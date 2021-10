Dân trí Nam diễn viên Alec Baldwin lần đầu lên tiếng chính thức sau khi vô tình ngộ sát nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường.

Trong phát ngôn chính thức đầu tiên sau khi gây chết người trên phim trường "Rust" vào ngày 21/10 vừa qua, nam diễn viên Alec Baldwin đã có chia sẻ chính thức đầu tiên về sự việc:

"Cô ấy (nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins) là bạn của tôi. Những tai nạn bất ngờ vẫn xảy ra trên phim trường lúc này hay lúc khác, nhưng không có tai nạn nào như thế này cả. Đây là sự việc quá đỗi hy hữu".

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau khi gây chết người trên phim trường (Ảnh: New York Post).

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện khi Alec Baldwin đang đi ăn trưa với vợ và quyết định sẽ đối thoại với một số phóng viên đã theo sát vợ chồng ông. Vợ của nam diễn viên - cô Hilaria nhiều lần bày tỏ thái độ muốn chồng dừng lại, không nói gì thêm nữa nhưng Alec Baldwin quyết định sẽ có phát ngôn, để thợ săn ảnh không cần phải tiếp tục đeo bám ông thêm nữa.

Alec Baldwin cũng chia sẻ rằng ông không thể nói nhiều về việc đã xảy ra bởi nhà chức trách điều tra sự việc hiện yêu cầu ông không đề cập tới các thông tin chi tiết trong vụ tai nạn, để công việc điều tra diễn ra theo hướng thuận lợi nhất.

"Một người phụ nữ đã qua đời, và cô ấy là bạn của tôi. Khi tôi tới Santa Fe để bắt đầu bấm máy bộ phim này, tôi đã mời cô ấy đi ăn tối", Alec Baldwin chia sẻ thêm.

Viên đạn bắn ra khiến cô Hutchins thiệt mạng cũng đã khiến đạo diễn chính của phim - anh Joel Souza bị thương, hiện tại, anh Souza đã được về nhà dù vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Alec Baldwin cho biết ông duy trì liên lạc thường xuyên với chồng và con của cô Hutchins, ông cảm thấy rất lo lắng cho gia đình của nữ đạo diễn hình ảnh quá cố: "Chúng tôi đã là một ê-kíp vận hành rất trơn tru cho tới khi sự việc kinh hoàng này xảy ra".

Nhà chức trách tiến hành điều tra sự việc đã chia sẻ một số thông tin với giới truyền thông mới đây rằng có một số vấn đề trong việc quản lý vũ khí súng đạn trên phim trường "Rust", nhưng vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định liệu có bên nào bị khởi tố vì sự việc này hay không.

Cảnh sát trưởng quận Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ - ông Adan Mendoza cho biết rằng 500 viên đạn bao gồm cả đạn giả và cả những viên bị nghi là đạn thật đã được tìm thấy trên phim trường.

Ông Adan Mendoza chia sẻ với giới truyền thông Mỹ: "Nền công nghiệp làm phim gần đây đã trở nên an toàn hơn xét trên khía cạnh tiêu chuẩn an toàn trong môi trường làm việc. Nhưng tôi nghĩ vẫn có những sự thiếu cẩn trọng trên phim trường này, tôi nghĩ có một số vấn đề về an toàn cần phải được xử lý trong nền công nghiệp làm phim nói chung và tại bang New Mexico nói riêng".

Alec Baldwin vừa là nam chính vừa là nhà sản xuất của bộ phim "Rust", ông được nhân viên phim trường trao cho khẩu súng và được bảo rằng khẩu súng an toàn ngay trước khi bi kịch xảy ra. Nhà chức trách cho biết rằng không có đoạn clip ghi hình nào về vụ tai nạn đã xảy ra trên phim trường, sự việc bi kịch xảy ra khi ê-kíp đang trong lúc tập dượt trước khi chính thức ghi hình.

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau khi gây chết người trên phim trường (Video: Daily Mail)

Alec Baldwin cho hay: "Chúng tôi đang rất chờ đợi nhà chức trách cho chúng tôi biết kết quả của cuộc điều tra hiện đã đi tới đâu".

Sau sự việc bi kịch, Alec Baldwin cho biết ông ủng hộ việc cấm súng đạn trên phim trường: "Những nỗ lực hạn chế việc sử dụng súng đạn trên phim trường là điều mà tôi vô cùng ủng hộ".

Bích Ngọc

Theo The Guardian