Mượn danh bệnh tật, mẹ liên tục làm một việc khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tôi sai ở chỗ đặt niềm tin không đúng chỗ, sai khi nghĩ rằng tình thân sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau.

Tôi bị suy thận giai đoạn hai, điều trị lâu dài, tốn kém là điều không tránh khỏi. Bạn bè, người thân đều biết về tình trạng của tôi nên rất quan tâm, thường hỏi han, động viên. Những lần như thế, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng hóa ra, chính lòng thương cảm đó đã bị lợi dụng bởi mẹ ruột của tôi.

Mẹ tôi vốn là người thích thể hiện, luôn muốn cho người ngoài thấy gia đình sung túc, mình "có điều kiện". Bà thường xuyên đi cà phê với bạn bè, du lịch, thậm chí tham gia các hội nhóm mê tín dị đoan. Đặc biệt từ sau khi tôi phát bệnh, bà càng sa đà vào việc xem bói, cầu cúng.

Bà bảo làm vậy là để “giải nghiệp” cho tôi, “chuyển vận” giúp con khỏe mạnh. Mới đầu, tôi không can thiệp vì nghĩ ai cũng có quyền tin vào điều gì đó. Nhưng tôi không ngờ, bà lại lấy chính bệnh tình của tôi ra làm cái cớ để đi vay tiền của bạn bè tôi.

Tôi buồn vì mẹ đã lợi dụng bệnh tật của mình (Ảnh minh họa: Freepik).

Chuyện chỉ vỡ lở khi một người bạn thân của tôi nhắn tin hỏi: “Mẹ cậu bảo vay 5 triệu đồng hôm trước để đóng viện phí, giờ 3 tháng rồi chưa thấy nói gì, cũng không tiện hỏi thẳng. Cậu đỡ chưa? Còn cần thì tớ hỗ trợ thêm”.

Tôi chết lặng. Tôi nào có biết gì chuyện mẹ đi vay. Tôi hỏi lại thì bạn kể, mẹ tôi trước đó còn mượn thêm vài triệu đồng nữa, nói rằng để chi trả thuốc đặc trị. Cô ấy tin và cũng nghĩ tôi bệnh nên không dám đòi gấp.

Câu chuyện khiến tôi ngỡ ngàng đến nghẹt thở. Linh tính mách bảo, tôi âm thầm hỏi thêm vài người bạn thân khác. Đúng như tôi lo ngại, có đến gần chục người xác nhận từng bị mẹ tôi vay tiền, ít thì 2-3 triệu đồng, nhiều thì 10 triệu đồng. Tổng cộng, tôi nhẩm tính cũng phải gần 100 triệu đồng.

Tôi không biết mình nên cảm thấy gì, tức giận, xấu hổ hay đau lòng? Những người bạn ấy đều không trách tôi, ngược lại còn ái ngại bảo: “Chắc bác cũng thương con quá nên lo lắng”.

Nhưng tôi thì hiểu rõ, phần lớn số tiền đó không hề vào thuốc men hay viện phí. Nó được dùng vào cúng bái, những buổi lễ giải hạn, bói toán và tệ hơn cả là việc mẹ tôi tiếp tục tô vẽ vỏ bọc "giàu có" khi đi chơi, mua sắm cùng bạn bè.

Tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Ban đầu, bà phủ nhận rồi sau đó đổ lỗi “vì thương con nên mới phải làm thế”.

Tôi nói, nếu thực sự thương tôi, bà đã không lấy bệnh của con gái ra làm cái cớ để đi vay khắp nơi, khiến tôi mang tiếng xấu, khiến tôi ngại đến mức không dám nhìn mặt bạn bè.

Còn tôi, tôi thực sự rơi vào bế tắc. Nợ này không phải do tôi vay nhưng bạn bè tôi đều nghĩ là vì tôi bệnh mà mượn. Họ không nỡ đòi nhưng tôi không thể để họ bị lừa.

Giờ tôi cố gắng gom góp từng khoản nhỏ để trả dần cho họ vì trách nhiệm đạo đức. Tôi không muốn ai vì tin tưởng tôi mà phải thất vọng, dù người gây ra tổn thương không phải là tôi.

Tôi cũng không biết phải làm sao với mẹ mình. Giận thì có nhưng đau hơn là cảm giác bị phản bội. Tại sao lại là mẹ? Tại sao lại dùng chính sự đau đớn của tôi để đi vay tiền rồi tiêu vào những thứ mê muội, vô nghĩa? Tôi đã quá mệt mỏi với bệnh tật, nay lại thêm gánh nặng tinh thần nặng nề này.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình không để tố ai, mà là để nhắn nhủ với những ai đang ở vị trí giống tôi: Đôi khi người thân có thể là người khiến ta tổn thương nhất.

Tôi giờ chỉ biết than trời và dặn bạn bè đừng cho mẹ vay thêm tiền nữa. Tôi sẽ tự lo trả dần số tiền ấy.

Về phía mẹ, tôi đã nói mọi chuyện với bà nhưng không biết bà có thực sự hiểu ra không? Lúc bệnh tật chỉ muốn có người thân bên cạnh an ủi. Nào ngờ, người thân lại làm mình lo lắng thêm bội phần.