chịu án phạt cấm xuất hiện tại lễ trao giải Oscar trong vòng 10 năm tới.

Bê bối giữa Will Smith và Chris Rock trở thành chủ đề được quan tâm nhất lễ trao giải Oscar 2022. Sau sự kiện, các cụm từ liên quan đến sự việc lên top thịnh hành mạng xã hội. Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân, nộp đơn xin rút khỏi Viện Hàn lâm trong khi Chris Rock từ chối tố cáo đồng nghiệp tội hành hung.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty Images).

Vụ việc đẩy Will Smith và gia đình anh rơi vào áp lực. Các bài viết phân tích, chỉ trích hành động bạo lực của Will Smith, hay các nhận định về khó khăn đối với sự nghiệp diễn xuất khiến ngôi sao da màu thực sự mệt mỏi.

Nguồn tin thân cận của gia đình nam diễn viên tiết lộ với Fox News: "Một vài bạn bè âm thầm nhắn tin động viên và hỏi thăm anh ấy. Một số cho rằng hành động bạo lực của Smith biểu hiện cho sự giận dữ có sẵn bên trong. Họ khuyên anh ấy tạm nghỉ diễn xuất một thời gian, đi điều trị tâm lý và giải quyết các vấn đề cá nhân".

Một nguồn tin thân cận với gia đình Will Smith cũng chia sẻ với tờ ET rằng, người thân đã dành nhiều thời gian bên Will Smith trong giai đoạn khó khăn. "Họ cùng cố gắng và đoàn kết để vượt qua thử thách này. Gia đình Smith là một tập thể vững mạnh, khăng khít và ủng hộ anh ấy tuyệt đối", người này cho hay.

Will Smith xuất hiện tại Ấn Độ vào tháng 4/2022 (Ảnh: Marca).

Trước đó, vợ anh - nữ diễn viên Jada (vợ Will Smith) chia sẻ trong chương trình Red Table Talk rằng, gia đình họ đang "tập trung vào việc chữa lành" sau bê bối bạo lực ở Oscar. Phản ứng trái chiều từ dư luận, công chúng và những đòn trừng phạt liên tiếp khiến nam diễn viên suy sụp, suy nghĩ tiêu cực.

Gia đình đã khuyên anh nên đi điều trị tâm lý. Cuối cùng, Will Smith quyết định đến Mumbai, Ấn Độ từ cuối tuần qua để tham gia khóa học yoga, thiền định với mục đích phục hồi sức khỏe tinh thần, chữa lành tổn thương tinh thần.

Khi vừa đáp xuống sân bay tại Ấn Độ, anh được giới săn tin và người hâm mộ tại Ấn Độ nhận ra. Anh vui vẻ vẫy tay chào fan và chụp ảnh cùng fan. Anh dự định dành một tháng tham gia các khóa học yoga, thiền với mục đích hồi phục sức khỏe tinh thần.

Theo Indian Express, Will Smith muốn gặp gỡ thiền sư Sadhguru, người lãnh đạo tinh thần kiêm nhà sáng lập tổ chức Isha Foundation. Tài tử Hollywood từng nhận mình là một trong các tín đồ của Sadhguru.

Gia đình Will Smith đang hàn gắn tinh thần sau bê bối bạo lực tại lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: People).

Tuy nhiên, thông tin Will Smith tới Ấn Độ điều trị tâm lý và tham gia khóa học thiền định lại thổi bùng một làn sóng tranh cãi tại Hollywood. Nhiều nghệ sĩ tại Hollywood cho rằng, những bài đăng trên mạng xã hội của Will Smith chưa đủ chân thành trong khi việc anh cần làm lúc này là tới gặp Chris Rock và trực tiếp nói lời xin lỗi.

"Danh sách những người bị tôi làm tổn thương rất dài gồm Chris, gia đình anh ấy, những người bạn thân thiết và đáng mến của tôi", Will Smith viết trong bài đăng xin lỗi về bê bối bạo lực tại lễ trao giải Oscar 2022.

Trong bài xin lỗi đăng tải trên mạng xã hội, Will Smith hứa sẽ không hành xử bạo lực vì bất kỳ lý do gì. Một người bạn tại Hollywood bình luận về việc Will Smith tới Ấn Độ trong khi chưa gặp gỡ trực tiếp Chris Rock để nói lời xin lỗi: "Chuyến đi thiền định, tập yoga tại Ấn Độ của Will Smith thật đáng giễu cợt và nực cười. Trong khi, anh ta chưa dám trực tiếp xin lỗi cá nhân bị anh ta xúc phạm trước hàng triệu người. Chẳng có một hành động trị liệu tâm lý nào có thể bù đắp được việc này".

Mẹ ruột và anh trai của Chris Rock cũng chỉ trích hành động của Will Smith và cho rằng, nam diễn viên xin lỗi không chân thành. Hiện, các phóng viên liên lạc với Chris Rock và Will Smith nhưng chưa nhận được hồi đáp.