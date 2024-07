Ngôi sao tuyển Pháp yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên, 3 con cùng ngày sinh nhật

Griezmann gặp Choperena năm anh 17 tuổi, khi đang chơi cho CLB Real Sociedad tại Tây Ban Nha. Chàng cầu thủ Pháp lập tức si mê cô nàng tóc vàng có ngoại hình xinh xắn. "Erika học ở ngôi trường gần nơi tôi tập luyện. Chúng tôi chạm mặt vài lần và bắt đầu nhắn tin cho nhau", Griezmann kể lại trong cuốn tự truyện "Getting to the Top of World Football" (tạm dịch: Bước lên đỉnh cao của thế giới bóng đá) xuất bản năm 2019.