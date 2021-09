Độc lạ những công thức món ăn với trái cây

Dân trí Một số loại trái cây có hương vị thơm ngon như cam, mận, chanh dây,... được sử dụng như một nguyên liệu giúp hương vị món ăn thêm phần hấp dẫn.

Ức vịt áp chảo sốt cam

Ức vịt sốt cam là món ăn truyền thống của nước Pháp xinh đẹp. Với công thức đơn giản dưới đây, bạn có thể chiêu đãi cả nhà một món ăn độc lạ.

Đun cho dầu ăn nóng già, cho ức vịt vào áp chảo 2 mặt trong 15 phút (nên úp mặt da xuống trước để tạo độ giòn) và thường xuyên tưới dầu nóng lên mặt cho thịt chín đều.

Ức vịt sốt cam (Ảnh: Internet).

Cho bơ vào chảo để nóng chảy, cho hành tây, vỏ cam vào xào sơ. Cho tiếp nước cam, mật ong vào đun sôi. Nêm đường, muối cho vừa ăn. Lọc bỏ phần vỏ cam và hành tây, sau đó đun cho nước sánh lại thành nước sốt cam.

Cắt nhỏ miếng ức vịt rồi rưới nước sốt cam lên. Món vịt sốt cam có thể ăn kèm với khoai tây nghiền hoặc salad măng tây.

Đùi gà nướng chanh dây mật ong

Không mất quá nhiều thời gian chế biến, bạn vẫn đem lại cảm giác ngon miệng cho người thân với món đùi gà nướng chanh dây. Gà nướng chanh dây mật ong có vị thơm ngọt từ thịt gà, chua chua ngọt ngọt của chanh dây và thơm dịu từ mật ong, đem lại vị ngon khó cưỡng.

Đùi gà mua về rửa sạch với muối để khử mùi tanh hôi, để ráo. Chanh dây lọc lấy nước cốt để riêng.

Đùi gà sốt chanh dây mật ong (Ảnh: Internet).

Làm nước sốt ướp gà với công thức: 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh nước mắm vào một chén nhỏ, khuấy đều cho các gia vị tan hết rồi cho nước cốt chanh dây và mật ong vào cùng.

Dùng chổi quét nước sốt lên thịt gà. Ướp gà khoảng ba đến bốn tiếng để gà có thể ngấm đều gia vị. Hoặc nếu không có thời gian bạn hãy chặt nhỏ đùi gà và ướp trong khoảng 45 phút.

Đặt đùi gà vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ 200 độ C. Nướng đùi gà trong khoảng 20 phút sau đó lấy ra và quết đều một lớp nước sốt lên đùi gà lần nữa. Sau đó cho vào lò nướng thêm khoảng 10 phút nữa là được.

Chờ đùi gà nguội thì lấy cho ra dĩa và trang trí tùy ý. Món đùi gà nướng chanh dây mật ong sẽ ngon hơn khi ăn kèm cùng rau răm, dưa leo, xôi, kim chi và nước chấm.

Sườn heo sốt mận

Sườn sốt mận là món ăn khá độc lạ, ít người biết đến. Nếu có cơ hội bạn hãy thử làm ngay món này cho bạn bè, người thân thưởng thức ngay nhé.

Sườn luộc sơ với chút muối, gừng, hành khô rồi mang rửa sạch. Ướp với xíu màu điều, tiêu, bột canh, mật ong 30 phút.

Sườn heo sốt mận (Ảnh: HD Phạm).

Làm sốt mận với công thức sau: 4 quả mận to gọt vỏ lấy thịt, xay nhuyễn. Thêm 2 muỗng mật ong, 2 muỗng mạch nha, 3 muỗng mắm, 2 muỗng rượu mận, 1 muỗng tương ớt, chút bột tiêu, bột hành tỏi trộn đều. (Tùy độ chua mận bạn mua có thể nêm nếm vừa khẩu vị).

Sườn ướp xong mang rán vàng (có thể xóc chút bột chiên giòn trước khi chiên). Đổ sốt mận vào rim cho tới khi sệt, thêm xíu bột năng cho sốt đặc lại là xong.

Trứng cút lộn xào me

Trứng cút lộn xào me là món ăn vặt vừa ngon miệng, lại giàu dinh dưỡng, đồng thời cách làm cũng rất đơn giản.

Cho 30g me chín vào chén với khoảng 100ml nước nóng, dùng muỗng nghiền me sao cho hòa tan với nước, để lấy nước cốt me. Tỏi bóc bỏ vỏ sau đó băm nhỏ. Rau răm nhặt bỏ lá già, rửa sạch để ráo nước. Cho một muỗng canh bột năng vào chén nhỏ với hai muỗng canh nước ấm, dùng muỗng hòa tan bột năng vào nước.

Trứng cút lộn xào me (Ảnh: Internet).

Cho 30 quả trứng cút lộn vào nồi. Luộc trứng cút lộn trong khoảng 15 phút thì tắt bếp, vớt trứng ra ngoài để nguội bớt. Tiến hành lột bỏ lớp vỏ trứng đi. Nhớ nhẹ tay để trứng cút không bị bể nát.

Bắc chảo lên bếp, bật lửa vừa và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Dầu nóng thì cho hết số tỏi băm vào phi thơm, thấy tỏi vàng thì cho hết số nước me vào, thêm 1/2 bát nước lọc đun cho sôi lăn tăn.

Nêm nếm với 2 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh đường khuấy đều tay cho gia vị hòa tan. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình, cảm thấy có vị chua, mặn, ngọt hài hòa là được, cho tiếp bột năng đã khuấy tan vào chảo.

Cho hết số trứng cút lộn đã sơ chế vào, tiếp tục đun ở lửa vừa và khuấy đều tay cho đến khi thấy sốt sệt lại, rút hết vào trứng cút thì tắt bếp.

Trên đây là những món ăn rất ngon có nguyên liệu từ hoa quả mà bạn nên thêm vào thực đơn gia đình. Những món ăn này sẽ giúp mâm cơm thêm hấp dẫn hơn nhiều đó, chúc các bạn thành công!

Nguyên An

Tổng hợp