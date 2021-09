Thanh niên tán gái, 2 tháng hết 9 triệu, tán không được muốn... đòi quà

Dân trí Anh chàng lương 9 triệu mà trong 2 tháng đã chi mất 8-9 triệu tán gái. Công tán trở thành công cốc vì bị từ chối tình cảm, quá "a cay" anh đăng đàn hỏi dân mạng: Ra nông nỗi này đòi quà có ổn không?

Ảnh minh họa: Getty Images.

Xuất hiện trên một diễn đàn của một trường Đại học danh tiếng có hàng triệu người theo dõi, chàng trai đã thu hút sự chú ý khi tâm sự chuyện của mình như sau:

Anh em nào gặp trường hợp tán gái như mình chưa? Em này trước ở trọ khu mình, giờ chuyển đi rồi. Trước thì em cũng có người yêu nên mình với em chỉ là anh em trong khu trọ, thi thoảng í ới nhau một hai câu nói đùa, thi thoảng có việc thì nhờ vả nhau.

Đến cách đây khoảng 2 tháng thì mình thấy em chia tay, bỏ mối quan hệ trên facebook, xong xóa hết ảnh bạn trai, Instagram cũng bỏ theo dõi nên mình lao vào tán.

Trong lúc tán thì mình mua đồ ăn, đồ uống cho em, đợt này dịch mình mua rau củ quả, có món gì hay như có ai bán trà sữa, bánh trái gì mình đặt. Thi thoảng mua đồ cho em kiểu em kêu hết son, em chụp ảnh kiểu "Đôi giày đi 2 năm cuối cùng cũng rách"... Mình mua son, mua giày, mua cả quần áo tặng em. Đấy còn chưa kể nhu yếu phẩm. Nói chung 2 tháng qua, tiền quà cáp linh tinh phải 8-9 triệu, cứ lắt nhắt mà nhiều phết đấy.

Bài chia sẻ của thanh niên tán gái không được muốn đòi quà.

Anh chàng nói thêm rằng lương tháng của mình chỉ có 9 triệu thôi, nên 2 tháng vừa qua coi như không tiết kiệm được đồng nào, song vì chi tiền cho cô gái mình yêu, mình thích nên anh chàng nghĩ cũng đáng.

Khổ nỗi là, sau khi nói lời tỏ tình với cô gái, anh chàng gặp phải pha "bẻ lái" đầy choáng váng. Cô gái "bao nhiêu quà cũng nhận" nhưng lại từ chối tình cảm của anh:

Em ấy nói là:

- Ôi anh, anh không hợp với em đâu!

- Sao không hợp!

- Anh nhìn lại bản thân đi, hay để em giới thiệu cho chị em ở quê, cũng được anh à, chị ấy làm nhà máy may, lương cũng same same anh đấy (ngang tầm với anh đấy - PV).

Mình không hiểu lắm việc em ấy giới thiệu là như nào, từ chối thì từ chối, đây còn bảo giới thiệu, kiểu thương hại mình. Mình mới hỏi:

- Sao em không thích, không yêu anh mà còn nhận quà.

- Thì anh tự nguyện, chứ em bắt ép anh đâu, tự dưng có đồ dùng thì cũng thích chứ anh.

- Nói thật là anh thấy em chia tay, anh mới tán, chứ nếu biết như này thì…

- Ôi anh phải tìm hiểu kĩ chứ ạ, em chia tay vui vui do giận hờn người yêu thôi, chúng em lại làm lành rồi, em không công khai thôi.

Sau khi bị từ chối, chàng trai có vào xem lại facebook của cô gái thì nhận ra cô ấy đã hiển thị lại album ảnh chụp với người yêu rồi. Quá "cay" nên anh chàng quyết định đòi quà, nói với cô gái rằng: "Không yêu thì em trả đồ anh tặng đi".

Đời không như mơ, anh chàng vấp phải thái độ mới của cô ấy: "Anh buồn cười nhỉ, anh có phải đàn ông không thế, chẳng ga lăng chút nào, không tán được thì đòi quà à? Có những thứ em dùng rồi anh có muốn lấy lại không? Anh cứ nghĩ kĩ đi, xong bảo em để em chuẩn bị đồ".

"Mình có nên đòi lại không nhỉ, tự dưng mình nghe giọng em đó như kiểu sắp bóc phốt mình đến nơi rồi ấy… Tán không được đòi quà có ổn không anh chị em? Thú thật là mình cũng tiếc tiền chứ", đó là cái kết đầy phân vân của anh chàng.

Sau khi đọc hết câu chuyện, nhiều người chỉ trích cách sống thực dụng của cô gái vật chất, rằng không có tình cảm thì nhận quà của người ta làm gì, để khổ người ta. Như vậy khác nào đang lợi dụng. Một số thành viên khái quát rằng đây là cách nghĩ, cách hành xử chưa đẹp của một số cô gái trẻ bây giờ, cho rằng vì mình là con gái được theo đuổi nên có quyền thả sức nhận vật chất từ đàn ông, bất kể có đáp lại tình cảm của người ta hay không, mà không hiểu "của nhận là của lo", cuộc đời này làm gì có gì miễn phí. Không yêu mà lập lờ tình cảm để nhận quà, thì chẳng khác nào tự hạ thấp giá trị của mình chỉ bằng những món quà đó cả.

Về câu hỏi "đòi quà có ổn không" của chủ thớt, các phản hồi chia làm hai luồng ý kiến trái ngược nhưng có sức nặng khá ngang nhau. Một bên cho rằng cô gái thật quá đáng, và ủng hộ chàng trai đòi quà: "Đòi lại đi anh trai ơi, mình con gái mà thấy tức thay anh luôn. Còn bạn nữ chắc trường "đào mỏ" rồi. Không thích người ta mà cứ nhận quà người ta hoài vậy".

Bên còn lại an ủi chàng trai rằng dù ấm ức thật đấy, nhưng bao đời này mang tiền cho gái có bao giờ đòi lại được, đấy chỉ là câu chuyện "bắc thang lên hỏi ông trời":

- "Tui ạ ông đấy. Tùy cái mà đòi chứ trường hợp này bỏ đi. Lúc ông tán ông tự nguyện tặng, mua cho, chứ bạn kia có bảo cho mượn hay cho vay hay xin ông đâu mà giờ ông tán không được quay sang đòi. Đúng số tiền quà cáp ấy bằng cả tháng lương của ông nhưng mà do ông cả chứ do người ta đâu. Tán gái cũng như một vụ đầu tư vậy, được thì có người yêu không thì thôi, mất chứ chơi như ông mất đòi lại thì về chơi bắn bi với mấy đứa nhỏ xóm ấy".

- "Là do bạn dại gái, chứ nó có bảo bạn mua cái này cái kia cho nó đâu. Giờ đi đòi. Giả dụ nó bắt bạn mua giờ bạn đi đòi lại cho bõ tức cũng hợp lý, đằng này...".

- "Người ta nói có vay có trả. Ông tặng có mục đích chứ có cho vay đâu mà đòi. Thế giờ ông đi học mà phải học lại thì cũng đòi tiền học năm đấy à?".

Các ý kiến này cho rằng 8-9 triệu tiền quà kia nên coi là học phí cho bài học mà chàng trai đã nhận được, thế là cũng không đắt lắm đâu. Lần sau thì anh chàng nên khôn ngoan hơn, đừng dốc hết tiền ra mà chi cho gái.

Tán gái để có người yêu, nên cũng cần coi đó là một khoản đầu tư, % chi ra phải hợp lý với thu nhập, và tốt hơn cả là nên tỏ tình sau một hai lần "bày tỏ thành ý" để không ăn phải quả đắng nuốt mãi không trôi như anh chàng này.

Huyền Anh