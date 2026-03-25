Vợ bạn thân thú nhận bí mật động trời, tôi không biết nói sao với vợ

Tôi năm nay 32 tuổi, đã lấy vợ nhưng chưa có con. Tôi có một người bạn thân cùng quê ở miền Trung, chơi với nhau từ nhỏ. Đến khi vào thành phố làm việc, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thân thiết với nhau.

Bạn tôi lập gia đình với cô gái kém 1 tuổi và có một bé gái 7 tuổi rất đáng yêu. Vợ chồng tôi và vợ chồng bạn thân thường xuyên gặp mặt trong hội đồng hương. Ngoài ra, bạn tôi bỏ mối cho tôi kinh doanh đặc sản quê hương ở thành phố nên chúng tôi tụ họp đều đặn mỗi tuần, thường qua nhà nhau chơi, ăn uống.

Vợ bạn tôi là người hướng ngoại, khá cởi mở, hay nhắn tin kể chuyện với vợ tôi. Nhưng gần đây, tôi thấy cô ấy có nhiều dấu hiệu lạ. Bình thường chúng tôi có nhóm chat chung, nhưng giờ vợ của bạn tôi ít tán gẫu trong nhóm mà đột nhiên quay sang kể lể, tâm sự qua tin nhắn riêng với tôi.

Vợ của bạn thân đột nhiên tiết lộ bí mật động trời của cô ấy với tôi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Ban đầu chỉ là những câu hỏi han bình thường, nhưng dần dần, cô ấy bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân. Cô ấy than thở rằng chồng vô tâm, mải chơi, ít quan tâm đến vợ con.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là những lúc vợ chồng bạn có khúc mắc, cần người lắng nghe để giải tỏa. Tôi không muốn hùa theo vợ bạn nên chỉ trả lời cho qua chuyện. Trái ngược với những gì cô ấy kể, trong mắt tôi, bạn tôi là người sống khá tình cảm, có phần vô tâm, ham vui nhưng không đến mức tệ bạc.

Cho đến một buổi tối cuối tuần, khi vợ chồng tôi vừa về nhà sau khi qua nhà bên đó chơi, vợ của bạn tôi bất ngờ nhắn tin nói muốn tâm sự chuyện riêng. Ban đầu cô ấy vòng vo, kể về áp lực công việc, về việc thường xuyên phải tăng ca cùng sếp. Sau đó, cô mới thừa nhận rằng mình đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông này, là quản lý trực tiếp ở công ty.

Theo lời vợ của bạn, chuyện ngoài luồng bắt đầu từ những lần cô ấy được sếp quan tâm, giúp đỡ trong công việc. Người này hơn tuổi, chín chắn, biết lắng nghe, thường xuyên đưa đón khi cô làm về muộn. Lâu dần, cô cảm thấy mình được bù đắp những thiếu hụt trong hôn nhân.

Điều khiến tôi khó xử là cô ấy tâm sự rất chi tiết về diễn biến tình cảm ngoài luồng. Ban đầu, tôi bối rối quá nên nói những chuyện này không nên kể qua tin nhắn, xem như tôi chưa đọc được những gì cô ấy kể. Nhưng vợ của bạn tôi mấy ngày sau vẫn nhắn tin tiếp.

Cô ấy kể hiện tại muốn dừng lại với sếp nhưng không làm được. Một phần vì hai người vẫn làm chung, ngày nào cũng gặp mặt. Một phần vì người đó hứa hẹn sẽ giúp cô phát triển sự nghiệp, thậm chí đã can thiệp để cô có vị trí tốt hơn trong công việc. Cô sợ nếu cắt đứt, công việc sẽ trở nên khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến thu nhập.

Không chỉ vậy, cô còn thừa nhận mình bị phụ thuộc cảm xúc. Những lúc vợ chồng cãi vã, cô lại tìm đến người đàn ông kia như một chỗ dựa. Dần dần, mối quan hệ đó trở thành thói quen mà cô không dứt ra được, dù biết là sai trái.

Cô ấy nói thêm, cô xem tôi như người anh trai để trút bầu tâm sự trong giai đoạn tinh thần mất ổn định chứ không cố ý lôi tôi vào câu chuyện. Cô ấy xin tôi giữ bí mật: "Ngoài anh ra, em không biết kể với ai".

Từ ngày biết chuyện đến nay gần 1 tháng, tôi rơi vào trạng thái rất mệt mỏi. Mỗi lần sang nhà bạn chơi, nhìn bạn mình vô tư, còn con gái nhỏ thì quấn quýt bố mẹ, tôi lại cảm thấy áy náy. Tôi biết nếu sự thật bị phơi bày, tổ ấm của bạn sẽ rạn nứt, người tổn thương nhất là đứa trẻ.

Tôi đã khuyên cô ấy dừng lại, nghĩ đến gia đình, nhưng dường như gần đây mọi chuyện vẫn không thay đổi. Cô ấy kể, những tin nhắn cô ấy trao đổi với người đàn ông kia vẫn tiếp diễn, thậm chí có lúc hai người họ còn công khai hơn trước, khiến cơ quan xì xào bàn tán.

Bây giờ tôi không biết nên làm gì. Giữ im lặng thì thấy có lỗi với bạn thân. Nói ra thì sợ phá vỡ một gia đình, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tình bạn của tôi và bạn thân còn liên quan việc kinh doanh của tôi, nên tôi không muốn những vấn đề riêng tư bị ảnh hưởng công việc.

Ngoài ra, tôi còn thấy khá lạ khi vợ bạn kể với tôi bí mật của cô ấy, tin tưởng tôi sẽ giữ được câu chuyện mà không tiết lộ cho ai. Cô ấy vô tư trút cho tôi gánh nặng. Tất nhiên, tôi thì luôn giữ khoảng cách, coi cô ấy như em gái, tuyệt đối không để mọi thứ đi quá giới hạn. Nhưng nếu cô ấy cứ nhắn tin riêng như vậy cũng không phù hợp...

Hơn nữa, tôi khó mà che giấu lâu được với vợ tôi. Mỗi lần nhắn tin với vợ bạn, tôi luôn phải che giấu việc dùng điện thoại, rất mệt mỏi. Càng kéo dài, mọi thứ sẽ lại càng phức tạp... Tôi nên làm gì? Có nên kể riêng với vợ tôi trước? Hay tôi nên bí mật tìm cách báo cho bạn thân về việc cậu ấy bị "cắm sừng"? Hoặc tốt nhất tôi không nên can thiệp chuyện gia đình người khác?