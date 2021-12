"Tâm thư" gửi chàng trai "sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai"

Dân trí Bức thư của một bạn đọc gửi chàng trai trẻ xứ Huế, người đã bộc lộ tư tưởng gây sốc trên một chương trình mai mối hẹn hò về "mâm trên, mâm dưới" và "sẽ ly hôn nếu vợ không sinh được con trai".

Gửi chàng trai xứ Huế "sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai",

Xin phép được gọi em như vậy sau điều kiện em đưa ra với cô gái sẽ trở thành vợ của em sau này: "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh con trai".

Chàng trai vấp phải phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng sau khi mang chiếc vali bí mật với tư tưởng khó chấp nhận nổi đến chương trình "Hành lý tình yêu" (Ảnh: Fanpage của chương trình).

Em cùng chiếc vali bí mật em mang đến chương trình mai mối hẹn hò quả thật đã là nỗi kinh ngạc lớn của các vị trong ban cố vấn tình yêu, của khán giả xem chương trình, và tất nhiên là cả tôi trong đó nữa.

Nếu chỉ dùng từ "kinh ngạc" thôi là chưa đủ, vì cảm xúc trong tôi lúc này còn có sự tức giận, không thể chấp nhận nổi, và không thể hiểu nổi!

Dù đó chỉ là quan điểm của cá nhân em, của riêng em, nhưng sẽ khiến cho rất nhiều người cảm thấy bị xúc phạm, trong số này không chỉ có phụ nữ, mà cả những người đàn ông tân tiến tôn trọng phụ nữ cũng cảm thấy bị xúc phạm, vì dù sao em cũng được xem là đàn ông, là một trong số họ.

"Em không được phép sơn móng tay hay nhuộm tóc", "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai" là những "điều kiện" em đưa ra với cô gái của mình sau này khiến cộng đồng mạng la ó, phản ứng vô cùng gay gắt. Em có hiểu vì sao không?

Trong xã hội bây giờ, thể hiện bản sắc, cá tính riêng là quyền tự do của mỗi người, thậm chí điều đó được khuyến khích bởi nhìn rộng ra, về lợi ích chung của nhân loại, tự do thể hiện cá tính là khuyến khích tự do sáng tạo, sẽ khiến cho cuộc sống này phong phú, đa chiều hơn.

Tôn trọng sự khác biệt giúp con người thúc đẩy và tìm tòi ra nhiều cái mới trong quá trình phát triển. Nếu em có cách thể hiện bản ngã của riêng em, thì các bạn gái cũng thế, họ thích mặc gì, để kiểu tóc như thế nào, sơn móng tay màu gì, là quyền của họ. Thật khó để tin rằng giữa cuộc sống này lại vẫn còn một chàng trai trẻ có suy nghĩ như em, sẽ áp đặt cô gái của mình trong cả việc tự do thể hiện con người riêng của cô ấy.

Điều khủng khiếp nhất chính là suy nghĩ "chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai" của em. Tôi nghĩ mẹ em sẽ buồn lắm, bởi vì bà ấy cũng là phụ nữ.

Em có biết, phân nửa thế giới này là phụ nữ, họ cũng có nhiều đóng góp ngang ngửa đàn ông trên tất cả các mặt của cuộc sống, các ngành kinh tế xã hội, phụ nữ còn làm được điều mà đàn ông không làm được, là sinh ra những đứa con, duy trì sự phát triển của loài người không?

Nhiều người còn nói vui "phụ nữ thở ra đàn ông" để tỏ ý trân trọng vai trò sinh con đẻ cái của họ cơ mà, vậy tại sao em lại coi thường phụ nữ thế? Sẽ ly hôn nếu vợ không sinh được con trai - em đúng là một đại diện của tư tưởng "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" - mười mống đàn bà với em cũng không là gì cả, em bảo như vậy trong sâu xa, mẹ em có buồn không?

Chưa kể, suy nghĩ của em thể hiện một lỗ hổng lớn về hiểu biết của em: Sinh con gái hay con trai vốn do đàn ông quyết định chứ không phải do phụ nữ. Nếu vợ em sinh con gái, đó là do nhiễm sắc thể em đã tặng cô ấy "không có Y", em định sẽ ly hôn với hết người này đến người khác nếu cả đời em chỉ ra toàn là "X"?

Tôi buồn cho em, một chàng trai trẻ thế hệ mới, trong xã hội mới mà lại có những suy nghĩ cổ hủ lạc hậu đến bất ngờ. Những suy nghĩ này của em không còn khả năng làm khổ ai, bó buộc ai, bởi phụ nữ gặp em họ đã chạy hết rồi, nhưng suy nghĩ của em sẽ làm khổ chính em, ngăn cản em tìm kiếm hạnh phúc trong thời đại mới.

Mong em sẽ trau dồi kiến thức hơn nữa để phá bỏ định kiến, bắt nhịp kịp với cuộc sống bây giờ. Đất nước mình rất cần những người trẻ ở lứa tuổi như em, nhưng hãy mang theo hành trang là tư tưởng mới, cách nghĩ mới, cách nghĩ tích cực và hiểu biết hơn em nhé!

Hoàng Anh