Người đàn ông làm những điều này sẽ không bao giờ yêu bạn

Dân trí Khi yêu người ta thích nhìn vào mắt nhau để tận hưởng cảm giác "bị điện giật" từ ánh mắt si mê. Nếu một người đàn ông lảng tránh ánh mắt bạn thì có thể anh ta đang lừa dối hoặc cố tình "né" bạn.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chỉ liên lạc với bạn lúc nào thấy có hứng

Bạn nhắn tin, anh ấy có thể đã đọc được nhưng không hề trả lời. Bạn gọi điện vài lần, cuộc gọi nhỡ đầy trong máy nhưng anh ấy không gọi lại. Người đàn ông này chỉ bất ngờ xuất hiện rồi nói vài điều với bạn khi anh ta thấy thuận tiện, thấy "vui tay", như vậy bạn cần phải xem lại mối quan hệ này rồi.

Dù bạn thích người ta và nghĩ rằng người ta đang đùa giỡn tình cảm của mình, thực tế có khi còn không được như vậy - anh ta chỉ đang muốn cho bạn thấy vị trí của bạn thực sự ở đâu thôi, tình cảm phía anh ta đối với bạn bằng 0, còn chưa đến mức để đùa giỡn đâu bạn nhé.

Không giới thiệu bạn với gia đình, bạn bè

Khi một người đàn ông nghiêm túc muốn được làm bạn trai của bạn, anh ta sẽ tự hào giới thiệu bạn với tất cả mọi người, đưa bạn đi khắp lượt gia đình, bạn bè để mà "khoe", muốn bạn có sự kết nối càng thân thiết với gia đình, bạn bè của anh ấy càng tốt. Nếu bạn chưa được đối xử như vậy thì hãy tự hiểu nhé, bạn chưa là gì cả với người ta đâu.

Không tương tác với bạn trên mạng xã hội

Người đàn ông muốn thò một chân ra khỏi mối quan hệ thì sẽ không muốn ai biết anh ta đã đặt một chân vào mối quan hệ đó, và đấy là lý do anh ta hạn chế tối đa việc tương tác với bạn trên mạng xã hội. Nếu phút trước bạn tag anh ta vào một tấm ảnh chung của hai người mà phút sau anh ta bỏ tag ngay khi nhận được thông báo thì hãy hiểu vấn đề nhé, bạn đang là người yêu nhiều hơn chứ đối phương không hề có tình cảm với bạn.

Nói với bạn rằng "anh không xứng với em"

… hoặc mấy câu tương tự kiểu như "em tốt hơn anh", "anh không phải người đàn ông tốt", "mọi người đều sẽ rời bỏ anh"… thì bạn nên hiểu rằng anh ta đang nói thật, hãy rời bỏ anh ta vì đó là điều anh ta muốn.

Anh ấy không bao giờ tới chỗ bạn

Đàn ông khi yêu một cô gái chân sẽ muốn bước đến chỗ cô ấy nhiều hơn đến những nơi khác, đơn giản vì anh ta muốn nhìn thấy cô ấy, muốn được ở bên cô ấy mọi thời gian có thể. Nếu bạn mời tới mà anh chàng còn tìm đủ lý do thoái thác, nhiều lần từ chối thì anh ta không thích bạn đâu.

Không bao giờ giới thiệu bạn với tư cách là "bạn gái"

Điều này cũng tương tự như việc anh ta không đưa bạn đến gặp gia đình, bạn bè, không muốn bạn xuất hiện trong mạng lưới xã hội của anh ta. Đàn ông khi yêu sẽ rất tự hào về cô gái anh ta chọn và muốn gán cho cô ấy danh xưng "bạn gái" nhanh tới mức cô ấy còn phải "choáng" cơ.

Thêm một số hành động khác bạn có thể tham khảo để nhìn nhận rõ ràng tình cảm của một người đàn ông là:

- Anh ấy chỉ giỏi hứa hẹn, nhưng không làm. Anh ấy có thể vẽ ra cả tương lai có nhà, có xe, có con với bạn nhưng không hề phấn đấu để có tương lai đó.

- Anh ấy có những đợt mất hút đến vài ngày, khi xuất hiện trở lại còn chẳng buồn giải thích với bạn là anh ta đã đi đâu.

- Chỉ đến bên bạn những lúc say. Người đàn ông này coi bạn là chỗ mua vui, hoặc khi tâm trạng tồi tệ thì tìm đến giải khuây, kêu ca than vãn, nghe bạn an ủi. Lúc bình thường trở lại anh ta không cho bạn bước vào cuộc sống của mình, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bạn.

- Không có hứng gặp bạn bè của bạn. Đơn giản vì anh ta không quan tâm đến bạn nên cuộc sống của bạn cũng không thuộc phạm vi những điều anh ta muốn tìm hiểu.

Hải Đường

