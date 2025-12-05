Lấy chồng hơn 20 tuổi, tôi bị kỳ thị: “Chồng bằng tuổi bố, sao có thể yêu?”

Tôi kết hôn năm 26 tuổi, còn chồng tôi đã bước sang tuổi 46. Khoảng cách tuổi tác giữa tôi và anh đúng bằng khoảng cách tuổi giữa tôi và… bốtôi.

Cũng chính vì điều đó mà suốt một thời gian dài, tôi luôn phải đối mặt với ánh nhìn soi mói, những lời xì xào sau lưng, thậm chí cả sự lo lắng quá mức của gia đình.

Tôi mất gần 1 năm để vượt qua rào cản từ phía gia đình. Mẹ tôi khóc và nhắc đi nhắc lại câu hỏi “con nghĩ kỹ chưa” khi biết tôi muốn cưới một người đàn ông hơn 20 tuổi.

Khi tôi dẫn anh về ra mắt, bố tôi im lặng cả tuần liền, sau đó mới nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: “Bố sợ con thiếu một người bạn đời đúng nghĩa khi con quá trẻ mà anh ấy thì đã già”.

Tôi biết nhiều người có hôn nhân lệch tuổi vẫn rất hạnh phúc, ngọt ngào (Ảnh minh họa: H. G).

Còn bạn bè thì thẳng thừng hơn, dù không nghe được trực tiếp nhưng tôi biết nhiều người dị nghị rằng, lấy người bằng tuổi bố thì sao yêu nổi, hay là vì tiền?. Tất cả những lời đó khiến tôi từng nhiều lần tự hỏi, có phải mình đang làm điều dại dột không?.

Nhưng chỉ có tôi mới biết rõ vì sao mình chọn anh. Anh là người đàn ông hiền lành, tử tế và luôn khiến tôi cảm thấy được yêu thương, che chở. Anh kiên nhẫn lắng nghe tôi kể chuyện công việc, chuyện bạn bè, nấu ăn cho tôi khi tôi tăng ca, đợi tôi trước cổng mỗi ngày mưa. Đặc biệt, tôi không phải nhìn nét mặt anh mỗi khi muốn đưa ra một ý kiến bất ngờ. Anh luôn nói: “Em cứ làm điều mình thích”.

Lấy một người trưởng thành, tôi cũng an tâm hơn về kinh tế. Anh không quá giàu có nhưng cũng đã có một ngôi nhà nhỏ. Chúng tôi sống riêng vì thế tôi không gặp phải những mâu thuẫn phức tạp liên quan đến chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Song thú thực, chênh lệch 20 tuổi, chúng tôi cũng có nhiều khác biệt. Tôi thích đi chơi, thích du lịch bụi, thích những kế hoạch “đi ngay trong 5 phút”. Còn anh lại quen với nhịp sống chậm, muốn lên kế hoạch từng bước. Nhiều lần tôi khó chịu, cảm giác như mình phải “già đi” theo anh.

Có những hôm anh cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài ở cơ quan, trong khi tôi thì vẫn muốn ra ngoài xem phim, muốn đi ăn bên ngoài để giải phóng sức lao động. Tôi tủi thân, nghĩ rằng giá như chồng trẻ hơn một chút thì mọi thứ đã dễ dàng.

Gia đình anh đôi lúc vô tình đối xử với tôi như một “đứa trẻ”. Bạn bè anh thì xem tôi như cô gái ham vật chất. Điều này đôi khiến tôi cảm thấy bị tổn thương.

Không ít lần tôi suy nghĩ đến tương lai. Tôi từng sợ một ngày nào đó, khi tôi 40 tuổi, thì anh đã 60 tuổi, liệu chúng tôi có còn đồng hành được cùng nhau hay còn hòa hợp về mọi mặt từ cuộc sống hàng ngày đến chuyện ái ân.

Nhưng rồi tôi lại tự động viên mình, thay vì lo nghĩ cho chuyện chưa diễn ra, tôi hãy cứ sống tốt cho hiện tại, tháo gỡ những “điểm lệch” do khác biệt tuổi tác.

Tôi nói với anh về sự tủi thân, về những điều khiến tôi lo lắng. Anh đã lắng nghe và thay đổi. Anh chủ động tập thể dục, chịu khó đi chơi cùng tôi, học cách sử dụng mạng xã hội để hiểu thế giới của tôi hơn.

Anh không ép tôi phải sống chậm như anh. Tôi cũng không ép anh phải “trẻ” theo mình. Chúng tôi tìm cách tạo ra điểm chung, đôi khi đi du lịch bụi, đôi khi nghỉ dưỡng nhẹ nhàng.

Khi nghe ai đó dè bỉu cặp đôi lệch tuổi, anh luôn động viên tôi rằng, chúng ta sống với nhau hạnh phúc là đủ. Khi tôi có con, tôi càng cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng hơn tuổi.

Anh từng trải, chín chắn nên hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chăm sóc, dạy dỗ con. Đến giờ, khi nhìn lại 4 năm hôn nhân, tôi thấy quyết định ngày ấy không hề sai. Chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn có lúc giận dỗi, nhưng chưa bao giờ hoài nghi tình cảm dành cho nhau.

Tôi nhận ra rằng, khoảng cách tuổi tác chỉ là con số. Điều quan trọng là cách hai người lấp đầy khoảng cách đó bằng sự tin tưởng, chân thành và nỗ lực mỗi ngày.

Không biết, những chia sẻ của tôi có khiến bạn có cái nhìn cởi mở hơn về hôn nhân lệch tuổi?.