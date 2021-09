"Bỏ túi" 3 mẹo giảm cân đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ

Dân trí Ngoài các phương pháp giảm cân đòi hỏi sự nghiêm ngặt, bạn có thể thay đổi một vài thói quen nhỏ dưới đây mà vẫn đảm bảo đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, lấy lại vóc dáng thon gọn như mong ước.

Giảm cân là một hành trình gian nan, đòi hỏi sự kiên trì với những ai mong muốn sở hữu thân hình cân đối, săn chắc. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học khuyến cáo, thay vì theo đuổi những phương pháp giảm cân khắt khe mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao, bạn có thể áp dụng một vài mẹo đơn giản dưới đây. Chỉ cần thay đổi một số thói quen hàng ngày cũng giúp bạn "đánh bay" mỡ thừa, từ đó giảm được cân nặng như mong muốn.

Để nhiệt độ phòng ở mức mát

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diabetes (Mỹ) mới đây cho thấy, việc bật điều hòa và giữ nhiệt độ luôn ở mức mát mẻ khoảng 24-25 độ trong khi ngủ cũng rất hữu ích để bạn có thể giảm cân. Lý giải về điều này, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiệt độ thấp có tác động đến việc đốt cháy calo thông qua quá trình sử dụng chất béo dự trữ để giữ ấm cơ thể.

Để nhiệt độ phòng ở mức mát mẻ có thể giúp giảm cân hiệu quả (Ảnh: Modern Diplomacy).

Những người tham gia khảo sát đã dành vài tuần để ngủ trong phòng với các mức nhiệt độ khác nhau như 26 độ C, 24 độ C và 28 độ C. Sau một tháng, những người ngủ ở phòng có nhiệt độ 24 độ đã giảm vòng eo đáng kể so với những người ngủ ở 2 nhóm nhiệt độ vừa và dễ chịu.

Ăn trái cây màu đỏ

Theo Eat this, not that, các loại trái cây có màu đỏ như táo, dưa hấu, dâu tây... rất hữu ích trong việc giảm cân. Điều này là do những quả này có chứa các chất dinh dưỡng là flavonoid và anthocyanins - những hợp chất tạo nên màu đỏ đẹp mắt cho chúng. Các chất này có tác dụng ức chế hoạt động của nhóm gen lưu trữ chất béo.

Sử dụng những loại trái cây có màu đỏ giúp giảm cân hiệu quả hơn (Ảnh: Unflash).

Dựa trên kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Tây Úc, táo là loại trái cây có hàm lượng flavonoid và chất chống oxy hóa cao nhất, giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả.

Uống cà phê đen

Cà phê không chỉ là thức uống thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ. Theo kết quả nghiên cứu, uống 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm 4% lượng mỡ trong cơ thể.

Cà phê đen có tác dụng hỗ trợ giảm cân (Ảnh: EFA News).

Tuy nhiên để đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, bạn nên sử dụng cà phê đen vì thức uống này chứa lượng calo gần như bằng không. Trong khi đó, một tách cà phê chứa kem và đường lại chứa 80 calo. Nhưng sử dụng quá nhiều cà phê cũng không tốt cho sức khỏe, bởi vậy bạn chỉ nên dùng lượng vừa phải mà thôi.

Thảo Trinh

Theo Eat this, not that