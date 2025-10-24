Lý do tôi đòi ly hôn khi chồng cho con 500.000 đồng/tuần

Từ nhỏ tới lớn, tôi không đồng ý cho con tiếp xúc với tiền. Nhưng từ khi bé bắt đầu vào lớp 6, chồng tôi mỗi tuần đều cho con 500.000 đồng và khuyến khích con thích tiêu thì tiêu, không cần hỏi bố mẹ.

Vì chuyện này, tôi giận tới mức tuyên bố: Nếu anh còn tiếp tục cho tiền con trai, tôi sẽ ly hôn. Tôi cho rằng, con còn quá nhỏ để được phép giữ tiền, nhất là bố còn mở đường cho việc chi tiêu không cần hỏi người lớn.

Ngay cả tiền mừng tuổi, tôi cũng không cho con giữ. Thay vì đưa con tiêu lung tung, tôi gom vào mua vàng, cất riêng cho con một khoản, thiếu thì bù thêm. Sau này, tất cả đều là của con thôi nhưng tạm thời, tôi không muốn con tiếp xúc với tiền quá sớm.

Tại sao ư? Đơn giản, tôi không thấy con có lý do gì để phải tự xài tiền. Sáng mẹ lo ăn sáng, trưa ăn tại trường, đi học được đưa đón, tối về nhà ăn cơm. Quần áo bố mẹ mua, đi chơi bố mẹ lo, sinh nhật bạn bố mẹ mua quà hộ...

Tôi luôn nói với con: "Bất cứ khi nào con cần gì đều có thể nói với bố mẹ. Nếu ước muốn của con hợp lý, bố mẹ không bao giờ từ chối". Chúng tôi đã quy ước như thế với nhau. Con tôi cũng rất thoải mái.

Tôi không thể chấp nhận cách chồng tôi cho con tiền (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tự nhiên năm nay, chồng tôi quyết định đưa tiền con tự quyết chi tiêu, được mua sắm trong số tiền bố cho mà không cần hỏi. Anh lý luận: Xã hội ngày càng phức tạp, cho tiền con để dạy con sống độc lập, không dễ sa vào cạm bẫy, rèn giũa kỹ năng kiểm soát tài chính, từ đó biết trân quý giá trị đồng tiền.

Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này, nhất là khi con mới chỉ lên 10 tuổi. Theo góc nhìn của tôi, tư duy này cũng kinh khủng tương tự như quan điểm của vài bố mẹ dùng tiền làm mồi nhử để bắt con làm việc nhà, sau đó trả công.

Rõ ràng, chúng ta hàng ngày đều nuôi nấng, chăm bẵm, lo toan, tất cả vì con cái. Tại sao không dạy con phụ giúp bố mẹ là trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không phải con đang kiếm sống? Tư duy này sai lầm và độc hại, dạy con làm việc nhà vì mục đích kiếm tiền.

Thử hỏi sau này, chúng ta không còn khả năng kiếm tiền, tụi trẻ lấy động lực gì để chăm nuôi mình? Các con sẽ không nấu cháo, không giặt giũ, không chăm sóc ông bà, cha mẹ chỉ vì người già không còn tiền để trả công cho chúng nữa sao?

Tương tự như vậy, chồng tôi khích lệ con tự chi tiêu không cần hỏi qua bố mẹ. Ở góc độ tiêu cực, rõ ràng chồng tôi đang gián tiếp tạo ra đứa con vô tâm, tự do, láu lỉnh, thèm tiền và sống không nề nếp.

Nhìn theo góc tích cực hơn, cứ cho con là đứa trẻ biết suy nghĩ, việc đưa tiền cũng dễ tạo ra một đứa trẻ căn cơ, đầu óc suốt ngày tính toán về tiền. Thực sự tôi chỉ muốn giữ cho con sự hồn nhiên, được vô tư sống đúng lứa tuổi.

Đồng hành với con như một người bạn là đúng nhưng đừng tạo điều kiện cho sự vô lối được hình thành. Ngày xưa phải đến lúc tôi 18 tuổi, bước chân vào trường đại học, bố mẹ mới cho phép tôi tự quản lý chi tiêu.

Mặc dù từ nhỏ tới lớn, tôi không làm việc này, khi được giao tiền, tôi đã làm rất tốt đó thôi. Theo thời gian, tư duy và kỹ năng của mỗi người đều trưởng thành, cần gì phải bắt con lớn lên quá sớm?

Trẻ con bây giờ phải học quá nhiều. Mỗi ngày, các con đều tiếp nhận khối lượng kiến thức khổng lồ từ trường lớp, thầy cô cho tới những kỹ năng ngoại khóa. Giờ bố mẹ lại bắt con học thêm cách tiêu tiền, giữ tiền, kiểm soát tiền. Điều này đáng sợ và tội nghiệp tụi trẻ.

Chúng ta đang bắt con mình "chín ép", gánh trên vai quá nhiều gánh nặng, như thế là tàn nhẫn. Tất nhiên, tôi không phê phán hoặc áp đặt quan điểm của tôi lên bất kỳ ai. Mỗi chúng ta đều yêu thương con cái, đều mong con hoàn thiện mỗi ngày.

Chẳng có mẫu số chung nào trả lời câu hỏi: Nên hay không nên cho con tiền tự chi tiêu? Bởi mỗi gia đình sẽ có hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, tính cách các con cũng khác nhau.

Thực tế, phụ huynh hiện nay phải như những nhà đầu bếp đại tài. Mỗi nhà sẽ tự nêm nếm món ăn theo công thức riêng nhưng đều vì mục đích tạo ra đứa con mà mình hãnh diện nhất.

Trên đây là quan điểm cá nhân, tôi không đồng ý đưa cho con tiền mỗi tuần để tự chi tiêu.

Tôi không biết đối với các gia đình khác, bố mẹ sẽ cho con tiêu tiền như thế nào?