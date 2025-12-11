Tránh "gần gũi" vì vợ cả tháng không tắm, biết lý do tôi thấy ân hận

Vợ tôi nhiều lần gợi ý, từ những cái chạm nhẹ khi hai đứa nằm cạnh nhau cho đến những lúc cô ấy vòng tay qua người tôi và đòi “chuyện ấy”.

Tôi chỉ biết cười, rồi viện cớ công việc mệt mỏi, hoặc giả vờ ngủ quên từ sớm. Có lần, tôi còn dựng chuyện phải trực đêm để thoát khỏi tình huống ấy.

Tất cả chỉ vì một lý do nghe rất buồn cười, vợ tôi sợ tắm mùa đông.

Tôi né tránh "gần gũi" với vợ vì cô ấy không chịu tắm gội suốt mùa đông (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi và vợ yêu nhau vài tháng, lại trúng vào thời điểm mùa hè. Những ngày nắng nóng, cô ấy lúc nào cũng thơm tho, gọn gàng, mái tóc dài lúc nào cũng phảng phất mùi dầu gội hoa cỏ.

Khi ấy, tôi thấy thật may mắn khi gặp được một cô gái dịu dàng, nền nã và luôn giữ gìn vẻ ngoài. Chúng tôi quen nhau nhanh, yêu nhanh, rồi quyết định cưới khi cả hai đều nghĩ đã đến tuổi ổn định.

Mùa hè ngày ấy che giấu mọi điều tôi không ngờ tới.

Từ khi chuyển về sống cùng, tôi mới biết vợ tôi có thói quen rất đặc biệt. Cô ấy sợ lạnh đến mức né tắm trong suốt mùa đông.

Tôi để ý nhiều lần, vợ tôi chỉ giả vờ vào phòng tắm, thay quần áo rồi lại đi ra.

Lúc đầu, tôi nghĩ chắc cô ấy mệt nên không tắm vài hôm. Nhưng rồi mùi cơ thể, mùi tóc, mùi từ quần áo vợ càng lúc càng khiến tôi khó chịu. Mỗi tối nằm bên cạnh, tôi căng thẳng đến không thể thở nổi.

Tôi mua tinh dầu, mua sữa tắm đắt tiền, mua khăn ấm, mua đèn sưởi. Hễ có gì liên quan đến tắm, tôi đều tìm cách để vợ tôi có trải nghiệm dễ chịu nhất có thể. Nhưng vợ tôi vẫn “kiêng” tắm gội.

Càng về sau, tôi càng sợ gần cô ấy. Sợ cảm giác ái ngại khi cô ấy nằm sát lại, sợ những đêm cô ấy áp má vào lưng tôi thì vô tình, mùi ẩm từ mái tóc chưa gội lại khiến tôi cứng người như khúc gỗ. Tôi cũng muốn thử cố gắng gần gũi vợ nhưng cảm xúc của tôi cũng không thể gượng ép.

Tôi thấy sợ khi vợ ở gần, đúng nghĩa đen.

Có một tối vợ tôi trang điểm thật đẹp. Cô ấy nói rằng hai vợ chồng đã cưới 3 tháng rồi mà tôi cứ lảng tránh, hay tôi không còn yêu cô ấy nữa?

Tôi nhìn vợ, mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đánh màu hồng nhạt, khuôn mặt đầy hy vọng. Nhưng tôi lại chú ý nhiều hơn đến những sợi tóc đã nhiều ngày không gội, bết lại ngay phần chân tóc.

Cuối cùng tôi chọn cách lảng sang chuyện khác, nói rằng tôi có việc gấp, rồi bước ra ban công đứng gần một tiếng đồng hồ chỉ để tránh khoảng khắc ấy.

Hôm sau, vợ tôi khóc nức nở. Vợ tôi nói biết tôi đang tránh né. Vợ tôi bảo cô ấy biết bản thân có vấn đề. Chỉ là từ bé, cô đã từng bị ngã vào bể nước lạnh giữa mùa đông suýt chết đuối, từ đó cô sợ mùa đông, sợ nước lạnh đến mức ám ảnh. Mỗi lần nghĩ đến nước lạnh chạm vào người là cô rùng mình. Kể cả dùng nước nóng, cô cũng có cảm giác sợ hãi.

Cô nói cô xấu hổ. Cô biết mình không thơm tho như trước, nhưng cô không ngờ tôi lại sợ gần gũi đến mức né cả cái ôm.

Tôi lặng người, tôi thấy mình thật tội lỗi vì biến nỗi sợ của vợ thành gánh nặng.

Tối hôm sau, tôi chủ động kể hết cảm xúc thật của mình. Tôi kể hết cả những điều tôi chưa từng dám nói, cả nỗi sợ và sự khó chịu, cả những đêm tôi trằn trọc vì không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi bảo nếu cô ấy muốn, hai vợ chồng có thể cùng tìm cách vượt qua nỗi ám ảnh ấy, từng chút một.

Vợ cảm động khi tôi thấu hiểu và đồng hành. Gần đây, vợ tôi dám tắm nhiều hơn, không phải ngày nào cũng tắm, nhưng cả tuần một lần là đã cố gắng lắm rồi. Cô ấy bật máy sưởi, dùng nước ấm, tôi đứng ngoài phòng tắm đợi, nói chuyện với cô để ký ức hồi bé không còn đáng sợ nữa.

Tôi không còn sợ gần gũi với vợ mình nữa. Tôi kiên nhẫn, thấu cảm và yêu thương vợ hơn. Vợ tôi cũng tiến bộ hơn. Tôi cũng nhận ra rằng, trong hôn nhân, mọi thứ nên thành thật với nhau, sẽ giữ gìn được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Chỉ cần hai người sẵn lòng nhìn thẳng vào nhau, mọi vấn đề đều có cách giải quyết.