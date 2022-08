Từ chuyện "lòng xào dưa" xôn xao cõi mạng, nghĩ về phụ nữ ngoại tình

Và một điều dễ nhận thấy, khi một mối quan hệ tình cảm sai trái bị phanh phui, người bị chỉ trích nhiều hơn là phụ nữ.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Khi đàn ông ngoại tình, chúng ta sẽ nghe những câu rất quen như: Đàn ông ai chả ham của lạ, ham vui; chinh phục cái mới là bản năng của giống đực; Phụ nữ mà không lẳng lơ thì đàn ông ngoại tình với ai? Hoặc thậm chí có người còn đổ lỗi "vợ có thế nào thì anh ta mới đi ngoại tình".

Khi một người phụ nữ ngoại tình, chúng ta sẽ nghe những câu chỉ trích hết sức nặng nề, rằng: Phụ nữ lẳng lơ, lăng loàn, trắc nết; là hồ ly tinh, bôi tro trát trấu vào mặt chồng con, là sống không để đức cho con… Đàn ông ngoại tình là do ham vui, là do phụ nữ lả lơi mồi chài, nhưng phụ nữ ngoại tình đích thị là do hư thân mất nết.

Đàn ông ngoại tình, vợ của họ sẽ cho rằng lỗi lớn nhất vẫn là do "tiểu tam". Phụ nữ ngoại tình, chồng của họ sẽ cho rằng vợ của mình là đồ trắc nết hư hỏng. Đàn ông ngoại tình, vợ của họ sẽ cho rằng do có kẻ muốn cướp chồng của họ. Phụ nữ ngoại tình, chồng họ sẽ cho rằng vợ "theo trai". Ngay cả tên gọi "con giáp thứ 13" cũng chỉ để dành gọi riêng cho phụ nữ.

Chúng ta đã chứng kiến không ít vụ những bà vợ đi đánh ghen với nhân tình của chồng, nhưng lại rất ít thấy những ông chồng đi đánh ghen với tình địch khi phát hiện vợ mình ngoại tình. Phụ nữ ngoại tình, thứ họ nhận về là chỉ trích từ mọi phía. Không có cảm thông, không có bào chữa, từ ngoài xã hội cho đến trong gia đình, họ chính là kẻ tội đồ không đáng nhận được sự cảm thông hay tha thứ.

Có thể nhận thấy điều này trong vụ việc mới nhất chính là drama "lòng xào dưa". Búa rìu dư luận bủa vây đủ mọi cung bậc từ nặng nề chỉ trích đến xắt xéo mỉa mai người phụ nữ ngoại tình, nhưng nam chính chẳng ai thì chẳng ai buồn nhắc đến.

Đã là ngoại tình thì dù là đàn ông hay phụ nữ đều sai như nhau. Họ sai trước hết là với gia đình họ, làm tổn thương những người thân của họ, sau nữa là làm tổn thương chính mình. Nhưng tại sao cùng một vụ việc, cả hai người đều sai, phụ nữ lại chịu nhiều chỉ trích từ búa rìu dư luận hơn đàn ông?

Nói về vấn đề này, Th.S Trần Thị Hải Yến, Giảng viên và nhà thực hành Tâm lý lâm sàng thuộc Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng: "Thứ nhất, có lẽ quan niệm "đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường" từ ngày xưa vẫn còn tồn tại nên người ta dẫu phê phán đàn ông ngoại tình nhưng lại vẫn thông cảm cho đàn ông, cho rằng đó là đặc tính cố hữu giống loài.

Thứ hai, tâm lý chung của chúng ta khi đối diện tình huống gây căng thẳng, người có "tâm lý khỏe mạnh" sẽ giải quyết tình huống theo hướng tích cực, nhưng những người có "tâm lý yếu, dễ tổn thương" thường diễn giải theo hướng tiêu cực: Đổ lỗi.

Trước tiên họ đổ lỗi cho người khác, sau là đổ lỗi cho bản thân. Những người vợ trong câu chuyện ngoại tình cũng vậy. Trước tiên, họ đổ lỗi cho người khác (người thứ ba) bởi đó là cách giúp những người đang tổn thương cảm thấy tốt hơn, ít nhất là họ vẫn "bảo toàn" được giá trị của bản thân trước sự mất mát hiện tại: Mất sự chung thủy, mất niềm tin với chồng, mất hạnh phúc.

Đối người vợ, chồng dù sai vẫn là "người nhà" nên dĩ nhiên người vợ sẽ đổ lỗi cho người khác trước, cụ thể ở đây là "tiểu tam". Điều này vô hình chung đã tạo nên một lối suy nghĩ chung trong xã hội, hễ có chuyện ngoại tình, người ta đổ lỗi do "tiểu tam" trước. Ngoại tình, dù vì bất cứ lý do gì cũng đều không hay không phải. Nhưng xét một cách công bằng, nếu phụ nữ mắc sai lầm trong chuyện tình cảm, họ ít nhận được sự bao dung hơn cánh đàn ông".

Tất nhiên ở đây, chúng ta không bênh vực ai, cũng không đi tìm sự công bằng cho phụ nữ nếu họ chẳng may vướng vào những cuộc tình sai trái. Mỗi người một khi làm bất cứ điều gì đó, họ đều phải tự chịu trách nhiệm, huống hồ chuyện ngoại tình, nó không chỉ đơn giản là việc của cá nhân, còn liên quan đến rất nhiều người khác nữa.

Vả lại, dư luận không nói nhiều về nhân vật nam chính trong một vụ ngoại tình ồn ào, không có nghĩa là dư luận đồng tình hay ủng hộ đàn ông ngoại tình. Hậu quả họ phải nhận có thể là mất hoàn toàn niềm tin từ vợ, mất đi sự kính nể của con cái và tôn trọng của người ngoài. Hậu quả của việc ngoại tình, theo thời gian họ sẽ cảm nhận rõ nét hơn ai hết.

Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu đang có gia đình, trước khi nghĩ đến bản thân, hãy dành một chút thời gian để nghĩ về những người thân yêu của mình. Dừng lại, tỉnh táo chọn lối đi đúng hướng để thấy ánh nắng mặt trời thay vì chút tình cảm ích kỷ riêng tư mà cuối cùng đường nào cũng thấy màu tăm tối.