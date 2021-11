Yêu một "bà thím"thì đã sao, miễn là tôi hạnh phúc

Dân trí Nửa đêm đọc tâm sự của chị, biết rằng chị đang lo lắng nhưng tôi thấy nỗi lo ấy thật ích kỷ. Thật ra thì chị đang lo cho thể diện gia đình hay lo cho hạnh phúc của em trai?

Xin chào người chị đang lo lắng cho hạnh phúc của em trai ,

Trong xã hội này, tôi thấy nhiều người thật lạ. Chuyện yêu ai, có cảm xúc với ai là do mỗi người, yêu nó cũng còn là do cái "gu", không phải người mình thấy vừa mắt thì người khác họ sẽ thích giống mình, cũng như không phải đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi các cô gái non tơ ngây thơ nhưng khó chiều, nhiều người họ chỉ thấy phụ nữ chín chắn hơn họ nhiều mới thật là thú vị.

Phụ nữ đã có nhiều trải nghiệm trong đời luôn biết cách làm thế nào để mang đến hạnh phúc cho người đàn ông của họ.

Tại Việt Nam tôi cũng biết đến mấy cặp chồng già vợ trẻ, nổi đình nổi đám như cặp vợ chồng Thu Sao - Hoa Cương ở Cao Bằng, đến giờ họ vẫn cứ bên nhau mặc mọi lời bàn tán.

Nước ngoài thì càng nhiều, có cụ 73 còn yêu và cưới chàng trai 25 tuổi, khoảng cách giữa họ là mấy mươi năm cuộc đời mà họ vẫn hạnh phúc và dành nhiều lời tốt đẹp để nói về nhau, hơn nhiều cặp vừa đôi phải lứa và đánh cãi nhau cả ngày, chẳng ai chịu nhường ai.

Gặp những cặp đôi như thế, nhiều người bỉ bôi, dùng nhiều lời lẽ thật khó nghe như "phi công trẻ lái máy bay bà già", "quý bà khát tình trai trẻ", "tình mẹ con", "tình chị em"... để nói về họ. Ơ, tình yêu thì làm gì có tuổi, hơn nhau vài tuổi hay vài chục tuổi cũng chẳng sao, miễn là người trong cuộc vui và hạnh phúc với lựa chọn của họ chứ!

Xã hội muôn màu có đủ kiểu người, điều chúng ta cần tôn trọng chính là sự khác biệt, cho dù nó không thuộc về đa số.

Chị và đa số mọi người coi lựa chọn kết hôn với người cùng trang lứa, vợ kém tuổi chồng mới là tốt, là chuẩn, nhưng vẫn có những người thuộc nhóm khác, họ chỉ hứng thú với người hơn tuổi, thậm chí hơn rất nhiều tuổi mà thôi.

Đến cộng đồng LGBT chúng ta còn công nhận được rồi, thì tại sao lại phản đối chuyện một người đàn ông yêu người phụ nữ hơn anh ta nhiều tuổi?

Mất mặt gia đình, cha mẹ đau lòng, khó sinh con đẻ cái duy trì nòi giống v. v... suy cho cùng cũng chỉ là bắt nguồn từ những quy tắc xã hội mà con người tự đặt ra chị ạ, mình thấy nó nghiêm trọng thì nó là nghiêm trọng, thấy nó bình thường thì nó là bình thường. Yêu và cảm xúc yêu mới là cốt lõi, là thuộc về bản năng. Tình yêu bị ngăn cấm, vì những rào cản xã hội mà buộc phải đưa ra lựa chọn không như ước vọng mới là điều bất hạnh.

Chị có cuộc đời của chị, em trai chị cũng có cuộc đời của cậu ấy. Mỗi người đều nên tự sống cuộc đời của mình theo như ý họ, để không có gì phải hối tiếc về sau. Hy vọng chị có thể tiếp tục ủng hộ cho em của mình.

Phản hồi của độc giả Hải Tùng