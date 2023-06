BlackPink đến Hà Nội biểu diễn vì khán giả Việt "chịu chi" và cuồng nhiệt?

Chiều 26/6, thông tin BlackPink sẽ tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc tại sân Mỹ Đình, Hà Nội vào cuối tháng 7 đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội. Đây là concert thuộc tour diễn Born Pink trên toàn thế giới của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc này.

Ngay trước thềm sự kiện này, chỉ tính từ đầu năm 2023, loạt thần tượng Kpop đã đổ bộ Việt Nam khiến người hâm mộ "đứng ngồi" không yên. Vào ngày 11/3, nhóm nhạc Super Junior đã tổ chức World Tour Super Show 9 tại TPHCM. Gần đây nhất, vào 2 đêm diễn ngày 17-18/6 tại Hội An, khán giả Việt đã có cơ hội "gặp" TAEYANG, BoA, aespa, Hyoyeon.

BlackPink đã tổ chức concert ở nhiều nước trên thế giới (Ảnh: Fanpage BlackPink).

Trên thực tế, buổi biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ Hàn Quốc thường xuyên được tổ chức tại các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia… Vì vậy, không ít người hâm mộ Việt Nam đã phải tự bỏ tiền túi để bay sang các quốc gia lân cận để "gặp" thần tượng của mình.

Trong khi Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có số lượng người hâm mộ Kpop hàng đầu châu Á, số lượng concert của những ngôi sao Hàn Quốc diễn ra tại Việt Nam lại khá ít ỏi, có thể kể đến như Rain's Coming World Tour 2007 của ca sĩ Bi Rain, Super Junior Super Show 3 in Vietnam 2011 của nhóm nhạc Super Junior…

Chân dung bà Đặng Thiếu Ngân - Giám đốc đối ngoại của Naver Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Đặng Thiếu Ngân - Giám đốc đối ngoại của Naver Việt Nam cho hay: "Từ năm 2018, Vlive thuộc Tập đoàn Naver đã thực hiện chuỗi chương trình V Heartbeat, đưa rất nhiều nhóm nhạc, ca sĩ Kpop như BTS, T-ara, Super Junior, NCT… sang Việt Nam biểu diễn, không sử dụng bất cứ nguồn tài trợ nào và luôn miễn phí toàn bộ vé cho khán giả.

Tuy nhiên, rất nhiều quan chức và ông chủ các công ty âm nhạc lớn của Hàn Quốc nhận định: Việt Nam là thị trường "giới thiệu và lấy tiếng" chứ không phải thị trường "kiếm tiền".

Vì thế, trong suốt gần 3 thập niên qua, rất nhiều Đại nhạc hội có các ngôi sao Kpop xuất hiện nhưng cũng chỉ là các chương trình có tài trợ, diễn ra trong khuôn khổ giao lưu văn hóa hai nước Việt - Hàn".

Bà Ngân nhận định gần như mọi nhóm nhạc khi ra mắt, công ty quản lý đều sẽ nhắm đến khán giả Việt Nam để đo độ nổi tiếng của "gà nhà". Người hâm mộ Việt đã nhiều lần dẫn đầu trong bảng xếp hạng cổ vũ và không ngại "cày view" cho thần tượng của mình. Với những người kinh doanh, Việt Nam có thể không phải mảnh đất màu mỡ nhưng với nghệ sĩ Kpop, họ rất thích fan Việt vì sự văn minh và nhiệt tình.

Đã có rất nhiều đoàn khảo sát, các công ty giải trí lớn sang Việt Nam tìm hiểu thị trường nhưng đều thấy chưa đủ điều kiện đảm bảo để tổ chức show, concert thương mại. Lý do lớn nhất, không phải vì cơ sở hạ tầng, vấn đề an ninh hay hệ thống cung cấp các dịch vụ..., mà theo bà Ngân, so với nhiều khán giả ở Indonesia, Thái Lan... khả năng chi tiêu, chịu nổi giá vé để cân bằng chi phí cho nhà tổ chức ở Việt Nam là không thể.

Vlive thuộc Tập đoàn Naver đã từng đưa nhiều ngôi sao Hàn Quốc về Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Giám đốc đối ngoại của Naver Việt Nam nhận xét: "Vài năm trở lại đây đã có những chuyển biến tích cực khiến Kpop phải thay đổi cách nhìn về fan Việt Nam. Dù concert tổ chức ở quốc gia nào cũng có fan Việt tham dự trực tiếp. Album, sách ảnh, các sản phẩm khác liên quan đến thần tượng đều được fan Việt Nam mua nhiều.

Một lý do nữa, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thế giới mở, thông tin cập nhật từng giờ nên mọi sự giao tiếp, chờ đợi, yêu mến… không bị gián đoạn. Đã "thích là phải nhích", quan điểm này giúp fan Việt có vị thế tăng dần đều, độ "chịu chi" cũng không cách biệt nhiều với các cộng đồng fan nước khác.

Đây là tín hiệu rất vui, vì như thế, fan Việt sẽ chẳng còn thiệt thòi khi cứ phải qua hàng xóm "xem nhờ". Chúng ta sẽ trở thành chủ nhà. Và càng có nhiều show của nghệ sĩ quốc tế được tổ chức ở Việt Nam, càng nhiều ngành nghề liên quan như tổ chức sự kiện, du lịch… của chúng ta có thêm cơ hội".

Ngoài ra, cũng có ý kiến lên án giới trẻ, khi kinh tế còn nghèo mà chi trả khoản tiền lớn để đi xem ca hát. Đây là phạm trù khác, theo hoàn cảnh, lựa chọn của mỗi người. Cá nhân bà Ngân quan sát thấy fan Việt đang thể hiện rất tốt để các ông lớn của Kpop phải nhìn nhận lại rằng giữa Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực, tiềm năng không còn là khoảng cách quá xa.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 6 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…