Phát hiện vợ ngoại tình, tôi sợ không dám nói vì một bí mật trong quá khứ

Tôi và vợ là người cùng làng, học cùng khóa, bằng tuổi nhau. Cả hai để ý nhau từ năm cuối cấp 3 nhưng lên đại học mới chính thức hẹn hò. Tốt nghiệp ra trường hai năm, hai bên gia đình thúc giục nên chúng tôi quyết định đám cưới, dù còn rất trẻ.

Như nhiều gia đình khác, vợ chồng tôi cũng có lúc mâu thuẫn nọ kia nhưng cả hai đều sớm tìm ra cách giải quyết. Tôi nghĩ, để gia đình êm ấm, không gì bằng hai vợ chồng hiểu biết, tôn trọng và biết đặt mình vào vị trí của nhau.

Ai cũng khen vợ tôi có người chồng tuyệt vời. Bản thân vợ tôi cũng luôn tỏ vẻ tự hào về điều đó.

Chỉ bản thân tôi biết, tôi không tuyệt vời như mọi người nghĩ. Tôi không đáng để vợ tôi tin tưởng, tự hào. Bởi tôi từng ngoại tình. Chuyện này đã chấm dứt rồi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy day dứt và có lỗi với vợ.

Mặc cảm sai lầm của bản thân, tôi không dám làm ầm ĩ chuyện xấu xa của vợ (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi và người ấy làm cùng công ty nhưng khác chi nhánh. Tôi làm ngoài Bắc, còn cô ấy làm ở trong Nam. Chúng tôi có dịp gặp gỡ nhau vào một mùa hè khi cả công ty đi nghỉ mát chung, chứ không riêng chi nhánh như mọi năm.

Vẻ tươi trẻ, năng động, mạnh mẽ của cô ấy ngay lập tức thu hút tôi. Trong 3 ngày nghỉ mát đó, chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc, hoạt động với nhau và tôi đã bị "cảm nắng".

Cô ấy không khó để nhận ra, tôi có tình cảm với cô ấy và không ngại ngần "bật đèn xanh". Chúng tôi đã có những phút giây thực sự vui vẻ.

Tôi kể cho cô ấy nghe về vợ và hai cô con gái đáng yêu. Cô ấy cũng kể cho tôi nghe về cuộc tình vừa kết thúc của cô ấy với chàng bác sĩ trẻ. Chúng tôi cứ thế, tự nhiên mà vui vẻ, tự nhiên mà gần nhau rồi kết thúc với một đêm riêng tư cùng nhau.

Sau chuyến nghỉ mát đó, cả hai đều biết phải dừng lại, xem đó chỉ như một ký ức ngọt ngào. Tôi có gia đình của tôi, cô ấy cũng không có ý định làm kẻ thứ ba trong một mối quan hệ.

Thỉnh thoảng, chợt nhớ về chuyện cũ, tôi cảm thấy có lỗi với vợ thật nhiều. Tôi vẫn tự trấn an mình rằng, mình chỉ say nắng, say sóng chút xíu thôi, nhất định không được làm tổn thương vợ thêm nữa.

Nói về vợ tôi, cô ấy là người phụ nữ chỉ biết tới gia đình. Từ ngày lấy chồng rồi lần lượt sinh hai đứa con, ngoài công việc ở cơ quan, cô ấy chỉ chú tâm lo cho chồng con. Cô ấy không nỡ đi đâu xa dù chỉ vài ngày vì không yên tâm về con cái.

Ngay cả những chuyến du lịch hè của cơ quan, cô ấy cũng chưa từng tham gia, dù tôi nói tôi hoàn toàn có thể lo cho con trong mấy ngày đó. Vợ tôi thường bảo: "Em xem việc chăm sóc anh và các con là hạnh phúc, không ở đâu vui vẻ bằng được về nhà".

Vậy mà mới đây thôi, tôi phát hiện cô ấy thường xuyên trò chuyện qua điện thoại với ai đó, tâm lý có vẻ vô cùng bất ổn. Vợ tôi xưa nay vốn hay chuyện, có lo lắng hay vui buồn gì, cô ấy đều kể cho chồng nghe. Nay nhìn dáng vẻ bồn chồn của vợ, tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó mà cô ấy không muốn cho tôi biết.

Cuối cùng, tôi cũng tìm ra. Vợ tôi ngoại tình và đang tìm mọi cách để chấm dứt mối quan hệ sai trái đó.

Điều đáng nói là gã đàn ông kia hình như không muốn dừng lại, nói tha thiết yêu thương không dừng được. Hắn còn bảo vợ tôi chuyện này nhất định sẽ không có ai biết. Đọc cuộc trò chuyện của hai người, có vẻ vợ tôi muốn chấm dứt, còn gã kia cứ níu kéo dùng dằng.

Như hết thảy những ông chồng bị vợ "cắm sừng" khác, tôi muốn phát điên, vừa tức giận, vừa đau đớn. Tôi không ngờ, người vợ chỉ biết có gia đình, có chồng con nay lại có thể làm một việc động trời như vậy.

Họ chắc chắn đã đi quá xa nên mới khó dứt bỏ như vậy. Tôi không muốn tìm hiểu người đàn ông kia là ai, có vợ con chưa... Tôi chỉ biết vợ tôi đang phản bội mình.

Tôi định hai mặt một lời với vợ, để xem cô ấy giải thích thế nào. Nhưng rồi trong lúc tức giận nhất, tôi lại nhớ đến lỗi lầm của tôi. Người ta nói "Ông ăn chả, bà ăn nem" đúng là không sai.

Tôi cũng từng phản bội vợ, tôi cũng từng giấu giếm vợ. Chính vì giấu giếm nên tôi vẫn được vợ tôn trọng và yêu thương. Có khi nào vợ cũng như tôi, một chút không làm chủ được cảm xúc và giờ tìm cách dừng lại? Nếu tôi làm rõ mọi chuyện, biết đâu gia đình lại nát tan.

Tôi muốn cho vợ tôi một cơ hội, để cho vợ tự dừng lại mối quan hệ sai trái, coi như tôi từng sai lầm và phải trả giá. Tôi sẽ tỏ ra như không hay biết gì, giống như thể cô ấy chưa từng biết đến sai lầm của tôi.

Nhưng tôi sợ nếu tôi cứ im lặng thì chuyện của vợ tôi sẽ không dừng lại được. Nếu họ cứ dùng dằng như thế, lỡ cô ấy yếu mềm mà buông theo thì sao?

Tôi có nên nói thẳng với vợ rằng, tôi đã biết chuyện vợ dan díu bên ngoài? Khi sự thật được phơi bày, liệu quan hệ vợ chồng tôi có trở nên tồi tệ đi không?