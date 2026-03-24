Bạn gái thú nhận từng làm “gái bao” ngay sau khi tôi ngỏ lời cầu hôn

Tôi năm nay 30 tuổi, bạn gái tôi 28 tuổi nhưng vì dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn nên trông cô ấy chỉ như mới 25. Chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ. Cô ấy là bạn của em gái cậu đồng nghiệp cùng làm với tôi.

Lần đầu gặp nhau, vẻ xinh đẹp hiền lành của em khiến tôi rất ấn tượng. Sau này tìm hiểu mới biết, em sớm mồ côi cha, mẹ mất vì tai nạn từ thời sinh viên, cuộc sống từ nhỏ đến lớn chịu nhiều khốn khó, tôi càng thêm thương.

Sau khi biết em còn độc thân, tôi quyết định theo đuổi. Thế nhưng, tôi càng quan tâm, em càng tỏ ra xa cách, tôi càng cố lại gần, em càng cố tình tránh né. Lúc đầu, tôi nghĩ em không có thiện cảm với tôi. Nhưng sau khi hỏi dò từ bạn em, cô ấy nói có thể em có nhiều tâm tư khó nói ra. Nếu tôi thật lòng yêu thì cứ từ từ tìm hiểu.

Tôi chỉ có thể đoán non đoán già, có thể cô ấy từng bị tổn thương trong tình yêu. Nếu không, một cô gái 28 tuổi cớ sao lại trở nên e dè và tránh né chuyện tình cảm như vậy. Huống hồ, công bằng mà nói, tôi tự biết mình là chàng trai có nhiều ưu điểm: ngoại hình ổn, công việc ổn định, tính tình cũng đàng hoàng nghiêm túc, chắc không đến nỗi em chê.

Nhưng dù em có lý do là gì, chỉ cần không phải em ghét tôi, tôi tin mình đủ kiên trì để có được trái tim người khiến mình rung động. Có lẽ sự chân thành quan tâm của tôi cũng khiến em cảm động nên dần dần mở lòng. Em đã chịu khó trả lời tin nhắn, đồng ý tới các buổi hẹn hò và đón nhận sự quan tâm chăm sóc của tôi.

Quan điểm của tôi, đã yêu thì không nên dài dòng. Tôi thích cô gái trầm tính và hiền lành như em. Đó chính là mẫu phụ nữ mà tôi mong muốn được lấy làm vợ.

Vậy nên, nhân một tối đẹp trời, tôi đã chuẩn bị một bó hoa thật đẹp, một chiếc nhẫn nhỏ xinh, trong quán cà phê tĩnh lặng ven hồ, trịnh trọng ngỏ lời cầu hôn em.

Giây phút ấy, tôi thấy em lặng người đi. Rồi em nói: “Cảm ơn anh, nhưng nếu anh biết rõ quá khứ của em, chắc chắn sẽ hối hận vì những lời vừa nói”. Tôi hụt hẫng: “Nếu có thể, em kể anh nghe được không?”. Và tối đó, sau khi kể cho tôi nghe chuyện của mình, em bỏ mặc tôi ở đó với bó hoa lặng lẽ trên mặt bàn và hộp nhẫn còn nằm im trên tay tôi.

Thời sinh viên, em từng làm Sugar baby (mối quan hệ hẹn hò giữa những cô gái trẻ và đàn ông lớn tuổi giàu có). Em là một cô gái quê lên thành phố học đại học. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em em ăn học. Từ nhỏ em đã vừa học vừa phụ mẹ làm đủ việc vặt kiếm tiền.

Em học đại học năm thứ 2, mẹ bất ngờ bị tai nạn qua đời. Việc học không muốn bỏ dở, em nhỏ cần được chăm lo. Ngoài giờ ngồi trên giảng đường, phần lớn thời gian em chạy đi làm thêm hết chỗ này qua chỗ khác.

Trong cơn khốn khó, em được ông chủ một nhà hàng đưa tay giúp đỡ. Ông ấy lớn hơn em 24 tuổi, lúc đầu là cho em việc làm. Sau đó hỗ trợ chỗ ở, tăng tiền lương, cho thêm tiền tiêu vặt.

Dần dần, từ khi nào không rõ, em biến thành cô nhân tình nhỏ của ông ta. Em không còn phải nai lưng đi làm thêm. Em có quần áo đẹp, có tiền trang trải học hành và gửi về quê nhờ ông bà ngoại chăm lo cho em trai.

Những thứ đó, em phải đổi bằng những đêm dài bị người tình lớn tuổi giày vò thân xác. Lúc đầu em còn thấy sợ, thấy ê chề, lâu dần như một thói quen không còn cảm giác.

Sau này, khi ông ấy đối với em không còn hứng thú, lại vài lần bị vợ kiếm chuyện vì ghen, ông ta đã giới thiệu em cho một ông chủ tiệm vàng thậm chí còn nhiều tuổi hơn. Đối với em, điều này cũng chỉ đơn giản là chuyển từ một chiếc giường này sang chiếc giường khác.

Chuyện này chỉ kết thúc sau khi em ra trường và đi làm được vài năm, khi số tiền kiếm được có thể giúp em chật vật trang trải cuộc sống. Nhưng cũng chính sau khi dừng lại, em mới cảm nhận nỗi ê chề của bản thân khi nhìn bạn bè, đồng nghiệp lần lượt lên xe hoa, có mái ấm gia đình vẹn tròn hạnh phúc.

Em cảm thấy mình nhơ bẩn, muốn giấu chặt đi quá khứ. Nhưng giấu đi không có nghĩa là có thể quên. Một khi có chàng trai nào đó quan tâm theo đuổi, em đều thấy bản thân mình không xứng đáng, sợ quá khứ của mình sẽ vô tình lộ ra.

Tôi là người đàn ông đầu tiên em kể chuyện này, bởi vì tôi là người duy nhất đã kiên trì theo đuổi và nghiêm túc cầu hôn em. Em không muốn giấu tôi, bởi biết rằng giấy không thể bọc được lửa.

Sau khi kể hết quá khứ của mình, em nhìn tôi, ánh mắt thật sâu nhưng cũng rất bình thản: “Em cảm ơn anh vì đã yêu em. Nhưng chuyện này có lẽ anh cũng không chấp nhận được đâu. Ngay cả chính em cũng không muốn nhìn lại quá khứ của chính mình kia mà”.

Tôi đã ngồi đó một mình thật lâu cho đến khi quán đóng cửa rồi mới trở về nhà. Nhìn bó hoa tươi lặng lẽ nơi góc bàn, nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh tôi cầu kì lựa chọn chưa có cơ hội đeo lên ngón tay ai đó, lòng tôi quặn thắt.

Tôi yêu em, nhưng trang đời của em đúng là ngoài suy đoán của tôi. Làm Sugar baby chỉ là cách nói mĩ miều, thực chất đó chính là “gái bao”, dùng thân xác để đổi lấy vật chất, không hơn không kém.

Nhưng em đã “quay đầu” lại rồi, đã biết tự căm ghét quá khứ chính mình, đã biết ước mơ một cuộc sống khác. Tôi yêu em, ngay cả khi biết rõ về em rồi vẫn thấy yêu như vậy.

Nhưng tình yêu bây giờ lại còn mang theo một nỗi lo lắng và sợ hãi. Sợ em “tật xưa khó bỏ”, sợ tôi giờ yêu đương thì mù quáng nhưng khi có em rồi biết đâu lại trở nên hèn mọn không đủ bao dung.

Dừng lại thì không cam tâm, mà tiến tới thì thấy lòng do dự. Tôi không biết có nên chặt đứt đoạn tình cảm này một lần cho dứt khoát, hay là cho mình thêm một chút thời gian để hiểu rõ hơn tình cảm của chính mình?